Tânăr cu autism, revelația Kangoo Jumps Summer Challenge – Mureș Fit Day

Andrei Sălăgean, în vârstă de 15 ani, este un tânăr cu autism, care practică sport cu regularitate de peste doi ani şi este revelaţia maratonului sportiv Kangoo Jumps Summer Challenge, Ediţia a III-a: Mureş Fit Day de la Târgu Mureş, organizat de Kangoo Club Reghin şi Consiliul Judeţean Mureş.

Andrei a fost diagnosticat cu autism la vârsta de doi ani şi jumătate, iar de atunci a urmat diverse terapii, în ultimii doi ani fiind unul dintre sportivii favoriţi ai antrenoarei Claudia Gorea, la programul de trambuline.

„Iată mica minune de aseară: Andrei, un băiat cu autism cu care lucrez de doi ani şi pe care l-am chemat la Kangoo Jumps Summer Challenge, Ediţia a III-a: Mureş Fit Day, crezând că facem doar o demonstraţie iniţial. A reuşit să facă faţă şi să lucreze pe coregrafie, aşa în ritmul lui, evident, dar a făcut-o! Incredibil”, a exclamat antrenoarea Claudia Gorea, la finalul antrenamentului de joi seara, de la Sala Polivalentă din Târgu Mureş.

Vicepreşedintele Kangoo Club Reghin, Crina Laszlo, unul dintre organizatorii maratonului sportiv, a arătat că participarea acestui tânăr extraordinar la programele sportive din cadrul Kangoo Jumps Summer Challenge – Mureş Fit Day poate fi un exemplu pentru părinţii care au copii cu diverse afecţiuni.

„Îmi amintesc că doctorul american John Scharffenberg afirma, într-o emisiune, că pentru fiecare oră de exerciţiu fizic se câştigă până la trei ore de viaţă şi că persoanele care suferă de o anumită afecţiune de sănătate sau cu obiceiuri nesănătoase, care fac sport în mod regulat, supravieţuiesc oamenilor mai sănătoşi care nu fac mişcare. El a citat din Studiul Harvard Alumni, care concluziona că persoanele care fac sport în mod regulat pot câştiga peste două ore de speranţă de viaţă pentru fiecare oră de exerciţiu. Am fost plăcut impresionată când am citit acest studiu, care a fost realizat pe 17.000 de absolvenţi de la Harvard, publicat în New England Journal of Medicine în 1986. Andrei este un exemplu că sportul este extrem de benefic şi celor cu diverse afecţiuni, în cazul de faţă trambulinele şi ghetele de Kangoo Jumps”, a declarat Crina Laszlo.

Kangoo Jumps Summer Challenge – Mureş Fit Day şi-a propus, de această dată, să aducă împreună cât mai mulţi sportivi şi antrenori pentru a promova activitatea fizică şi un stil de viaţă sănătos în comunitate, prezentând mai multe programe sportive.

Participanţii au avut astfel ocazia să experimenteze exerciţii de Kangoo Jumps şi alte forme de antrenament aerobic şi de tonifiere, direct de la experţi în domeniu: Kinga Sebestyén, CEO Kangoo Jumps, cea care a susţinut antrenamentul de Kangoo Jumps, Claudia Gorea, care a provocat sportivii la un antrenament inovator pe trambuline, inclusiv pe ritmuri poulare, Balázs Czanik din Ungaria, care a început recent promovarea în România a Capoeira Aerobic, şi Adina Inţa, care a susţinut un antrenament de relaxare pentru echilibru mental şi fizic.

Într-o atmosferă electrizantă, Kinga Sebestyén, cea care a reuşit intrarea României în Cartea Recordurilor cu cea mai mare oră de Kangoo Jumps din lume, cu peste 2.000 de persoane, a subliniat că antrenamentele pe ghetele originale Kangoo Jumps sunt pentru toate vârstele şi oferă beneficii incredibile, cum ar fi recuperare medicală, arderea grăsimilor şi protejarea articulaţiilor şi a coloanei vertebrale.

„Noi practicăm de ani de zile acest sport şi niciunul dintre traineri sau dintre practicanţi nu avem vreo problemă de sănătate. De ce? Fiindcă lucrăm cu ghete originale, care au arcuri în funcţie de greutatea sportivului. Dacă un antrenor nu vă întreabă câte kilograme aveţi înaintea unui antrenament de Kangoo Jumps, fugiţi! Fiecare sportiv trebuie să lucreze cu ghete în funcţie de greutatea sa, astfel încât articulaţiile să îi fie protejate. Antrenorii noştri cunosc aceste aspecte. Kangoo Jumps asigură o ardere calorică intensă într-un timp scurt. În plus, cum spuneam, protejează articulaţiile. Designul ghetelor reduce impactul cu solul cu până la 80%, fiind ideal pentru cei cu probleme la genunchi, spate sau articulaţii. Îmbunătăţeşte echilibrul şi coordonarea, fiindcă exerciţiile pe ghete Kangoo Jumps necesită o bună coordonare şi îmbunătăţesc stabilitatea. Acest sort întăreşte sistemul cardiovascular, fiindcă sesiunile de Kangoo Jumps sunt un antrenament excelent pentru inimă şi plămâni”, a spus Kinga Sebestyén.

Între beneficiile Kangoo Jumps, a mai arătat Kinga Sebestyén, se regăseşte creşterea nivelului de energie, în sensul că activitatea fizică intensă eliberează endorfine, care cresc energia şi îmbunătăţesc starea de spirit, dar se obţine şi o tonifiere musculară a întregului corp.

Antrenorul Balázs Czanik din Ungaria, care a început recent promovarea în România a Capoeira Aerobic, a arătat că programul este inspirat din Capoeira, o artă marţială braziliană, care a adaptat un dans de luptă ale cărei origini provin din regiunea africană NiGolo, unde este cunoscut sub numele de „dansul zebrei”.

„Capoeira a fost dezvoltată în Brazilia, fiind cunoscută pentru mişcări rapide şi complexe, folosind în principal puterea, viteza şi loviturile de picior, fiind o combinaţie de dans şi alte stiluri de luptă”, a spus Balázs Czanik.

Programul de Capoeira Aerobic este un program de aerobic relativ nou în România, care include paşi de dans şi mişcări specifice dansului/stilului Capoeira, fiind un sport solicitant care ajută la eliberarea de greutate, fără a pierde din masa musculară.

Balázs Czanik a garantat că la fiecare şedinţă de Capoeira Aerobic se pot arde circa 1.000 de calorii şi se lucrează fiecare grupă musculară, graţie mişcărilor ample şi ritmului extrem de alert.

Instructorul Adina Inţa, preşedintele Kangoo Club Reghin, a arătat că scopul Kangoo Jumps Summer Challenge – Mureş Fit Day este de a educa şi a inspira comunitatea să adopte un stil de viaţă activ şi sănătos, transformând activitatea fizică într-o parte plăcută şi benefică a vieţii de zi cu zi.

Ediţia a III-a a Kangoo Jumps Summer Challenge – Mureş Fit Day a inclus şi o tombolă, fiind câştigate ghete Kangoo Jumps, abonamente la săli de fitness, programe de nutriţie, şedinţe de kinetoterapie, măsurători de analiză corporală şi vouchere pentru diverse servicii.

(www.agerpres.ro)