INTERVIU cu Paula-Sophia Cozma, șefă de promoție, Nutriție dietetică, UMFST Târgu Mureș

Suntem ceea ce mâncăm, când mâncăm și cum mâncăm. Prin urmare, sfaturile unui dietetician nutriționist licențiat sunt esențiale pentru o nutriție echilibrată, în vederea asigurării unei bune stări de sănătate, prin prevenirea afecțiunilor influențate de alimentație. Paula-Sophia Cozma, șefă de promoție a programului de studii Nutriție și dietetică a Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș dorește să își facă vocea auzită pentru a ajuta ”oamenii pasionați de alimentație”, dar și să promoveze domeniul nutriției și dieteticii. Pe lângă pasiunea pentru învățat, Paula-Sophia Cozma susține, în cadrul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi că este ”o persoană extrem de activă, cu un calendar mereu plin de activități variate”, o persoană care adoră să danseze, să facă sport, să călătorească și mai nou să practice parașutismul.

Reporter: Nutriția și dietetica este un program de specializare oarecum nou, istoria sa începând să fie scrisă cu puțin peste un deceniu în urmă. Ce te-a atras la această specialitate?

Paula-Sophia Cozma: Am fost mereu fascinată de acest domeniu, m-a interesat dintotdeauna cum influențează alimentele pe care le consumăm starea noastră de sănătate, ce și cum ar trebui să mâncăm pentru a ne menține în formă optimă și cum putem ameliora anumite afecțiuni printr-o alimentație adecvată. Având această pasiune, am decis să mă aprofundez în studierea subiectului și să-i ajut pe ceilalți să beneficieze de aceste cunoștințe.

Rep.: Ce a stat la baza deciziei de a alege UMFST Târgu Mureș pentru formarea profesională?

P.S.C.: Universitatea are o reputație solidă în domeniul științelor medicale și farmaceutice, fiind recunoscută pentru calitatea educației și a cercetării. Având în vedere specializarea aleasă, alegerea a fost evidentă, fără să existe vreo îndoială în privința deciziei mele.

Rep.: Facultatea, programul de studii, oferă o bază solidă de cunoștințe care să ajute în viitor. Cât de importantă a fost fiecare materie pentru formarea ta profesională, pentru acumularea unui vast bagaj de cunoștințe esențiale pentru meseria de nutriționist? Ce oportunități de dezvoltare educațională ți s-au oferit aici?

P.S.C.: La începutul facultății, mă simțeam copleșită de volumul mare de informații pe care trebuia să le asimilăm. Deși eram entuziasmată de perspectiva de a stăpâni atâtea științe, nu înțelegeam de ce erau necesare anumite materii care mi se păreau irelevante pentru specializarea noastră. Totuși, am avut șansa să particip la un program Erasmus pentru practica de vară la Budapesta, timp de doi ani consecutiv. Acolo, în mediul spitalicesc, când totul a devenit real, am realizat că toate informațiile, inclusiv cele care „erau inutile”, sunt de fapt esențiale.

Rep.: Cum ai descrie anii de facultate, experiențele trăite în perioada studenției, a sesiunilor, stagiile de practică? Cu ce provocări te-ai confruntat în acești ani?

P.S.C.: Cei trei ani de facultate au fost pentru mine o adevărată călătorie, în care am descoperit mereu locuri noi și am învățat lucruri diferite. Fiecare modul a adus cunoștințe noi, fiecare sesiune a venit cu provocări unice, iar cu fiecare an am devenit tot mai pregătiți pentru a deveni profesioniști competenți. Dar ceea ce face o călătorie cu adevărat memorabilă sunt oamenii alături de care o parcurgi. Am avut colegi care s-au transformat în prieteni pe viață și împreună am trăit acești ani frumoși, plini de experiențe de neuitat.

Rep.: Ce impact au avut asupra ta profesorii din Facultate? Ai un mentor care ți-a ghidat pașii?

P.S.C.: Fiecare profesor a contribuit cu ceva unic, dincolo de materia predată. Fiecare dintre ei avea trăsături distincte, pe care aspiram să le dobândesc. Sunt profund recunoscătoare, în mod special coordonatorului lucrării mele de licență, șef de lucrări dr. Simon-Szabó Zsuzsánna, pentru sprijinul și îndrumarea oferită. Ajutorul ei a fost esențial pentru finalizarea cu succes a lucrării și pentru dezvoltarea mea profesională.

Rep.: Ai terminat în calitate de șef de promoție. Câtă muncă se află în spatele acestei reușite? Au existat sacrificii în favoarea studiilor?

P.S.C.: Niciodată nu am avut intenția de a deveni șef de promoție; am învățat pentru mine însămi, dorind să acumulez informațiile care mi s-au părut utile și relevante. Deși uneori a fost dificil, am învățat să îmi organizez timpul astfel încât să pot face tot ce îmi place și să fiu pregătită pentru facultate. Aceasta a însemnat, ocazional, să renunț la anumite evenimente sau ieșiri cu prietenii, dar, în general, am reușit să îmi gestionez bine timpul și să mențin un echilibru.

Rep.: Cum îți vezi parcursul profesional, acum la terminarea facultății, după ce ai dobândit o serie de competențe în evaluarea nutrițională, terapie nutrițională? În ce domeniu vei alege să activezi?

P.S.C.: În domeniul nutriției și dieteticii, mă atrag diverse specializări, dar cea care mă pasionează cel mai mult sunt tulburările de alimentație. Pe măsură ce acumulez mai multă experiență și continui să aprofundez studiile în această direcție, îmi doresc să devin expertă în această nișă.

Rep.: Continuarea studiilor este o opțiune pe care o iei în calcul? Despre ce este vorba?

P.S.C.: Îmi doresc să îmi aprofundez studiile în domeniul nutriției cât mai mult posibil. Începând din septembrie voi începe studiile de masterat la UMFST, la programul de Nutriție Clinică și Comunitară. Pe parcursul acestei etape voi continua să particip la conferințe, webinar-uri și workshop-uri relevante. În plus, sunt deschisă la noi oportunități de formare și învățare care vor apărea în viitor, pentru a-mi consolida și mai mult cunoștințele și competențele în acest domeniu.

Rep.: Care crezi că este cel mai dificil lucru în această meserie și ce calități pe care le ai te califică să performezi în meseria aleasă?

P.S.C.: Având în vedere că în România această meserie este relativ nouă, nu este încă cunoscută sau recunoscută suficient, ceea ce face găsirea unui loc de muncă o provocare. Adesea, este necesar să îți creezi propriul loc de muncă și să îți faci vocea auzită, promovându-ți competențele și expertiza pentru a te stabili în această profesie. Recent, mi-am creat un profil de Instagram sub numele choco.mind (https://www.instagram.com/choco._mind/), unde voi oferi informații despre nutriție și dietetică în limbile maghiară, română și engleză. Scopul meu este să ajut oamenii pasionați de alimentație și să promovez acest domeniu, oferind resurse valoroase și accesibile pentru toți cei interesați.

Rep.: Ce sfaturi ai pentru ”bobocii” care acum își încep parcursul educațional pentru meseria de dietetician?

P.S.C.: Să nu rateze nicio oportunitate de învățare, dezvoltare profesională și socializare cu alți profesioniști. Să fie mereu în alertă și să accepte toate oportunitățile care li se oferă. Este important să fie prezenți pe rețelele de socializare încă de la început și să își construiască o rețea extinsă de cunoștințe.

A consemnat Arina TOTH