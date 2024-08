„Frumusețe și stil de viață” cu Gabriela Belean, o nouă emisiune marca Zi de Zi Live

Studioul Zi de Zi Live anunță publicului debutul unei noi emisiuni moderate de Gabriela Belean, manager de publicitate al cotidianului Zi de Zi, o emisiune intitulată „Frumusețe și stil de viață”, care va demara vineri, 23 august, începând cu ora 15:00. Gabriela Belean o va avea ca invitată pe desginerul mureșean Luminița Balazs și se va centra asupra temei „Atitudinea și Stilul vestimentar”, răspunzând la întrebări precum: De ce este importantă atitudinea? Cum să fii mereu în trend? Cum să eviți greșelile vestimentare?

„Frumusețe și stil de viață”, emisiune dedicată femeilor

Emisiunea Gabrielei se centrează asupra întrebărilor și nevoilor femeilor interesate de tehnici și sfaturi de înfrumusețare și de moduri de îmbunătățire a stilului de viață.

„În viitor, voi avea invitate și din domeniul frumuseții, mai precis din cadrul clinicilor de înfrumusețare – acele doamne care să ne explice cum putem fi mai frumoase, mai tinere, mai atrăgătoare. Vor fi prezente invitate și din domeniul sănătății, doamne doctori nutriționiste, care să ne explice cum să adoptăm un stil de viață sănătos din punct de vedere alimentar pentru a arăta cât mai bine, pentru a radia de sănătate și de frumusețe”, a transmis Gabriela Belean.

Nu doar emisiune, ci și un vis împlinit

Pentru Gabriela Belean, frumusețea, moda și sferele lor aferente au avut de la începutul vieții sale un rol important. Astfel, aceasta consideră că emisiunea poate reprezenta un vis împlinit, un vis atins prin viitoarele teme și invitate aparținătoare acestui domeniu de care este pasionată.

„De când eram mică cochetam cu moda; vizionam foarte mult emisiunile cu prezentări de modă și mi s-a părut o lume fascinantă. M-am gândit la o emisiune vie, o emisiune despre frumos, despre eleganță, despre trend. Prima temă a emisiunii de mâine din data de 23 august, de la ora 15:00, este intitulată „Atitudinea și Stilul vestimentar”, alături de designerul Luminița Balazs, invitata mea principală. Vom afla mâine mai multe detalii despre arta de a crea vestimentațiile pentru femei, cu dedicație exclusiv femeilor. Pot spune că îmi împlinesc visul realizând această emisiune. O parte din el s-a împlinit anul acesta în cadrul galei Zi de Zi ce sărbătorea 20 de ani, când invitata mea specială, Luminița Balazs, a prezentat și lansat colecția de primăvară intitulată „Infinite Love”. Am avut plăcerea și norocul de a-mi împlini o parte din vis, după cum am menționat, prin onoarea de a îmbrăca o creație realizată de designer. A fost o experiență frumoasă, o supriză și o provocare căreia i-am spus „Da!” răspicat. Am avut multe emoții, bineînțeles; a fost o supriză și pentru colegii mei, care nu se așteptau. A fost un succes”, a conchis Gabriela Belean.

Vă invităm să urmăriți prima emisiune „Frumusețe și stil de viață” cu Gabriela Belean vineri, 23 august, de la ora 15:00 pe pagina web a cotidianului Zi de Zi, www.zi-de-zi.ro, pe pagina de Facebook Zi de Zi, precum și pe canalul de YouTube al ziarului.

Alexandra BORDAȘ