VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Rețea de canalizare extinsă în Sângeorgiu de Mureș

Primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, ing. Sófalvi Sándor Szabolcs, a anunțat luni, 5 august, că instituția pe care o conduce a câștigat ”un proiect mare”, în valoare de 15 milioane de lei, care vizează extinderea rețelei de canalizare în satele aparținătoare Tofalău și Cotuș.

Investiție de 15 milioane de lei

Prezent în studioul Zi de Zi Live, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, ing. Sófalvi Sándor Szabolcs a informat că viitoarea rețea de canalizare va avea o lungime de aproximativ 7 kilometri.

”E un proiect mult așteptat, pentru că cei 7 kilometri nu par o distanță mare, dar când e vorba de a dezvolta infrastructură – apă, canalizare sau asfalt, da, este o distanță mare, pentru că întotdeauna comparația e: ”cu acea valoare aș putea asfalta 10-15 străzi în Sângeorgiu de Mureș”. E un proiect așteptat pentru că am reușit să finalizăm rețeaua de apă în aceste două sate, în Sângeorgiu de Mureș avem acoperire de aproape 100% din cele 180 de străzi, iar acum, ce urma, în mod logic, să extindem rețeaua de canalizare și doar după aceea se poate asfalta. De altfel, e condiție la aproape fiecare finanțare, indiferent că sunt fonduri guvernamentale sau europene, trebuie să fie făcută rețeaua de apă și canalizare și doar după aceea asfalt”, a precizat primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

Finanțarea câștigată pentru cei 7 kilometri de canalizare este una dintre cele mai mari obținută de-a lungul anilor de către Primăria Comunei Sângeorgiu de Mureș.

”În prezent e un proiect de 30 de milioane de lei prin ”Anghel Saligny” în urma căruia asfaltăm 27 de străzi, iar al doilea proiect ca și mărime, de 15 milioane de lei, este acest proiect de a extinde rețeaua de canalizare în satele Tofalău și Cotuș”, a spus ing. Sófalvi Sándor Szabolcs, în cadrul emisiunii realizată de către Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi.

Licitația, demarată

Totodată, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș a mai informat că perioada de evaluare a proiectului a fost foarte anevoioasă și a durat un an și jumătate, respectiv că Primăria Comunei Sângeorgiu de Mureș a lansat deja procedura de achiziție publică.

”În aceste zile va trebui să mă duc să ridic contractul direct de la București. În paralel, pentru că știam că acest proiect e câștigat, doar procedura de semnare digitală de altfel a mai rămas, noi am demarat și licitația, ca să nu pierdem timpul și în câteva săptămâni o să avem un câștigător. Deci la întrebarea telespectatorilor, mai ales a sângeorzenilor, a tofălenilor și a cotușenilor ”când va demara lucrarea?” pot răspunde că în acest an va demara în mod sigur. Termenul de execuție este de un an, eu sper că se va termina repede, complexitatea lucrării o dă faptul că avem zone, strada pe care se va introduce canalizarea, strada Principală care duce spre Tofalău și Cotuș prezintă pante. Vor fi patru stații de pompare și repompare, acolo sunt cele mai mari probleme în general, și costurile exorbitant de mari, pentru că necesită, evident, și branșament de curent electric, dar însăși construirea acestor stații de pompare este foarte complicată. Sper ca la anul, pe această perioadă, să putem vorbi și de finalizarea acestui mare proiect așteptat”, a menționat edilul șef al comunei Sângeorgiu de Mureș.

În cadrul aceleiași emisiuni, ing. Sófalvi Sándor Szabolcs a arătat că după finalizarea proiectului, autoritățile locale din Sângeorgiu de Mureș vor primi ”undă verde” pentru depunerea unei cereri de finanțare pentru asfaltarea drumului care face legătura spre satele aparținătoare Tofalău și Cotuș.

Arina TOTH