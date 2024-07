VIDEO, FOTO: ”Love Reghin Day & Night” 2024: Concerte de excepție pentru toate gusturile

Ediția cu numărul 4 a evenimentului ”Love Reghin Day & Night” a prilejuit reghinenilor, și nu numai, un playlist muzical, pe cât de variat, pe atât de adaptat tuturor gusturilor celor care au ales să petreacă zile de neuitat la Pădurea Rotundă, gazdă și în acest an a sărbătorii Reghinului.

Startul distracției a fost dat joi seara (Ziua 0) cu DJ Pici şi DJ Edy & Madjer, urmând ca vineri, iubitorii muzicii rock să aibă parte de două recitaluri de excepție susținute de trupa Ossian din Ungaria și Dody & Dudu Band.

Considerată a find una din cele mai mari trupe rock la ora actuală în Ungaria, Ossian a fost fondată în 1986 și este una dintre cele mai populare trupe rock din Ungaria. Succesul lor transcende generații, de la hiturile clasice la cele noi. Pe lângă concerte intensive, crează constant și lansează albume noi în mod regulat. Puterea trupei, alături de o lume muzicală mai matură de la album la album, este în universul textelor și gândurilor lui Endre Paksi.

Sâmbătă seara, începând cu ora 19.00, iubitorii muzicii au avut parte de alte concerte de excepție susnținute de Andreia Morariu, formația Titán și Ștefan Bănică Jr. Seara s-a încheiat cu DJ Mirror și Maverick.

„Mulțumim publicului din Reghin pentru atmosfera senzațională de la concertul de sâmbătă seara”, a fost mesajul transmis de Ștefan Bănică Jr.

Duminică, în ultima seară au urcat pe scena ”Love Reghin Day & Night” trupa Five Relax, ADDA, Florin Vos. Cortina celei de 4-a ediții ”Love Reghin Day & Night” a fost trasă de DJ Valentino.

Seara a fost un specială pentru Florin Vos care a avut-o alături pe scenă pe fiica sa, Alesia. „I-am făcut fiicei mele o promisiune când s-a născut și ca de fiecare dată, îmi respect promisiunile. Promisiunea era, că atunci când va crește mare, dacă va avea talent, vom cânta împreună pe o scenă mare, în fața unui public numeros, exact așa cum s-a întâmplat la Pădurea Rotundă. Parcă știam atunci, ce se va întâmpla în 21 iulie 2024, la Festivalul ”Love Reghin Day & Night”. A fost exact așa cum mi-am imaginat și vă mulțumesc tuturor celor care ați fost prezenți, pentru primirea călduroasă, cu care ați primit-o pe Alesia. Sunt prea entuziasmat să fac noi promisiuni, așa că încerc să mă abțin, însă ceea ce pot să vă spun, este că vom încerca să nu vă dezamăgim! Vă iubim!”, a fost mesajul transmis de Florin Vos.

Reușita ”Love Reghin Day & Night” din acest an a fost subliniată și de Márk Endre, primarul municipiului Reghin. „Întodeauna sunt emoții când organizăm un astfel de eveniment. Acum patru ani am gândit acest brand ”Love Reghin Day & Night”, și iată că am ajuns la cea de a 4-a ediție. An de an am încercat să ne perfecționăm, să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Sper că am reușit și în acest an, am avut nume mari ale muzicii, formații rock, cântăreți de marcă, alături de care am făcut tot ce a stat în puterile noastre pentru a face din ”Love Reghin Day & Night” un eveniment deosebit”, a precizat Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

Alin ZAHARIE

Foto: Facebook – Márk Endre