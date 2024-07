INTERVIU cu Laura Fizeșan, șefă de promoție a Liceului Tehnologic „Avram Iancu”: „Îmi place să știu lucruri din orice domeniu”

Laura Fizeșan este șefa de promoție a specializării Tehnician în activități de comerț a Liceului Tehnologic „Avram Iancu”, finalizând anii de liceu cu media 9,19. În ceea ce privește viitorul, proaspăta absolventă doreșe să urmeze cursurile din cadrul Facultății de Informatică și Matematică și, mai ales, să profeseze în acest domeniu.

Reporter: Te rog să te prezinți.

Laura Fizeșan: Sunt singurul copil al familiei, iar mama m-a crescut singură. Nu sunt neapărat o persoană foarte muncitoare; pot spune doar că am o memorie de scurtă durată foarte bună. Am crescut la țară, un loc foarte liniștit, ceea ce mi-a plăcut foarte mult – a fost foarte calm, spre deosebire de agitația orașului. Sunt totodată o persoană curioasă, îmi place să știu lucruri din orice domeniu.

Rep.: Cu ce medie ai finalizat anii de liceu?

L.F.: Am terminat liceul cu media 9,19. Putea fi mai bine, dar putea fi și mai rău.

Rep.: Ce amintiri au rămas din perioada liceului?

L.F.: În primul rând, majoritatea amintirilor mele din liceu sunt din perioada pandemiei. Am început – ca toată generația mea – clasa a IX-a în mediul online; în același mod am continuat și prima parte din clasa a X-a. Apoi am fost împărțiți: o parte din noi veneau fizic la școală, iar o parte era online. Nu au mai fost multe amintiri după asta. Mi se părea că rămâneam fără timp. Ultimii ani i-am dedicat pregătirii pentru Examenul Național de Bacalaureat. Totuși, am avut timp și pentru o tabără foarte frumoasă de patru zile organizată de Caritas.

Rep.: Cât de dificil a fost să devii șefă de promoție?

L.F.: Nu a fost mare lucru. Îmi place să depun un efort de 90% în tot ceea ce fac. Mi-am făcut toate temele și proiectele extracurriculare. M-am distrat învățând. Și totodată, n-am avut multă competiție; majoritatea colegilor erau la liceu doar pentru a obține o diplomă, deci nu le păsa foarte mult de note. Cu memoria mea bună am reușit să rețin destul de mult din clasă.

Rep.: Câte ore dedicat zilnic studiului?

L.F.: În medie, în jur de o oră și jumătate, câteodată două.

Rep.: Cine te-a susținut în tot demersul?

L.F.: Mama mea. Mă ducea la ore de matematică extra când am avut nevoie. M-a susținut constant în toți acești patru ani. Ea e motivul pentru care am învățat, ea este baza mea.

Rep.: Ce materii te-au atras cel mai tare?

L.F.: Limba engleză și matematica. Iubesc limba engleză și o vorbesc destul de bine, chiar dacă am învățat-o – în mare parte – din jocuri și comunități online. Matematica a început să-mi placă la sfârșitul clasei a X-a și în clasa a XI-a datorită profesorilor mei.

Rep.: Ce îți place să faci în timpul liber?

L.F.: Îmi place să mă joc tot felul de jocuri video precum Valorant, Genshin și altele. Totodată, îmi place mult să citesc. Am citit câte trei cărți la două săptămâni în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a. Îmi place și desenul grafic.

Rep.: Cum a fost experiența Examenului Național de Bacalaureat?

L.F.: A fost destul de dificil, mai ales subiectul de la Limba și Literatura Română.

Rep.: Ce planuri de viitor ai?

L.F.: Plănuiesc să studiez în cadrul Facultății de Informatică și Matematică, pentru care urmează să dau admitere. Aș vrea să profesez tot în acest domeniu.

(B.A.)