Bernadette Szocs țintește sferturile de finală la Paris: „Ne dorim să aducem bucurie românilor!”

Bernadette Szocs revine astăzi la masa de joc în cadril Jocurilor Olimpice de la Paris, unde forțează calificarea în sferturile de finală.

Înaintea meciului cu Sofia Polcanova (Austria), care are loc astăzi, de la ora 16:00, tricolora a vorbit despre parcursul său de la Paris, dar și despre dorința de a performa la cel mai înalt nivel.

„Îmi pare rău că nu am trecut mai departe la dublu mixt, dar credeți-mă că am făcut tot ce am putut. Diferența au făcut-o câteva mingi la care nu am fost inspirați, deși scorul poate spune altceva. Acum mă concentrez pe competiția de simplu și, totodată, îmi pun mari speranțe pentru concursul de echipe. Colegele mele sunt motivate să obținem un rezultat bun. Ne dorim și noi să dăm motive de bucurie românilor”, a declarat Bernadette pentru Federația Română de Tenis de Masă.

(D.C.)

Sursa foto: Facebook/ Federația Română de Tenis de Masă