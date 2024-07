CS Unirea Ungheni 2018: Salvarea de la retrogradare, obiectivul sezonului

Sâmbătă, 3 august, va marca debutul unui nou sezon în Liga a II-a de fotbal, în care vor evolua 22 de echipe, o creștere notabilă față de cele 20 de formații participante în ultimele șapte ediții ale competiției. Printre aceste echipe se va număra și CS Unirea Ungheni 2018, care a obținut cu succes promovarea în liga secundă, grație unei victorii decisive în meciul disputat pe teren propriu, pe 5 iunie, împotriva echipei Gloria Bistrița.

Înainte de startul sezonului, echipa mureșeană a beneficiat de o perioadă de pregătire în Slovacia, unde condițiile au fost excelente. În această etapă de pregătire, CS Unirea Ungheni 2018 a disputat patru jocuri amicale, înregistrând trei victorii și o înfrângere. Președintele CS Unirea Ungheni 2018, Adrian Pop, a subliniat importanța acestor meciuri, menționând că „cel mai important aspect a fost faptul că jucătorii au răspuns foarte bine la cerințele antrenorilor”.

Obiectivele echipei

Pentru acest sezon din Liga a II-a, obiectivul principal al echipei este evitarea retrogradării. În acest context, echipa se bazează în mare parte pe nucleul de jucători care a contribuit la promovarea în liga secundă.

„În acest sezon de Liga a II-a nu ne putem propune altceva decât salvarea de la retrogradare. Fiind o nou promovată, este esențial să rezistăm din toate punctele de vedere în Liga a II-a. Pe această cale, aștept și oamenii de afaceri alături de proiectul Unirea Ungheni 2018. Am optat pentru a menține nucleul de jucători cu care am promovat, dar am adus și câțiva jucători cu experiență la nivelul eșalonului secund și câțiva juniori de mare perspectivă. Astfel, lotul este unul echilibrat valoric”, a mai punctat acesta.

Primul meci pentru CS Unirea Ungheni 2018 în noul sezon va fi sâmbătă, 3 august, când echipa se va deplasa pentru a întâlni CS Mioveni. Mureșenii își propun să obțină un rezultat favorabil în acest meci, care va fi esențial pentru acumularea de puncte importante pe parcursul campionatului.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Facebook/ CS Unirea Ungheni 2018