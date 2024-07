INTERVIU cu Izabella Szabados, elevă de 10 a Școlii Gimnaziale „Dacia”: „Dacă ai carte, ai parte!”

Izabella Szabados este absolventă a Școlii Gimnaziale „Dacia” din Târgu Mureș, în vârstă de 15 ani. Eleva se mândrește cu rezultate frumoase de-a lungul anilor studiului, finalizând cei patru ani de gimnaziu cu nota 10. Izabella este un exemplu pentru elevii mureșeni – și nu numai, prin dedicarea sa față de propria educație, o dedicare bazată pe curiozitate.

Reporter: Ce hobby-uri ai?

Izabella Szabados: Îmi place să ascult muzică, cânt la chitară, să citesc și să îmi petrec timpul cu prietenii.

Rep.: Am înțeles că ai participat la câteva olimpiade în anii tăi de gimnaziu.

I.S.: Am participat la olimpiada zonală la limba română, iar la olimpiada de limba maghiară am participat și la faza județeană.

Rep.: Cât de important este educația pentru tine?

I.S.: Învățatul este foarte important pentru mine, deoarece îmi place să știu cât mai multe lucruri noi și interesante. Dacă înveți destul, atunci ai o siguranță în viitor. „Dacă ai carte, ai parte!”

Rep.: Câte ore aloci învățatului zilnic?

I.S.: De obicei am învățat două-trei ore pe zi, dar au fost cazuri când a fost și mai mult.

Rep.: Ce materii te atrag?

I.S.: Cel mai mult mi-au plăcut limba engleză și limba maghiară.

Rep.: Cum a fost Examenul Național?

I.S.: Pentru mine Examenul Național nu a fost nici ușor, dar nici prea greu. Rezultatele mele au fost destul de bune și sunt mulțumită de ele.

Rep.: Spre ce liceu te îndrepți?

I.S.: Aș dori să frecventez cursurile Liceului Teoretic „Bolyai Farkas”, profil științele naturii.

Rep.: Ce dorești să devii în viitor?

I.S.: Ca să fiu sinceră, încă nu pot să vă spun acest lucru. Depinde de foarte multe lucruri. În următorii patru ani se pot întâmpla multe. Sper că anii de liceu să fie niște ani fericiți, la care să mă gândesc cu drag.

Alexandra BORDAȘ