Complexul Turistic Lac Sărat, locul ideal pentru relaxare și salinoterapie

În urmă cu un an de zile apărea în peisajul Băilor Sărate de la Ideciu complexul turistic Lac Sărat Ideciu Băi, afacere de familie administrată de Ovidiu și Nicoleta Adriana Salcă. Paricularitatea complexului turistic, după cum o spune și numele, o reprezintă sarea, pusă în valoare prin salina existentă în cadrul complexului, la care se adaugă cele patru ciubere, de asemenea cu apă sărată.

„Am conceput salina în funcție de particularitatea zonei. De aceea am și denumit Complexul Turistic Lac Sărat, ca să fie în strânsă legătură cu specificul locului. Dacă vine cineva în complex și face tratament la băile Ideciu, iar la o vreme mai puțin prietenoasă, au la dispoziție ciuberele care le punem la dispoziție, patru la număr, fiecare cu o capacitate de 8-10 persone, de asemenea cu apă sărată provenită dintr-o sursă proprie. Avantajul la noi este că poți face baie pe toată perioada anului, inclusiv iarna, în condițiile în care apa este încălzită. La aceastea se adaugă salina, care de asemenea poate fi folosită pe întreaga perioadă a anului. Ea deține o cantitate de 140.000 kilograme de sare de Hymalaya și Praid cu o concentrație de 4-6 microni NaCl/metro cub de aer. Poți face aici un tratament de zece zile, de 14 zile, în funcție de problemele care vrei să le tratezi”, a precizat Ovidiu Salcă.

Oaspeți din America și Europa

La un an de la deschidere, lucrurile încep să meargă din ce în ce mai bine, este de părere administratorul Complexul Turistic Lac Sărat Ideciu Băi.

„Ne putem declara mulțimiți, ne-am încadrat în ceea ce ne-am propus, dat fiind faptul că a fost primul an. Chiar dacă pensiunea este una relativ nouă putem spune că primul an a fost ok. Au fost cazuri în care mai apar mici surprize neprevăzute, aspecte pe care încerci să le rezolvi cu bine. Uite așa, încet-încet prinzi experiență și totul merge ok. Plus că și oamenii deja au început să ne cunoască. Lumea începe să vine la noi în număr din ce în ce mai mare. Am avut oaspeți din toate colțurile țării, inclusiv din America, din Europa, Germania, Ungaria, Austria, Belgia. În general vin la noi pentru băile sărate, pentru nămolul mineral existent la Băile Ideciu de Jos, precum și pentru salina care o avem în cadrul pensiunii. Ca și salină artificială cu o așa cantitate de sare, suntem singura din zonă, și una din cele mai mari din țară. Lumea vine la noi inclusiv după terminarea sezonului la Băile Sărate Ideciu. E drept că marea majoritate leagă sejurul la noi de ștrandul cu apă sărată, dar vine și în extrasezon. Sunt cazuri în care atunci când nu pot face baie în ștrand, când e înnorat sau vreme nefavorabilă, fac baie la noi în pensiune grație ciubărelor care le punem la dispoziția oaspeților noștri. Plus că au parte la noi și de alte activități de recreere, trasee cu bicicleta, drumeții”, a menționat Ovidiu Salcă.

Noutăți peste noutăți

„Ca și noutate, în acest an am amenajat o terasă nouă destinată strict celor cazați în pensiune, pe lângă cea existentă, loc ideal unde oaspeții noștri pot petrece momente de relaxare. Tot la capitolul noutăți, urmează în toamna acestui an să construim în cadrul pensiunii și o piscină exterioară cu apă dulce destinată exclusiv celor cazați în cadrul pensiunii. Din toamnă ne vom apuca de ea, urmând ca de anul viitor să fie dată în funcțiune. Astfel, oferta pensiunii va fi mult mai atractivă pentru cei care doresc să treacă pragul pensiunii noastre pentru tatament și relaxare”, a conchis administratorul Complexul Turistic Lac Sărat Ideciu Băi.

Pentru cei care doresc să beneficieze de momente de relaxare precum și de efectele salinoterapiei oferite de Complexul Turistic Lac Sărat din Ideciu pot face rezervări la numărul de telefon 0742-527.563.

Alin ZAHARIE