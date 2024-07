INTERVIU: Măsuri esențiale de prevenire a înecului – Apel la acțiune de Ziua Mondială de Prevenire a Înecului

25 iulie este marcată anual ca Ziua Mondială de Prevenire a Înecului, o inițiativă globală lansată pentru a atrage atenția asupra unei probleme critice de sănătate publică. Înecul este una dintre principalele cauze de deces accidental la nivel mondial, iar această zi este dedicată sensibilizării și promovării măsurilor de prevenire.

Înecul a provocat peste 2,5 milioane de decese în ultimul deceniu în întreaga lume. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că 236.000 de vieți sunt pierdute în fiecare an din cauza înecului; 650 decese prin înec în fiecare zi; 26 decese prin înec în fiecare oră. Aceste estimări nu includ decesele prin înec cauzat de inundații sau prin accidente de circulație.

În vederea acestui subiect, am luat legătura cu Laura Toth, președinte al CS TFM WaterSports Marco Polo, care a oferit mai multe detalii și informații interesante utile pentru prevenirea înecului, cu prilejul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi Mureș.

Reporter: Care este importanța Zilei Mondiale de Prevenire a Înecului și cum contribuie această zi la conștientizarea publicului?

Laura Toth: Începând din aprilie 2021 prin Rezoluția Adunării Generale a ONU, în data de 25 iulie este marcată Ziua Mondială de Prevenire a Înecului. Organizația Mondială a Sănătății ne pune în față cifre teribile. Se estimează că 236.000 de vieți sunt pierdute în fiecare an din cauza înecului. Asta înseamnă peste 2,5 milioane de decese în ultimul deceniu. Înecul este a treia cauză de deces accidental la nivel mondial, reprezentând 7% din toate decesele cauzate de traumatisme și accidente. Nu stăm bine nici în Europa, aproximativ 23 de mii de oameni mor anual în urma înecului, vorbim deci de 3 persoane la fiecare oră. România se clasează pe locul 4 în Uniunea Europeană, după Letonia, Lituania și Estonia (conform Eurostat). Este nevoie să știm aceste lucruri, să înțelegem că fiecare caz de înec poate fi prevenit.

Rep: Care sunt principalele cauze ale înecurilor și cum pot fi acestea prevenite?

L.T.: Peste 90% dintre decesele prin înec au loc în râuri, lacuri, fântâni și vase de stocare a apei menajere, copiii și adolescenții din zonele rurale fiind cei mai afectați. Soluțiile există, trebuie aplicate și mai ales regulile trebuie respectate de fiecare dintre noi. Aș face referire în mod particular la 2 aspecte : cursurile de înot (în special însușirea abilităților de bază pentru înot, siguranța în apă) pentru toate categoriile de vârstă și instruirea cu privire la salvarea și resuscitarea în siguranță.

Rep.: Ce măsuri preventive recomandați pentru reducerea riscului de înec în rândul copiilor?

L.T.: Să respectăm regulile. În primul rând nu mergeți la scăldat în locuri neamenajate, indiferent de cât de bine știți sau considerați dumneavoastră că știți să înotați. Este cea mai simplă regulă de la care nu ar trebui să faceți rabat în niciun context. Însoțiți-vă în permanență copilul și nu îl scăpați din ochi, fie că vorbim de mare, piscină, tobogane, etc. Supravegherea nu trebuie să înceteze chiar dacă știe copilul dumneavoastră să înoate.

Înscrieți copilul la un curs de înot și siguranță în apă. Acest lucru este deosebit de important pentru copiii cu vârsta de 4 ani și peste. Înscrieți-vă chiar și dumneavoastră la un curs de înot sau de perfecționare a înotului. Vârsta nu este un impediment, am avut ocazia să lucrăm alături de un cuplu de peste 65 de ani. Și-au dorit mult să învețe să înoate, să râmână activi și în formă. Căutați instructori certificați și cu experiență în lucrul cu copiii. Instruirea de bază despre salvare și resuscitare este un alt factor important. Utilizați doar veste de salvare omologate și corespunzătoare mărimii copilului cănd faceți o călătorie pe apă. Nu înlocuiți vestele de salvare cu dispositive gonflabile. Montați garduri de siguranță in jurul piscinelor, inaccesibile copiilor mici. Totodată, verificați condițiile meteo și de apă înainte de a merge la plajă, lac sau piscină. Aveți tot timpul în vedere curenții puternici, valurile sau alte pericole naturale.

Desigur, învățați copiii regulile de siguranță în apă, cum ar fi să nu înoate singuri, să nu alerge pe marginea piscinei și să nu sară în apă fără a verifica adâncimea. Asigurați-vă că copiii știu faptul că nu au voie să intre în apă fără permisiunea și supravegherea unui adult. Regulile trebuie să fie clare, înțelese și respectate.

Rep.: Există inițiative sau proiecte recente în desfășurare care vizează prevenirea înecurilor?

L.T.: La clubul nostru CS TFM WaterSportsMarcoPolo, pe lângă ramura de performanță în polo pe apă, învățăm copii și adulți să înoate de aproape 10 ani. În 2018 am implementat și am condus un program de învățare a înotului în parteneriat cu Primăria Târgu Mureș și CSM Târgu Mureș. Programul a fost gratuit, a durat aproape 2 ani, am avut elevi din fiecare școală din oraș, am învățat să înoate mai mult de 1.200 de copii. Orașul are azi mulți sportivi de performanță care au început atunci, cu noi.

Pe lângă baza mare de selecție pe care am avut-o, ceea ce e cel mai important cu adevărat este faptul că mai mult de 1.200 de copii ai orașului au pus bazele înotului și sunt astăzi în siguranță în apă. Elevii erau însoțiți de un cadru didactic, minim doi părinți sau bunici care îi însoțeau și îi ajutau să se schimbe, le era pus la dispoziție transportul de la școală și retur. Antrenamentele erau ținute de două ori/ săptămână, în cicluri de trei luni. Consider că înotul ar trebui să fie disciplină obligatorie în școală. În majoritatea țărilor din Europa acest lucru se întâmplă, din păcate la noi, nu. Ne lovim în primul rând de infrastructura săracă, numărul de bazine fiind încă mult prea mic la nivel național.

Rep.: Ce mesaj ați dori să transmiteți publicului larg cu ocazia Zilei Mondiale de Prevenire a Înecului?

L.T.: Prevenirea înecului este responsabilitatea noastră comună. Înecul poate fi prevenit prin măsuri simple, dar esențiale, de siguranță. Fiecare dintre noi poate contribui la protejarea vieților copiilor și adulților de pericolele apei. Aduceți-vă copilul la cursuri de înot. Respectați dumneavoastră în primul rând regulile de securitate în apă, iar copilul vă va urma.

A consemnat Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Facebook/ CS Marco Polo