INTERVIU cu Patrick Lechsner, student străin, șef de promoție, care a decis să rămână cadru didactic la UMFST Târgu Mureș

România a devenit atractivă pentru studenții străini, ce doresc să studieze medicina, iar atuurile oferite de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș cântăresc mult în luarea deciziilor. Este și cazul lui Patrick Lechsner, din orașul Goslar, Germania, șef de promoție al Facultății de Medicină în Limba Engleză, din cadrul UMFST Târgu Mureș. A terminat parcursul educațional cu media 9,33, deși au fost multe momente dificile. Face parte din generația care nici bine nu s-a adaptat la viața de student în România, că a trebuit să facă pauză doi ani din cauza pandemiei COVID. Reîntoarcea, din anul III, în Târgu Mureș, a fost pe cât de dificilă, pe atât de așteptată, pentru a reintra în contact cu sistemul educațional și medical românesc, cu mediul academic și studenți, dar și cu viața culturală a Târgu Mureșului, toate acestea fiind aproape de sufletul lui Patrick. Acum, după finalizarea celor șase ani de studii, el a ales să rămână în UMFST Târgu Mureș în calitate de doctorand, dar intenționează și să devină cadru didactic, urmând să predea la Filiala UMFST din Hamburg, Germania. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Patrick ne-a mărturisit de ce a ales UMFST Târgu Mureș și ce influență au avut asupra lui și a devenirii sale anii petrecuți aici.

Reporter: De unde pasiunea pentru medicină? Cum ți-ai dat seama că este meseria pe care dorești să o practici tot restul vieții?

Patrick Lechsner: Este interesantă întrebarea… toată viața mi-am dorit lucrul acesta, dar nu m-am gândit că va ieși ceva. Poate să devin medic veterinar ar mai fi fost o opțiune. Consider că am fost creat pentru meseria aceasta, de medic. Am lucrat ca și paramedic în Germania și, între timp, am aflat de posibilitatea de a studia în România și de a deveni medic.

Rep.: Cum ai aflat de UMFST și de ce ai ales să studiezi medicina în limba engleză la Târgu Mureș?

P.L.: Cu ajutorul unei agenții private din Germania am căutat pe internet date despre universități care s-ar potrivi nevoilor mele de viitor student la medicină. Puteam să aleg între Cluj și Târgu Mureș, dar ceea ce a contat foarte mult în alegerea mea a fost faptul că a existat o sesiune de ”Early Admission” dedicată studenților internaționali, care doresc să studieze în limba engleză. Astfel, după admitere mi-am securizat locul aici, organizarea acestei sesiuni în prima parte a anului universitar fiind un punct în plus. Dar este important să menționez că și orașul a contat, pentru că nu îmi plac orașele mari.

Rep.: Cum ai descrie anii trăiți aici, la Târgu Mureș, adaptarea la viața studențească din UMFST Târgu Mureș, integrarea în atmosfera mediului academic, dar și medical?

P.L.: Este dificil să te adaptezi de la o țară la alta, mai ales dacă nu vorbești limba. Dar aici am găsit o comunitate studențească foarte bună, toți suntem prieteni și ne ajutăm între noi. Este o particularitate a grupului studenților de la Facultatea de Medicină în Limba Engleză, cei mai mulți fiind din afara României. Când începi facultatea nu știi la ce să te aștepți pentru că ești aruncat în rigurozitatea academică în care ești nevoit să ”înoți” dintr-o dată. Dar, pentru că toți sunt prietenoși, atât staff-ul academic, cât și studenții, adaptarea este mai ușoară. Românii sunt ospitalieri și nu am avut probleme serioase de adaptare.

Rep.: Având în vedere că a trebuit, totuși, să te adaptezi la o țară nouă, un loc nou, au fost momente de cădere psihică în care vroiai să renunți? Dacă da, cum ai reușit să treci peste acele momente?

P.L.: În anii II și III am prins perioada COVID, o perioadă în care a fost necesară adaptarea la mediul online. Cele mai dificile, însă, erau perioadele în care te întorceai din vacanța de vară sau după Crăciun, după momentele petrecute acasă, cu părinții. Urma o perioadă mai lungă, până în iulie, când nu mai puteai fi împreună cu cei dragi și era necesar să te descurci singur. Dar părinții mei au venit deseori la mine în vizită, chiar le place aici. Până la urmă, România a devenit a doua noastră casă.

Rep.: Câtă muncă se află în spatele unui absolvent străin, din Germania, șef de promoție la Facultatea de Medicină în Limba Engleză în Târgu Mureș, un oraș din România? Cât de greu a fost să ajungi la această performanță?

P.L.: În afara faptului că învățam și îmi plăcea să studiez, m-am implicat și administrativ, fiind șeful de an, aspect care implică organizarea activității colegilor din anul în care activezi. Poate fi stresant atunci când tu trebuie să înveți pentru tine și examenele tale, să îți creezi drumul tău, dar în același timp să-i ajuți și pe colegi să-și creeze drumul lor. A fost greu uneori, pentru că trebuia să învăț și, în paralel, să particip și la ședințele de la Decanat sau Senat. Asta a fost dificil, să le fac în paralel. Nu aș schimba nimic, dar într-adevăr a fost o perioadă grea.

Rep.: Ce oportunități de dezvoltare educațională, și nu numai, ți-a deschis UMFST Târgu Mureș? Ce ai găsit aici?

