Oaspeți din Raionul Fălești,Republica Moldova, la Festivalul datinilor și obiceiurilor Văii Gurghiului

Deschiderea oficiala a celei de a XVII-a ediții a Festivalului Văii Gurghiului desfășurată sâmbătă, 17 august pe Platoul Fâncel s-a bucurat de prezența oficialităților locale și județene, precum și a oaspeților din Raionul Fălești din Republica Moldova.

Ilie Chirilă Tătar, primarul comunei Solovăstru și președintele Asociației Comunităților Văii Gurghiului a fost însoțit pe scenă de Laurențiu Boar, primarul comunei Gurghiu, Valentin Iacob, primarul comunei Hodac, Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibănești, Dragoș Pui, viceprimarul municipiului Reghin, Ciprian Dobre, prefectul județului Mureș, Mara Togănel, director Cancelaria Prefectului județului Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, precum și oaspeții de peste Prut, Fladimir Bejenari, primarul localitățiiFăleștii Noi, Raionul Fălești și Vadin Roșa, președintele Raionului Fălești.

„În acest moment nu vorbesc doar în numele meu, sunt mandatat de către colegii mei primari de pe Valea Gurghiului să vă transmit cele mai frumoase gânduri, mulțumiri și respect din partea noastră pentru că datorită dumneavoastră celor care sunteți prezenți pe Platoul Fâncel, munca noastră de câteva luni de zile prinde așa un pic de voioșie. Vă mulțumesc încă o dată în numele colegilor primari, al consiliilor locale ale UAT-urilor din care facem parte, pentru înțelegere și pentru sprijin. Datorită lor, comunităților și a noastră, a primarilor, acest festival continuă. Dacă tradiția și portul popular românesc se opresc și copiii care vin din urmă uită și nu văd ceea ce s-a întâmplat înaintea noastră, va fi greu pentru poporul român să-și recunoască identitatea să meargă mai departe cu mândria de a fi români și devotați țării noastre”, a precizat Ilie Chirilă Tătar, președintele Asociației Comunităților Văii Gurghiului.

Oaspeții din Republica Moldova s-au declarat încântați de tot ce au văzut și simțit la Festivalul Văii Gurghiului, motiv de inspirație pentru cei doi oficiali moldoveni.

„Dragi frați, vă spun bună ziua și bine v-am regăsit pe acest minunat platou. Anul trecut trecut la sărbătoarea Udatul Nevestelor am încheiat acel acord de înfrățire cu comuna Hodac prin care, și în ziua de astăzi trasăm sarcini și idei frumoase. Ne dorim ca în continuare să dezvoltăm localitatea noastră din Republica Moldova, Făleștii Noi, chiar și prin acest festival al Văii Gurghiului. În cele două zile de sărbătoare vom prinde firul acelei calități frumoase pe care să o implementăm și la noi în localitate. Aveți valori frumoase, context în care vreau să îi felicit pe toți cei implicați în organizarea acestui frumos eveniment. Dacă aici suntem la ediția a XVII-a, noi în Feleștii Noi, în Republica Moldova suntem la ediția I, fapt pentru care, în cele două zile de festival vom ”fura” toate ideile frumoase pe care să le implementăm și noi acasă la Făleștii Noi”, a precizat Fladimir Bejenari, primarul localității Făleștii Noi.

