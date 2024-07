VIDEO. Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei, invitat la emisiunea ”Vocile cetății”. UMFST, o universitate conectată la viitor

O universitate conectată la viitor, în care lucrurile se întâmplă pentru că există oameni dedicați, așa s-ar putea caracteriza Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Invitat luni, 29 iulie, la emisiunea ”Vocile cetății”, din studioul Zi de Zi Live, moderată de către Aurelian Grama, rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei a vorbit despre planuri de viitor, despre ambiția de a crește universitatea aflată ”pe un trend de dezvoltare cum nu a mai fost după Revoluție încoace”.

Important pentru dezvoltare este, în primul rând, implicarea resursei umane.

”Suntem câțiva în acea Universitate care la modul cel mai adevărat trăim pentru această Universitate. Pentru mine este al doilea copil, este și o chestiune de suflet. (…) Îmi este aproape milă de cei din aparatul adminstrativ care de ani de zile nu mai au vară. Este așa, ca făcut, ca o coincidență, că cele mai urgente lucruri se întâmplă în august și, în timp ce unii merg poate în altă parte, colegii mei stau și lucrează de dimineața și până seara ca ceea ce se întâmplă, contractele pe care le semnăm, și sunt foarte multe și mari, să pornească în paralel cu construcția lor (a obiectivelor – n.r.). Și în momentul acesta, cu o singură excepție, care nu ține de noi, ci de un calendar, toate obiectivele pe care le-am enunțat în decembrie, la Gala UMFST că se vor face în universitate deja au finanțarea asigurată. Altfel spus, se vor realiza”, a punctat Prof. Dr. Leonard Azamfirei în cadrul emisiunii.

Universitate în plină dezvoltare

Cum va arăta peste trei ani universitatea din prisma proiectelor câștigate?

”Cred că dacă Dumnezeu ne ajută, pentru că lucrurile sunt bine conturate, în trei ani de zile ar trebui să nu ne mai recunoașteți Universitatea, în sensul bun al cuvântului, pentru că suntem pe un context de dezvoltare cum nu a mai fost după Revoluție încoace. Din fericire, avem cu toată echipa de conducere experiența necesară de a nu pierde nicio oportunitate care apare în fața noastră”, a precizat rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Într-un orizont de timp nu foarte îndepărtat, Spitalul universității va fi funcțional, în ”câteva zile va ieși autorizația de construcție” și va ”genera soluții medicale de foarte înaltă calitate, cum nu există probabil în Transilvania”.

În paralel are loc și instruirea resursei umane.

”Am început o strategie de pregătire a resursei umane, avansată, cu oameni din Târgu Mureș care pleacă în afară și cu oameni care vin din străinătate spre noi”, a amintit rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mure.

Însă, potrivit acestuia, ”Spitalul este parte a unui întreg mai mare. În paralel se va termina Campusul de învățământ tehnic dual, care va trebui să dea o dimensiune suplimentară învățământului tehnic”.

În ceea ce privește sistemul de învățământ, acesta trebuie împrospătat ,,deoarece lucrurile noi nu pot fi făcute doar cu oameni din afara sistemului. ”

”Avem mulți profesori pe care i-am adus din afara țării, care s-au mutat deja în Târgu Mureș, care și-au găsit aici locul și rostul și în jurul lor cresc tineri care se vor forma după chipul, asemănarea și după cultura lor profesională. Sunt oameni care deja sunt lideri în afară și, vrând nevrând, transferă această cultură organizațională și în interiorul universității”, a subliniat Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei.

Buget atent gestionat pentru continuitatea investițiilor

Rectorul UMFST ”Gerge Emil Palade” din Târgu Mureș a ținut să sublinieze un aspect important pentru dezvoltarea instituției, finanțarea, care este atent manageriată pentru noi și noi investiții.

”Suntem o instituție publică care este, într-adevăr, finanțată de la bugetul de stat. Dar resursele pe care le are universitatea din venituri proprii depășesc cu mult resursele care vin de la bugetul de stat și lucrul acesta ne permite să facem dezvoltarea pe care fiecare o vede în Târgu Mureș. (…) Universitatea este o instituție publică, nu este un business al nimănui, nu este cu acționari, nu face profit care să poată da dividende. Așa că orice investiție, orice beneficiu, orice plus care apare în universitate rămâne în interiorul universității pentru a continua invetițiile, nu pleacă pe nicio persoană fizică sub nimic ascuns, și acest lucru trebuie clar înțeles, mai ales de către cei care se gândesc că universitatea este prea puternică din punct de vedere financiar. Totul este și rămâne în universitate”, a punctat Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei.

Arina TOTH