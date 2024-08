INTERVIU cu Carla Sărac, șefă de promoție a specializării Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor – UMFST

În acest interviu, Carla Sărac, absolventă de top a Facultății de Economie și Drept de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade Palade” Târgu Mureș, ne împărtășește experiențele și perspectivele ei despre parcursul său academic și planurile de viitor. Ambițioasă și pasionată de dinamica pieței și a sectorului serviciilor, Carla ne dezvăluie cum a reușit să își mențină echilibrul între viața personală și cea academică, ce înseamnă succesul pentru ea și importanța educației superioare în zilele noastre. De asemenea, aflăm despre motivațiile sale pentru alegerea specializării și planurile sale de a continua studiile și de a se angaja în domeniul ales.

Reporter: Te rog să te prezinți în câteva cuvinte.

Carla Sărac: Numele meu este Sărac Carla-Daria, absolventă a UMFST, „George Emil Palade” din cadrul Facultății de Economie și Drept, specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor. Sunt o persoană ambițioasă, dornică să învăț lucruri noi și să contribui la dezvoltarea sectorului comercial și al serviciilor.

Rep.: De ce ai ales această specializare a Economiei Comerțului, Turismului și Serviciilor?

C.S.: Am ales această specializare deoarece am fost mereu pasionată de dinamica pieței și de interacțiunile din sectorul serviciilor. Această alegere a fost influențată și de faptul că am terminat un liceu cu profil de turism, unde am avut ocazia să înțeleg mai bine importanța serviciilor în economie și cum contribuie acestea la satisfacerea nevoilor consumatorilor.

Rep.: Cum ai reușit să îți menții echilibrul între viața personală și cea academică?

C.S.: Echilibrul între viața personală și cea academică a fost întotdeauna o prioritate pentru mine. Am încercat să îmi organizez timpul eficient, alocând intervale clare pentru studiu și activități recreative. De asemenea, sprijinul familiei și al prietenilor a fost esențial pentru a menține acest echilibru.

Rep.: Cum ți s-au părut anii studenției?

C.S.: Anii studenției au fost o perioadă plină de provocări, dar și de oportunități extraordinare. Am învățat foarte multe, nu doar din punct de vedere academic, ci și despre mine însumi și despre importanța colaborării și a comunicării.

Rep.: Ce înseamnă succesul pentru tine?

C.S.: Pentru mine, succesul înseamnă să îți atingi obiectivele personale și profesionale într-un mod care îți aduce satisfacție și împlinire.

Rep.: Crezi că e important să faci o facultate în zilele noastre?

C.S.: Da, cred că facultatea este importantă, nu doar pentru cunoștințele specifice pe care le oferă, ci și pentru dezvoltarea personală și profesională.

Rep.: Ce planuri ai de viitor, dorești să te angajezi în domeniu?

C.S.: Planurile mele de viitor includ continuarea studiilor cu un program de masterat tot în cadrul Facultății de Economie și Drept și acumularea de experiență practică în domeniul economiei comerțului și serviciilor. Da, doresc să mă angajez în viitorul apropiat în acest domeniu.

A consemnat Alisia BALOGH