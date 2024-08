Nyisztor Daria, tânăra care visează să devină mecanic de locomotivă

“Ce vrei să te faci când vei fi mare ?” e o întrebare pe care am auzit-o de atâtea ori în copilărie. De la o etapă la alta a vârstei, exista o schimbare a mentalității și a atitudinii mele față de o varietate de teme, inclusiv în ceea ce privește ce vreau să mă fac când voi fi mare. Am vrut să fiu, pe rând, medic, hairstylist, stilist protezist unghii sau make-up artist, chiar și pilot de avion. Până la urmă, să faci ceea ce-ți place constituie variabila care determină calitatea vieții, nu-i așa?! Motiv pentru care, astăzi, 12 august, de Ziua Internațională a Tineretului am ales să fac un scurt interviu cu Nyisztor Daria Crinela, o tânără ambițioasă care nu vrea să se perfecționeze pentru a lucra într-un salon de înfrumusețare, ci visează să devină mecanic de locomotivă. În România meseria de mecanic de locomotivă a fost mult timp interzisă femeilor și numărul de femei care conduc trenul poate fi numărat pe degete. Cu toatea acestea , devin tot mai prezente.

Daria, pentru început, să ne povestești, te rog, despre tine.

Mă numesc Nyisztor Daria Crinela am absolvit clasa a 8-a la Colegiul Național de Artă din Târgu Mureș și profit de ocazie pentru a mulțumi dirigintei prof. Câmpean Diana, care m-a sprijinit întotdeauna, iar acum după examene am reușit să intru la Colegiul Agricol Traian Săvulescu.

Ce pasiuni ai? Cum îți petreci timpul liber?

Pasiunile mele în general sunt fotografiatul trenurilor și desenul-pictura. În timpul liber prefer să merg la gară alături de alți prieteni pasionați de trenuri.

În timp ce mulți copii pilotează mașini în lumea virtuală, tu ai planuri să conduci o locomotivă la modul real. De când ai această dorință?

Această dorință de a deveni mecanic de locomotivă o am de aproximativ 3 ani, când am avut o mică excursie până la Brașov cu clasa. Țin bine minte că în fruntea trenului se afla o locomotivă de Brașov care mi-a plăcut foarte mult. Este vorba de locomotiva EA 557.

Care sunt pașii de urmat pentru a deveni mecanic de locomotivă?

Pașii necesari pentru a putea practica acestă meserie sunt anii de liceu și cursurile școlii de instruire feroviară CNAFER. Aici vreau să mulțumesc prietenului meu Raul Tudorache și tuturor mecanicilor de locomotivă , datorită lor am reușit să îmbrățișez și mai mult această pasiune, am învățat multe lucruri de la ei. Un mecanic de locomotivă este pregătit temeinic în mai multe domenii, precum electricitate, motoare termice, rezistență, mecanică, fizică și matematică.

Ce materii îți plac la școală?

Materiile mele preferate de la școală sunt Geografie, Istorie, Ed. Fizică și Biologie. Mi se par ușoare și interesante.

Ziua Internațională a Tineretului este marcată anual pe 12 August. Ce mesaj transmiți colegilor și prietenilor tăi?

Colegilor și prietenilor mei le trasnmit următorul mesaj:visele pot deveni realitate dacă lupți pentru ele. Să nu vă lăsați, ceea ce vă place prin voință și chibzuință puteți realiza.