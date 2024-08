Concerte multisenzoriale la Târgu Mureș

Palatul Culturii din Târgu Mureș va găzdui duminică, 29 septembrie, începând cu ora 18:00, un concert inedit multisenzorial susținut de Cvartetul de Coarde Sonore. Concertul va îmbina atmosfera creată de lumina lumânărilor și puterea muzicii trupelor Coldplay și Imagine Dragons.

Programul serii include piese cunoscute precum „⁠Clocks”, „⁠A Sky Full of Stars”, „Yellow”, „Demons”, „Hymn For the Weekend”, „Natural”, „Paradise”, „Radioactive”, „⁠Something Just Like This”, „Adventures of a Lifetime”, „Fix You”, „⁠Believer” și „⁠Viva la Vida”.

„Experimentați farmecul concertelor „multiSENZORIAL”, prin care locații impresionante din România sunt transformate în scene fascinante pentru un eveniment muzical captivant. Aceste concerte oferă o experiență multisenzorială unică, invitând publicul să se scufunde într-o atmosferă unde lumina lumânărilor și puterea muzicii se contopesc pentru a crea o experiență de neuitat. Fiți parte din magia melodiilor binecunoscute ale trupelor Coldplay și Imagine Dragons, aduse la viață de Cvartetul de Coarde Sonore la Palatul Culturii din Târgu Mureș, toate sub strălucirea a mii de lumânări”, au transmis organizatorii.

Concertul durează 60 de minute, iar porțile se deschid cu 30 minute înainte de începerea concertului. Vârsta minimă necesară participării este de 8 ani. Prețul unui bilet este de 259 de lei la secțiunea VIP, 239 de lei în primul rând și 209 lei la categoria I. Acestea pot fi achiziționate prin rețeaua bilete.multisenzorial.com.

Concert „Iconic Movie Soundtracks”

Totodată, în aceeași locație, începând cu ora 20:00, la finalul tributului dedicat trupelor Coldplay și Imagine Dragons, va urma un concert centrat asupra unei selecții de melodii care fac parte din coloanele sonore ale unor filme și seriale celebre, concert intitulat „Iconic Movie Soundtracks”.

Selecția cuprinde piese muzicale din lucrări cinematografice precum: „The Crown”, „⁠Phantom of the Opera”, „Frozen”, „Friends”, „⁠Ani de liceu”, „⁠Mamma Mia”, „The ⁠Jungle Book”, „⁠The Godfather”, „⁠Skyfall”, „⁠Tango”, „Interstellar”, „⁠Harry Potter”, „Schindler’s List”, „⁠Hobbits” și „⁠Pirații din Caraibe”.

Prețul unui bilet este de 259 de lei la categoria VIP, 239 de lei în primul rând, 209 de lei la categoria I, 159 de lei la categoria II și 109 lei la categoria III. Acestea pot fi achiziționate prin rețeaua bilete.multisenzorial.com.

(A.B.)