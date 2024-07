FOTO: Un ultim curs pentru studenții Facultății de Inginerie din cadrul UMFST ”George Emil Palade”

Sala Aula Magna din clădirea Facultății de Inginerie „Petru Maior” din cardul Facultății de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș a fost miercuri, 24 iulie, de la ora 16.00, un cadru festiv încărcat de emoție în care 28 de absolvenți ai specializării de Automatică Aplicată și Inginerie Medicală au celebrat finalul unui capitol din viața lor, dar și deschiderea altor drumuri și oportunități ce vor urma să vină.

Ultimul curs a fost susținut de prof. dr. Stelian Oltean care le-a adresat absolvenților mesaje de felicitări, apreciere și încurajare.

În discursul său, acesta a subliniat importanța de a face ceea ce îți place și de a alege să urmezi o cale profesională care îți aduce bucurie și satisfacție pentru a putea valorifica la maximum propriile resurse dobândite. „Această zi este importantă și ce mai îmi rămâne e să vă mai felicit încă odată, felicitări promoției acesteia și să spargeți cumva necunoscutele viitorului cu același curaj, cu aceeași îndrăgire frumusețe și entuziasm pe care l-ați avut la facultate. Baftă în continuare, indiferent ce vă alegeți eu vă susțin, că rămâneți în domeniu, că lucrați, că învățați, trebuie să faceți ce vă doriți”, le-a transmis prof. dr. Stelian Oltean absolvenților de la specializarea de Automatică Aplicată și Inginerie Medicală.

Facultatea, din perspectiva absolvenților

În cele ce urmează, absolvenții ne-au mărturisit în câteva cuvinte experiența lor ca și studenți ai acestei specializări pentru că până la urmă a face ceea ce îți place nu e doar un lux, ci o necesitate pentru o viață împlinită și de succes.

„Prima dată nu am vrut să vin aici, eram sceptic, dar cum au trecut anii a fost mai bine, am învățat mai multe chestii. Profesorii sunt foarte de treabă și domeniul e ok”, ne-a declarat absolventul Sebastian Matei.

„Acești patru ani mi s-au părut foarte ok, deoarece m-am dezvoltat foarte mult pe latura pe care am vrut să mă dezvolt profesional, mai exact ingineria și programarea și nu am regretat absolut deloc niciuna, mi s-au părut că au avut un rol foarte important în dezvoltarea mea a subliniat”, ne-a mărturisit absolventul Antonio Pastor.

Înmânarea diplomelor

După încheierea discursului, cursul festiv a continuat cu înmânarea diplomelor care, de altfel, a fost cel mai așteptat moment. Absolvenții au primit diplome de recunoaștere și absolvire, iar finalul acestei festivități a fost marcată de aplauze, zâmbete și îmbrățișări.

Alisia BALOGH