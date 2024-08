INTERVIU cu Adrian Hutină, tânăr sportiv pasionat de tenis de masă: „Toată viața mea am dedicat-o sportului”

Într-o lume în care sportul devine un mod de viață pentru mulți tineri, am avut ocazia să discutăm cu Adrian Hutină, un tânăr de 17 ani, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș. Pasiunea lui pentru sport și dedicarea față de tenisul de masă, sportul pe care îl practică la nivel de performanță, sunt remarcabile. În acest interviu, Adrian ne oferă o perspectivă asupra vieții sale de sportiv, împărtășindu-ne provocările, aspirațiile și opinia sa despre sport și viață. În ciuda vârstei fragede, el demonstrează o maturitate deosebită, vorbind cu sinceritate despre sacrificiile și bucuriile pe care le aduce sportul de performanță. Vă invităm să descoperiți povestea unui tânăr care și-a dedicat întreaga viață sportului și care continuă să viseze la noi succese.

Reporter: Spune-ne câteva lucruri despre tine.

Adrian Hutină: Mă numesc Adrian Hutină, am 17 ani sunt elev la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” în clasa a XI-a și momentan practic ca și sport de performanță tenisul de masă. În trecut am mai practicat și fotbal.

Rep.: Ce hobby-uri ai, ce îți place să faci în timpul liber?

A.H.: O mare parte a timpului liber o petrec cu prietenii afară sau mă joc pe laptop, orice lucru care nu are legătură cu sportul, încerc să îmi fac timpul meu personal și să fac orice altceva în afară de sport. Să mă deconectez de la lumea sportivă cât de mult pot pentru că sunt legat foarte mult de ea.

Rep.: Cum arată o zi perfectă din viața ta?

A.H.: Mă trezesc, îmi fac patul, merg la antrenament, vin de la antrenament stau vreo două ore de obicei în vacanță, merg din nou la antrenament și ies afară cu prietenii.

„Viața mea în sine înseamnă sportul în general”

Rep.: Ce reprezintă acest sport pentru tine?

A.H.: Viața mea în sine înseamnă sportul în general. Cred că în 10 ani de zile de când fac sport au fost vreo patru sau cinci săptămâni în care nu am fost la antrenamente, în care am vrut să renunț pentru că am trecut printr-o perioadă mai grea. Toată viața mea am dedicat-o sportului.

A.H.: Ai participat la concursuri sportive, care a fost cel mai important concurs?

Rep.: La tenis am avut mai multe competiții atât naționale cât și mai mult de distracție, divertisment pe județ. Nu e un concurs anume care a avut un rol important, din fiecare concurs ai ceva de învățat și e important să nu te schimbe total un anumit concurs, chiar dacă nu ți-a reușit ceva sau invers, să nu îți schimbe total stilul de a fi și de a juca. Să încerci să rămâi tot tu, să încerci să înveți ceva din fiecare concurs.

Rep.: Care este țelul tău în cariera aceasta de sportiv, spre ce aspiri?

A.H.: Cât mai multe medalii și trofee, dar e important să îți menții locul. Dacă nu iei medalii sau premii și intri în primii 10 să rămâi constant, e mai bine decât să iei o medalie, iar apoi să nu mai fi calificat în grupe. Trebuie să rămâi concentrat pentru următoarele jocuri pe care le ai.

„O înfrângere te schimbă foarte tare”

Rep.: Cum reușești să îmbini antrenamentele cu o zi plină și obositoare la școală?

A.H.: E ceva ce vine de la sine, chiar dacă toată lumea spunea că nu ai cum să îmbini perfect școala cu antrenamentele eu chiar cred că se poate. Disciplina contează foarte mult pentru că ambele necesită timp și răbdare și nu e foarte ușor.

Rep.: Ce influență are sportul asupra vieții tale?

A.H.: Te schimbă. Gândește-te la fiecare victorie, fiecare înfrângere pe care o iei într-un fel sau altul. Când eram mic eram foarte calm, pierdeam, câștigam, probabil mă mai supăram sau așa și dacă câștigam eram mai discret. Dar de mic am învățat să gândesc singur. Odată ce am crescut mi-am dat seamă că de-fapt te joci și cu psihicul adversarului, se mai joacă el cu al tău. O înfrângere te schimbă foarte tare, fac parte din viață, dar îți schimbă mentalitatea față de tine însuți. Cu timpul îți dai seamă că nu e sfârșitul și știi că orice s-ar întâmpla trebuie să continui. La un moment dat tot o să dai de lumină, chiar dacă pentru un moment te afli în întuneric.

„Eu am o vorbă cât să mai și tot pierzi”

Rep.: Care sunt cele mai grele momente din cariera ta de sportiv?

A.H.: Probabil să dai tot ce ai mai bun și pierzi sau să nu fie nimeni acolo să te susțină, să îți dai seama că ești singur.

Rep.: Care sunt modelele tale, ai avut parte de mentori adevărați?

A.H.: Probabil jucătorii mari, în general jucători care joacă la concursuri mondiale, europene. Încerc să mă inspir de la ei, după modul lor de a gestiona situațiile și sper să reușesc și eu să îmi dezvolt un mod al meu aparte ca să fac mai bine ceea ce fac. Am fost susținut mereu de antrenorii mei, chiar dacă probabil știau că nu am șanse să bat veneau la mine și mă încurajau, pentru mine contează mult acest lucru.

Rep.: Ce sfaturi ai pentru tinerii la început de drum care își doresc o carieră în sport?

A.H.: În orice sport e vorba de disciplină și să nu renunțe, oricât de greu ar fi oricât de mult ar pierde la un moment dat tot o să ajungă în acel punct în care o să câștige. Eu am o vorbă cât să mai și tot pierzi, va veni vremea când vei câștiga și vei ajunge acolo unde îți dorești.

A consemnat Alisia BALOGH