Antrenorii de la ACS SEDU, la un stagiu internațional de perfecționare

Weekendul trecut, între 19 și 21 iulie, antrenorii Szocs Andras și Drăghici Mihai Valentin de la ACS SEDU au participat la un stagiu internațional de perfecționare a antrenorilor de baschet, organizat în Pitești. Acest eveniment a fost o oportunitate valoroasă pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale antrenorilor, abordând o serie de teme esențiale pentru îmbunătățirea performanțelor echipelor.

Printre subiectele discutate s-au numărat nutriția și sănătatea mintală a sportivilor, considerate esențiale pentru atingerea performanței optime, tehnici avansate de apărare de tip „pack line” și exerciții specifice, instruire în măsuri de prim ajutor oferită de ISU Argeș, principii Switching defense, Drag screen transition offenses and drills, precum și organizarea antrenamentelor pentru categoriile de vârstă sub 14 ani și offense against switching defense

Prestigiul evenimentului a fost consolidat de prezența unor lectori, precum Dragoș Pătraru, Hakan Demir, Arik Shivek și Alin Săftel, care au împărtășit din vasta lor experiență și cunoștințe. În același timp, toți antrenorii prezenți au susținut echipa națională de baschet U20, care a reușit o performanță remarcabilă, calificându-se în grupa valorică A.

La finalul stagiului, discuțiile au fost îmbogățite de intervențiile lui Carmen Tocală, președintele FRB, și ale lui Jorge Garbajosa, președintele FIBA, care au participat activ la sesiunile de discuții cu antrenorii prezenți, subliniind importanța acestui tip de evenimente pentru progresul și dezvoltarea baschetului românesc.

(D.C.)