Ziua de Curățenie Națională, unește voluntari pentru o Românie mai curată

Cea de-a 11-a ediție a Zilei Naționale de Curățenie va avea loc în data de 21 septembrie, fiind o inițiativă care aparține mișcării sociale din țară, Let’s do it, Romania!, care întrunește peste 2.400.000 de voluntari implicați în cei 14 ani de activitate. Evenimentul face parte din mișcarea globală Let’s Do It, World!, care a început în 2008 în Estonia și s-a extins în 198 de țări, implicând peste 19 milioane de voluntari la nivel global.

România va mobiliza peste 2,4 milioane de voluntari din toate cele 41 de județe, care vor contribui la curățarea mediului înconjurător. Persoanele interesate pot participa în diverse moduri, fie înscriindu-se ca voluntari pentru Ziua de Curățenie Națională, fie alăturându-se echipelor din București/Ilfov, fie donând pentru achiziționarea echipamentelor necesare voluntarilor.

Partenerii și invitații instituționali care se alătură Zilei de Curățenie Națională sunt: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Administrația Națională Apele Române, Romsilva, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, Asociația Municipiilor din România și Asociația Comunelor din România. colectivă de a face diferența.

Această inițiativă continuă tradiția asociației Let’s Do It, Romania! de a promova curățenia și protecția mediului, prin diverse campanii și proiecte de reciclare derulate pe parcursul celor paisprezece ani de activitate.

Înscrierile se pot efectua accesând link-ul următor: https://letsdoitromania.ro/ .

(M.R.)

Sursa foto: site- Let’s do it, Romania!