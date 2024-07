Școala Primară Montessori din Târgu Mureș, un nou final de an la creșă, nivel 1,5 – 3 ani

Vineri, 26 iulie, nivelul de creșă (antepreșcolari) a Școlii Primare Montessori din Târgu Mureș a sărbătorit încheierea unui nou an școlar printr-o frumoasă festivitate dedicată sentimentelor de bucurie și, totodată, de nostalgie prilejuite de încununarea eforturilor copiilor și a cadrelor didactice deopotrivă.

„Încheierea anului școlar vine întotdeauna cu oprivire în urmă, cu recunoștință și nostalgie.Chiar dacă majoritatea copiilor petrec cu noi doar un an de zile, este uimitor să vezi cum se dezvoltă în această perioadă în momentul în care mediul îi susține, iar noi, ca adulți avem încredere în ei și le oferim doar ajutorul minim de care au nevoie”, a povestit Ramona Bercea, pedagog Montessori AMI pentru nivelul de vârstă 1,5-3 ani.

Un „La revedere!” plin de emoție

„Pentru noi, cadrele didactice de la grupa de vârstă 1,5 – 3 ani, evenimentul de vineri a însemnat celebrarea anului școlar care se scurge de îndată, să ne luăm „La revedere!” de la copiii care pleacă mai departe la Casa Copiilor, grupa de 3 – 6 ani, precum și de la cei a căror familii au ales o altă cale. Am petrecut împreună cu mic cu mare o zi frumoasă, cu cântec, cu multă voie bună, am împărtășit zâmbete și îmbrățișări și nici măcar ploaia nu ne-a stricat încântarea”, a adăugat Ramona Bercea.

Montessori înseamnă familie

„A fi parte din familia Montessori înseamnă a fi înconjurat de oameni excepționali, pe care te poți baza întotdeauna. A fi împreună cu copiii zi de zi este minunat, iar timpul parcă curge altfel în preajma lor. Atât eu, cât și colegele mele ne-am bucurat de copilărie prin ochii lor și alături de ei, am alergat, am râs împreună, ne-am jucat.Le-am fost alături copiilor atât în momentele bune, cât și în cele delicate. I-am văzut crescând și făcând lucruri încrezători în forțele proprii, iar noi am crescut o dată cu ei. Ceea ce mi se pare important pentru părinții interesați de metoda alternativă de educație Montessori este să fie deschiși în a privi copilul cu alți ochi încă de la naștere, a avea încredere în ceea ce poate să facă copilul în momentul în care are un mediu pregătit în funcție de nevoile lui”, a transmis pedagogul.

Dezvoltarea copilului, în tandem cu cea a adultului

„Maria Montessori ne transmite că pentru a putea aplica acest tip de educație încă de la naștere, este nevoie ca noi, ca adulți să trecem printr-un proces de schimbare și transformare. Copilul este cel care se autoconstruiește și pentru a susține dezvoltarea lui naturală, transformarea adultului devine parte integrantă a acestui proces. Cărțile Mariei Montessori oferă informații bogate referitoare la această pedagogie, iar cărțile Silvanei Montanaro și cele ale lui Susan Mayclin Stephenson sunt instrumente și resurse valoroase pentru a înțelege și a aplica totodată principiile Montessori acasă. Blogul școlii noastre conține de asemenea articole utile pentru a înțelege planurile de dezvoltare firească a copiilor de 0-3 ani, 3-6 ani, 6-12 ani: https://montessorimures.ro/blog/”, a conchis Ramona Bercea, pedagog Montessori.

Alexandra BORDAȘ