P.L.: Mi-a deschis oportunități pentru că intenționez să rămân în universitate ca și membru al comunității academice, dar și ca doctorand al Universității. Un aspect pe care l-am apreciat foarte mult se referă la programele Erasmus, prin intermediul cărora am putut să merg în altă țară și să studiez pentru o jumătate de an. Un semestru am fost în Turcia. O altă oportunitate se referă la practica de vară, pentru că puteam să aleg unde să mă duc, nu eram forțat să rămân în Târgu Mureș. Puteam alege să merg în alte orașe din România sau în Germania. Majoritatea practicilor de vară le-am făcut chiar în orașul meu natal, Goslar, în Germania. Un alt aspect important a fost că am putut să predau, ca și student, la alți studenți mai mici, la disciplina de Farmacologie. Este disciplina unde intenționez să și rămân ca și cadru didactic. Este interesant să poți să înveți, dar în același timp să poți să-i înveți pe alții, pentru că te ajută pe tine să înțelegi mai mult. Munca la patul bolnavului, faptul că aveam acces la pacient, a fost foarte important pentru dezvoltarea abilităților practice. Un exemplu este Clinica de Gastroenterologie, de la Spitalul Clinic Județean Mureș, unde am învățat foarte mult, pentru că lucram direct cu pacientul.

Rep.: În ce specialitate vei alege să te formezi?

P.L.: Medicină Internă.

Rep.: În calitate de cadru didactic vei preda la UMFST în Târgu Mureș?

P.L.: Intenționez să îmi fac rezidențiatul în Medicină Internă în Hamburg și astfel să pot să devin cadru didactic și să predau în Germania, la filiala UMFST din Hamburg.

Rep.: Ai reușit să înveți și limba română pentru a putea comunica cu pacientul?

P.L.: Puțin, da, ca să mă pot descurca.

Rep.: Care au fost cele mai frumoase momente trăite aici, în Târgu Mureș, în Universitate?

P.L.: Este o întrebare dificilă. Au fost multe momente frumoase, care s-au legat între ele, care m-au ajutat să mă adaptez și să am amintiri memorabile. Interacțiunea cu pacienții mi-a plăcut mult și va rămâne unul dintre momentele frumoase de care îmi voi aminti. Apoi a fost prima zi de școală, din anul 1, când am intrat la Disciplina de Anatomie și am realizat că acolo voi începe să învăț medicina.

Rep.: Cum ți se pare sistemul medical din România, comparativ cu cel din Germania, atât în ceea ce privește partea de spital, cât și învățământ?

P.L.: Curricula este similară, nu sunt diferențe în partea de teorie. În Germania, însă, se dă licența de trei ori: după anul II, V și VI, sunt trei examene grele. Asta e diferența de curriculă, iar în anul VI se face doar practică, nu și ore. Sunt avantaje și dezavantaje. Este bine să ai un an în care faci doar practică, dar e bine și să faci în fiecare an, respectiv să începi să vezi viața de spital chiar din primul an de facultate, așa cum prevede planul de învățământ al UMFST Târgu Mureș. Dacă ar fi fost mai bună partea didactică în Germania cu siguranță nu aș fi terminat aici, pentru că aș fi avut posibilitatea de a mă transfera. Nu am fost, însă, tentat, să o fac. Mai mult decât atât, legat de învățământul medical, România mi-a oferit șansa unică de a mă implica în procesul de predare încă din perioada de studenție, fiind Intern la Disciplina de Farmacologie. Acest lucru nu este posibil în Germania. În ceea ce privește sistemul medical, în Germania este, poate, mai modern, cu aparatură de ultima generație, dar ceea ce este foarte important este să reușești, ca medic, să faci tot ceea ce poți cu ceea ce ai.

Rep.: Ce sfaturi ai pentru viitorii ”boboci” la Facultatea de Medicină în Limba Engleză?

P.L.: I-aș sfătui să își identifice singuri drumul de urmat în viață și, înainte de a da admitere, să meargă cel puțin într-o clinică medicală, să vadă exact ceea ce vor face, pentru că sunt mulți studenți care vin la medicină, dar nu realizează ce înseamnă cu adevărat viața de medic. Din această cauză unii sunt dezamăgiți și nu se regăsesc pe parcursul facultății în meseria pentru care au optat să studieze. Le-aș mai spune să persevereze în ceea ce fac, să nu se dea bătuți la fiecare obstacol din calea lor.

Rep.: Ai vreun mentor, un profesor, care ți-a influențat parcursul educațional la UMFST Târgu Mureș, dar și decizia de a deveni cadru didactic aici? În ce sens?

P.L.: Au fost mulți profesori care mi-au influențat pozitiv demersul academic, dar doamna șef lucrări Dr. Erika Ban, de la Disciplina de Farmacologie, a fost cea care mi-a deschis drumul. Am avut șansa să public, sub îndrumarea dumneaei, lucrări științifice, în jurnale medicale. A fost profesorul de care am avut nevoie, a crezut în mine și m-a încurajat să dau tot ce e mai bun.

Performanța nu ține cont de obstacole

”E îmbucurător pentru noi, ca și cadre didactice, să vedem că studenții buni decid să ne devină colegi. Exemplul domnului Doctor Patrick Lechsner este demn de urmat și încurajator pentru studenții care vin după el. Patrick a demonstrat, la fel ca și colegii lui din această generație, că, deși au avut în cariera lor provocări induse de pandemia COVID, performanța nu ține cont de obstacole, iar rigurozitatea academică poate da roade. Când vrei să urci, treptele pot fi alunecoase, limbajul dificil, iar aerul, deși aparent mai respirabil, e respirat mai greu la înălțime, când presiunea crește considerabil. Drumurile dificile, uneori în solitudine, departe de cei dragi, iată că pot deschide perspective, oportunități, viață. Vom face demersurile necesare pentru ca studenți ca Patrick să devină parte a echipei medicale și didactice a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. Felicitări tuturor absolvenților universității noastre, generația 2024!”, a declarat Prof. Dr. Simona Gurzu, Decan Facultatea de Medicină în Limba Engleză, UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

A consemnat ARINA TOTH