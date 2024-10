INTERVIU cu designerul Cătălin Botezatu: „Dacă nu ai atitudinea necesară degeaba ai o haină scumpă”

În cadrul Galei AutentiCita care a avut loc vineri, 25 octombrie, la Târgu Mureș, am avut ocazia să stăm de vorbă cu unul dintre cele mai influente nume din industria modei românești, Cătălin Botezatu. Cu o carieră de peste patru decenii, Cătălin Botezatu a început ca model și a evoluat pentru a deveni un designer de renume internațional, având propria casă de modă și o rețea extinsă de magazine în orașe precum Paris, Londra, Los Angeles și… Târgu Mureș. Pasiunea sa pentru modă, dăruirea și talentul său au transformat-o într-o adevărată emblemă a creativității în România. În interviul următor, Cătălin Botezatu ne împărtășește povestea sa, viziunea despre modă și impactul acesteia asupra identității individuale.

Reporter: De unde vine pasiunea dumneavoastră pentru modă?

Cătălin Botezatu: Am început ca model la 18 ani, cu 40 de ani în urmă. După ce am escaladat cariera de model național și internațional, am creat după Revoluţie prima casă de modă privată din România, semnată „Delphi by Cătălin Botezatu”, după care, într-un an, s-a transformat în casa de modă a lui Cătălin Botezatu. Aceasta a evoluat în toate direcțiile modei, având fabrici în țară, în orașe precum Târgu Mureș, Cluj și Oradea, unde produc lenjerie intimă, îmbrăcăminte pentru femei și bărbați, precum și tricotaje. De asemenea, am ateliere de creație în București, unde execut în regim ”made-to-measure” costume pentru bărbați și rochii de seară pentru femei. Ne putem lăuda fără modestie cu 28 de magazine proprii „Viggo by Cătălin Botezatu” în orașe precum Paris, Londra și Los Angeles, și cu faptul că am îmbrăcat 350 de vedete internaționale de la Hollywood.

Rep.: Un parcurs foarte impresionant!

C.B.: Da, impresionant, cu multă muncă, multe sacrificii, pentru că toate acestea vin la pachet cu multă muncă sacrificii, dăruire și dorința de a fi tot timpul în top. E ușor să ajungi să fii sus, e cel mai greu să te menții acolo.

Identitatea și impactul vestimentației

Rep.: Credeți că moda ar trebui să reflecte personalitatea fiecăruia sau e mai mult despre a te adapta la tendințele actuale?

C.B.: Moda din punct de vedere al designerului te reprezintă pe tine ca designer. Bineînțeles că trebuie să ții cont de tendințele internaționale pentru că există un trend după care toți creatorii mari sau mici se ghidează, dar nu în ultimul rând cu amprenta propriului designer.

Rep.: În ce măsură credeți că moda ne poate defini identitatea?

C.B.: Moda este foarte importantă și acel proverb cu „Nu haina îl face pe om” a căzut demult, nu mai este valabil. Haina îl face pe om. Înseamnă foarte mult să știi să te îmbraci, să-ți faci un stil corect, dar bineînțeles că atitudinea e cea mai importantă, dacă nu ai atitudinea necesară degeaba ai o haină scumpă, de designer, de brand, dacă nu știi să o porți.

Rep.: Dacă ar fi să alegeți o singură piesă de îmbrăcăminte emblematică pentru stilul dumneavoastră care ar fi aceasta?

C.B.: Eu am abordat toate stilurile vestimentare și am creat în toate direcțiile vestimentare, mie îmi place să fiu all black, așa cum sunt și în această seară.

A consemnat Alisia BALOGH