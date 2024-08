DOLIU. S-a stins din viață un cunoscut preot reghinean

Părintele Dorin Albin, preot în cadrul protopopiatului Reghin în perioada 1974-2016, a trecut la cele veșnice în cursul zilei de vineri, 2 august 2024, la vârsta de 75 de ani. Slujba de înmormântare a vrednicului de pomenire părinte Dorin va fi oficiată marți, 6 august, începând cu ora 13.00, la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Reghin.

În memoria părintelui Dorin Albin, pagina web a Arhiepiscopiei Ortodoxă Alba Iulia, www.reintregirea.ro, a publicat un text, pe care îl redăm, integral, în rândurile de mai jos:

”Părintele Dorin Albin s-a născut la data de 20 martie 1949, în localitatea Vătava, județul Mureș, ca fiu al lui Ioan și Valeria Toderic. În vara aceluiași an, noul născut rămâne orfan de tată la vârsta de trei luni, în urma unui grav eveniment petrecut în comună, fiind înfiat de către bunicii săi Nistor și Zamfira. La vârsta de șapte ani, în anul 1956, Dorin Albin urmează cursurile Școlii Generale Vătava, absolvind primele șapte clase în anul 1963. Apoi, s-a înscris pentru examenul de admitere la Liceul Teoretic din localitatea Deda, transferându-se după doi ani la Liceul Teoretic „Petru Maior” din Reghin, unde a promovat examenul de bacalaureat în 1967.

În același an, a fost înrolat în armată, urmând stagiul militar un an și patru luni. În această perioadă, prinde nefericitul eveniment al invaziei rușilor în Cehoslovacia, când este transferat de la Cluj pe frontiera cu Ungaria pe post de radiotelegrafist. După armată, în vara anului 1969, a fost admis la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu. După patru ani de studenție (1969-1973), a susținut examenul de licență la catedra de Noul Testament, având ca temă de cercetare „Faptele Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. În anul 1973, s-a căsătorit cu tânăra Elena Haja, iar în anul 1974 a fost hirotonit întru preot de pe seama parohiei Stânceni cu filia Ciubotani, protopopiatul Reghin. Timp de patru ani, s-a ostenit atât pe tărâm duhovnicesc, cât și în plan administrativ-gospodăresc. Pe lângă activitatea pastorală, sub conducerea tânărului preot, au fost executate lucrări la biserica parohiei Meștera și la casa parohială de aici.

Tânăra familie a părintelui Dorin a fost binecuvântată cu doi copii: Monica-Valentina și Ciprian-Tiberiu. În anul 1978, părintele Dorin s-a transferat în parohia Hodac, protopopiatul Reghin. Aici, a continuat aceleași osteneli cerute unui păstor sufletesc, pe primul plan punând activitatea pastorală. Activitatea administrativă a fost, de asemea, bogată. În tot acest timp, au fost pictate cele două biserici parohiale în tehnica fresco, fiind sfințite în anul 1990. Pentru râvna dovedită în plan administrativ și pastoral, părintele Dorin Albin a fost hirotesit întru iconom-stavrofor. În anul 1994, de Praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului, părintele Dorin Albin a fost transferat și instalat ca preot paroh la parohia „Petru Maior” din Reghin, unde a finalizat lucrările de înălțare a noii biserici parohiale cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.

După confecționarea iconostasului din stejar sculptat și finalizarea lucrărilor de pictură în tehnica fresco de către maestrul Nicolae Gavrilean din Gura Humorului, noul locaș bisericesc a fost sfințit în anul 2000 de către un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi, în fruntea căruia s-a aflat Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române. În semn de aleasă apreciere pentru osteneala și râvna apostolică de care a dat dovadă, părintele Dorin a primit din partea Întâistătătoului Bisericii Ortodoxe Române distincția „Crucea Patriarhală”. În anul 2001, părintele Dorin Albin a demarat lucrările de edificare a unei noi biserici parohiale în nord-estul municipiului Reghin, cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. În anul 2016, preotul Dorin Albin s-a pensionat, rămânând împreună cu soția Elena domiciliați în municipiul Reghin. A trecut la cele veșnice în cursul zilei de vineri, 2 august 2024, la vârsta de 75 de ani.

Dumnezeu să-l odihnească alături de sfinții Săi!

Veșnica lui pomenire din neam în neam!”.

(Redacția)