„Vă salut din partea celor 90.000 de locuitori ai Raionului Fălești din Republica Moldova, fiind mandatat din partea lor nu numai se gestionez bugetul și infrastructura, ci și să adresez cele mai calde urări de bine întregii suflări prezente la această sărbătoare. Sunt fericit să fiu astăzi printre dumneavoastră, să savurez acele clipe pe care voi cei de aici le trăiți vreme de 17 ediții cât numără acest Festival al Văii Gurghiului, unde sunt prezent pentru prima dată. Locuitorii Raionului Fălești, probabil s-ar simți și ei fericiți alături de mine și de cei de pe Valea Gurghiului. Este ceva foarte impresionant, nu am mai văzut un astfel de sătuc alegoric niciodată. Sunt foarte impresionat de tradițiile locului, de portul popular, de bucatele tradiționale și de tot ce am văzut aici pe această minunată vale. Vă promit că în sufletul meu vor rămâne foarte multe amintiri, iar creierul va prelua cele mai bune idei organizatorice. Nu-mi rămâne decât să vă doresc ca această tradiție a dumneavoastră să meargă cât mai mult în viitor și să aduceți copiilor urmașilor dumneavoastră ceea ce v-a transmis străbuneii cu mult succes”, a fost mesajul tranmsis celor prezenți de Vadin Roșa, președintele raionului Fălești.

La rândul său, prefectul județului Mureș Ciprian Dobre a subliniat unitatea Văii Gurghiului, esența dezvoltării acestei zonei a județului Mureș

„De fiecare dată este o emoție pantru mine deschiderea Festivalului Văii Gurghiului. Și în acest an, Valea Gurghiului a dat dovadă de unitate, dovadă stă chiar acest festival care continuă, unitate care e conferită de cei de pe Valea Gurghiului, de oamenii simpli, de cei care și-au ales primarii comunelor în care trăiesc, de cei care fac din Valea Gurghiului să fie un loc special. Din momentul în care am inițiat acest festival, Valea Gurghiului s-a dezvoltat. De fiecare dată, primarii Văii Gurghiului au fost uniți în ceea ce privește patrimoniul cultural al zonei care a atras foarte multe investiții. Doar pe Programul ”Anghel Saligny”, Valea Gurghiului a atras peste 61 de milioane de lei. În total Valea Gurghiui prin cele patru comune, are terminate sau în curs de finalizare proiecte în valoare de 191 milioane lei. Cu alte cuvinte, Valea Gurghiului este o vale a dezvoltării, Valea Regilor așa cum a lăsat-o Regalitatea României este o vale dezvoltată, o vale în care se investește”, a spus Ciprian Dobre.

Despre începuturile festivalului a vorbit deputatul Dumitrița Gliga, parte componentă a festivalului grație Standului de Instrumente Gliga, prezent încă de la prima ediție a festivalului.

„S-a vorbit aici despre primele ediții ale Festivalului Văii Gurghiului. Îmi amintesc cum, cu o săptămână înainte de festival alergam dintr-o parte în alta și încercam să contribui și eu cu ce pot la organizare. Cred că se cuvine să ne amintim de momentele respective, de domnul Neluțu Gliga care era director al festivalului la momentul respectiv, cum ne făcea pe plac și încerca să ne ajute pe fiecare ca să putem să ne organizăm și să iasă acest festival așa cum se cuvine. Pe de altă parte, îmi amintesc că am venit foarte bucuroasă, mândră, îmbrăcată într-un costum popular autentic aici la festival. Ca să o impresionez că bunica mea, am împrumutat un costum popular vechi și când m-a văzut bunica a fost destul de dezamăgită. Mi-a zis: frumos costumul dar nu-i de pe la noi. Atunci, a doua zi a umblat bunica să caute mărgele, catifea, să încurajeze o femeie să mai coase. Așa s-a născut primul costum care-l port și astăzi la acest festival. Am zis să-l port în cinstea bunicii mele și a femeilor care mai cos costume, multe dintre ele fiind încurajate să facă acest lucru și datorită Balului Însuraților care-l organizăm la Reghin în fiecare an. Legat de acest costum popular, ultima dată când l-am îmbrăcat a fost la botezul fiului Horea săvâștit în bisericuța de aici de pa Platoul Fâncel în anul 2011. A fost primul copil care a fost botezat în acest frumos lăcaș de cult de aici pe Platoul Fâncel”, a precizat Dumitrița Gliga, deputat PSD.

Alin ZAHARIE