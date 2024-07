VIDEO: Porumbul lui Benedek Imre cotropit de constructorul Autostrăzii Unirii. Medicul acuză Primăria Acățari

Prof. dr. Benedek Imre este revoltat din cauză că firma care execută lucrările de construcție pe tronsonul Autostrăzii Unirii (A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni) din zona comunei Acățari a intrat cu utilajele pe terenul său și i-au distrus cultura de porumb. Medicul cardiolog Benedek Imre aduce acuzații Primăriei Acățari și conducerii UDMR, susținând că nu au fost informați toți fermieri despre situația exproprierilor de pe traseul autostrăzii.

Tronsonul de 24,4 kilometri din Autostrada Unirii, pentru secţiunea Târgu Mureş – Miercurea Nirajului, va fi construit de compania Nurol Insaat VE Ticaret A.S. din Turcia.

„Fiind proprietarul unor parcele de teren, de mulți ani – de peste 10 ani, ieri (24 iulie – n.r.) am aflat, de la un angajat al Primăriei Acățari, că acea firmă care va finaliza autostrada a intrat pe terenul pe care eu l-am cumpărat și îl cultiv de mai mult de 10 ani. După care primesc banii de la APIA, pentru care plătesc impozite și care figurează în Registrul Agricol al Primăriei. Cultiv terenul și, cultivând, pierd bani pentru că mi-au defrișat porumbul. O cultură, pe hectar, după calculele mele este de 40 de milioane (4.000 de lei, n.r.)”, a declarat medicul cardiolog Benedek Imre. Acesta a mai spus că pe dumnealui banii pierduți nu îl afectează atât de mult, dar că pierderile sunt considerabile și pentru ceilalți fermieri afectați.

Acuzații la adresa Primăriei Acățari

„Întabularea nu s-a făcut. Obligația cumpărătorului este să cumpere, iar obligația vânzătorului este vândă cu acte în regulă. Mi s-a spus că se va face planul parcelar de către stat și voi avea extras CF (carte funciară n.r.), în curând. Între timp, Primăria a somat fosta proprietară, fosta mea soție, ca să fie de acord cu prelucrarea datelor în vederea exproprierii. Crezând că mă ajută, a și semnat. Acest lucru după aceea nu a mai fost comunicat. Primăria a folosit, apoi, acest act pentru expropriere. Exproprierea a fost făcută cu toți, dar nu au fost anunțați toți, numai cei preferați. Pot enumera cinci persoane care nu știau”, susține Benedek Imre, care a declarat că a achiziționat terenul printr-un contract de vânzare-cumpărare.

„Ne-am trezit că este defrișată tarlaua de porumb, care m-a costat și care e pe pământul meu. Nu sunt împotrivă să se facă autostradă, nu sunt împotrivă să cedez în favoarea statului acest pământ. Consider utilă autostrada, dar sunt împotriva neglijenței, a abuzului, a inducerii în eroare. Fără anunț, fără ofertă de preț, fără contract, intră și distrug porumbul. Toată lumea a semănăt, primarul ar fi trebuit să ne anunțe să nu mai semănăm. Nu ni s-a spus nicio vorbă: nu mai semănați”, a declarat medicul fermier.

Primarul din Acățari: „Face acuzații nefondate”

„Face acuzații nefondate. Tot coridorul autostrăzii a fost expropriat în 15 februarie 2024. Domnul Benedek Imre, acolo, nu are în proprietate teren, are ceva în arendă sau în folosință. Așa că acuzațiile sunt nefondate, pentru că nu Primăria Acățari a expropriat. Guvernul a expropriat și noi nu ne putem opune, cum nu se poate opune nici dânsul și nici alții”, a declarat Osváth Csaba, primarul comunei Acățari.

