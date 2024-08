România sub asediul caniculei. Iată cum va fi vremea azi și mâine

România se confruntă cu un val de căldură extremă care afectează majoritatea județelor țării, aducând temperaturi sufocante și disconfort termic ridicat. Marți, 20 august, cea mai mare parte a țării se află sub incidența unui cod galben de caniculă, cu 14 județe și Capitala București sub avertizare cod portocaliu. În vestul țării, județele Arad și Bihor se află sub cod roșu, temperaturile maxime ajungând la 38 de grade Celsius.

Situația meteorologică marți, 20 august

Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valul de căldură va persista pentru a opta zi consecutivă, aducând temperaturi de 33-36 de grade în sudul Banatului, nordul și estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, Dobrogea continentală, estul și sud-estul Transilvaniei. În nordul Banatului și Crișanei, Maramureș, nord-estul Moldovei, sudul și centrul Munteniei, temperaturile vor urca până la 38 de grade, cu un indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic de 80 de unități.

Avertizări pentru miercuri, 21 august

Miercuri, avertizările cod galben se vor menține în Banat, sudul Crișanei, sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Moldova, estul Olteniei și Dobrogea. Temperaturile vor continua să rămână ridicate, situându-se între 33 și 35 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat.

Totodată, joi și vineri, valul de căldură va persista în regiunile sudice și sud-estice, iar spre sfârșitul săptămânii, canicula se va extinde din nou în aproape toată țara. Jumătatea de nord a Crișanei, Maramureș, nord-vestul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul și centrul Munteniei vor intra sub cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de 35-37 de grade și un ITU ce va depăși din nou pragul critic.