„Necunoașterea unor legi, nu te scutește de vinovăție. Ordonanța de expropriere a fost scoasă în februarie, noi am anunțat în ziar, am anunțat pe Facebook, am informat Consiliul Local. Mai mult, au fost chemați cetățenii care au teren să depună acte pentru expropriere. Mai mult decât atât, pentru cei care nu au acte și majoritatea nu au, noi, Primăria, am încheiat un contract pentru întabulare – facem parcelare pe linia autostrăzii – și mai mult decât autostrada, ca să scoatem CF-uri finanțate din fonduri de stat. Cât de curând, oamenii vor primi CF-urile, vor ieși peste 1000 de CF-uri”, a mai spus primarul comunei Acățari.

„Știu că e nemulțumit, dar trebuie să citească legislația, eventual să vină la mină sau să-mi dea un telefon, că îl informez eu de la A la Z”, a adăugat Osváth Csaba.

„Statul, Guvernul, ia o hotărâre și expropriază o pădure sau un teren, după care vine omul și prezintă actul de proprietate și urmează să fie despăgubit. Nu se dau banii înainte”, a explicat primarul, pe scurt, procesul de expropriere.

10 hectare afectate

„Dacă s-a semănat porumbul, într-o lună și jumătate cultura poate fi recoltată. Până acum, au fost afectate 10 hectare, dar urmează mai multe, dacă nu intervine legea. Primarul trebuia să ne comunice să nu cheltuim ca proștii aratul, discuitul, plata angajaților, impozitele după angajați, cumpărarea seminței, semănatul, erbicidarea și fertilizarea”, a mai spus Benedek Imre. Suprafața de 10 hectare include și terenurile celorlalți fermieri afectați, potrivit medicului cardiolog suprafața cultivată de acesta în zona afectată de intrarea utilajelor este de 4 hectare.

Potrivit imaginile pe care ni le-a trimis medicul Benedek Imre, în zona unde a intrat constructorul autostrăzii, compania Nurol, cu utilaje, cultura de porumb a fost distrusă integral. Terenul e ras, curat.

Benedek Imre, dezamăgire vizavi de conducerea UDMR

Benedek Imre s-a arătat dezamăgit și de conducerea UDMR, despre care consideră că nu a apărat interesele comunității maghiare de pe Valea Nirajului, fiind nemulțumit și de prețul la care au fost evaluate terenurile. „Prețuri mult mai mici decât în alte zone”, susține medicul cardiolog.

„Nu sunt împotriva UDMR, sunt împotriva Consiliului Județean și împotriva primarului care trebuia să ia toate măsurile pentru ca nenorociții de membrii ai UDMR-ului, ungurii – cetățean de rangul doi, să primească informațiile. Sunt pentru construcția autostrăzii, dar trebuia să aștepte să recolteze omul, dacă a băgat bani în cultivarea pământului”, a declarat Benedek Imre.

„Cer vehement cercetare penală din partea organelor abilitate, cercetarea abuzurilor care s-au făcut, cercetarea lipsei de comunicare”, a adăugat acesta. „Eu cu primarul n-am putut vorbi, că nu-mi ridică – nu vrea. Am vorbit doar cu reprezentantul firmei turce și am chemat poliția. Spre onoarea lor, au venit trei mașini cu șase ofițeri și un comisar șef ca să constate”, a mai declarat Benedek Imre.

Lista terenurilor, care urmau să fie expropriate pentru Autostrada A8 Târgu Mureş – Târgu-Neamţ – secţiunea I: Târgu Mureş – Miercurea Nirajului şi legătura la Autostrada A3 (2,4 km), a fost publicată pe site-ul Primăriei Acățari, la sfârșitul anului 2023. Apoi, în 19 februarie 2024, pe site-ul cnadr.ro/, a fost publicată Decizia de expropriere nr. 208, din 15 februarie 2024.

Pentru o mai bună informare, am solicitat CNAIR, DRDP Brașov (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov) câteva clarificări. Vom prezenta informațiile, după ce vom primi răspunsul, într-un alt articol.

(Imaginile sunt dintr-un material video, primit de la prof. dr. Benedek Imre)