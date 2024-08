Croșetat cu pasiune. Interviu cu Bianca Rusu, cea care transformă ața și acul în artă și bucurie

Într-o lume tot mai digitalizată, unde tehnologia pare să domine fiecare aspect al vieții noastre, Bianca Rusu ne arată că există încă loc pentru arta tradițională, pentru lucrul manual care aduce bucurie și împlinire. Cu un talent descoperit recent, Bianca a transformat pasiunea pentru croșetat într-o activitate creativă ce o ajută să evadeze din rutina zilnică și să creeze jucării care aduc zâmbete. În interviul de față, ea ne povestește despre cum a descoperit această pasiune, procesul său creativ și bucuria de a vedea cum o mică afacere începe să prindă contur.

Reporter: Pentru început aș dori să te prezinți.

Bianca Rusu: Numele meu este Bianca Rusu și în timpul liber îmi place să croșetez jucării. Sunt o persoană care găsește bucurie în activitățile manuale, iar în confecționarea jucăriilor am găsit atât o pasiune, cât și o activitate care îmi dezvoltă răbdarea și imaginația.

Rep.: Cum ai descoperit pasiunea pentru croșetat?

B.R.: Pasiunea pentru croșetat am descoperit-o anul trecut, când îmi doream să fac o schimbare de la rutina zilnică. De fapt, pasiunea pentru a crea ceva cu ac și ață o am de când eram mică, am fost învățată să tricotez și să cos goblen. Jucăriile au apărut complet neașteptat, am văzut un model pentru un ursuleț și am încercat să îl croșetez după instrucțiuni. De aici am început să descopăr o lume și o comunitate cu totul nouă, să caut modele de jucării și să experimentez cu diferite tipuri de ață. Însă, jucăriile nu sunt create de mine, modelele sunt create de alte persoane, majoritatea din străinătate, eu doar le reproduc și le aduc la realitate.

Rep.: Faci jucării și produse la comandă, personalizate?

B.R.: Desigur, încerc să realizez orice jucărie sau personaj care mi se cere, atâta timp cât găsesc un model după care să mă ghidez și îl pot realiza. Personalizarea jucăriilor este un lucru pe care doresc să îl perfecționez în viitor, deoarece sunt foarte populare jucăriile care au brodat nume sau dată de naștere spre exemplu, acestea fac jucăria să fie mai specială sau să amintească de un moment anume.

Rep.: Ne poți povesti despre procesul de creație, cât de greu este să creezi astfel de lucruri?

B.R.: Procesul de creație al unei jucării începe întotdeauna prin căutarea unui model. După cum spuneam, majoritatea modelelor vin din străinătate, însă foarte multe au o variantă în limba engleză. După ce aleg modelul îmi place să parcurg instrucțiunile să văd în mare cum se croșetează fiecare parte a jucăriei și cum se îmbină între ele. Urmează alegerea tipului de ață și a culorilor, iar aici eu încerc să lucrez doar cu două tipuri: fie un fir mai gros și plușat, fie un fir mai subțire din bumbac mercerizat. Practic de acum începe procesul de creație, unde croșetez fiecare parte a jucăriei (mâini, picioare, corp, cap, urechi, cornițe sau coadă) și o umplu cu vatelină ca să fie mai pufoasă sau mai solidă. Există situații în care instrucțiunile trebuie puțin modificate (diferă din cauza tipului de ață și a tensiunii cu care țin firul), iar de fiecare dată îmi iau notițe, spre exemplu dacă am croșetat mai multe sau mai puține ochiuri, dacă îmbinarea se potrivește mai în față sau mai în spate. După ce toate părțile sunt croșetate, adaug detaliile precum ochii sau nasul și îmbin toate părțile, apoi adaug ultimele detalii, spre exemplu zâmbet sau gene. Iar în ultima parte a procesului îmi place să realizez câteva fotografii, atât pentru mine ca să îmi amintesc jucăria cât și pentru a posta pe rețelele de socializare. În funcție de mărimea și de complexitatea jucăriei, procesul de creație poate de la câteva ore la câteva zile, 2-3 în general, dar poate ajunge și până la 5, în funcție de timpul liber pe care îl am sau disponibilitatea materialelor – aici vorbesc în principal de culoare. Deși sunt foarte entuziasmată de fiecare dată când primesc o comandă și încerc să o realizez în cel mai scurt timp posibil, am învățat de-a lungul timpului că e nevoie de răbdare și de atenție, în primul rând ca eu să fiu mulțumită de produsul final.

Rep.: Ce înseamnă pentru tine acest hobby?

B.R.: Pentru mine plăcerea de realiza jucării este cea mai importantă, croșetez jucării pentru că îmi place starea pe care o am atât în timpul procesului, când sunt concentrată și realizez fiecare piesă în parte, cât și la final când văd produsul creat cu propriile mâini. Sunt foarte recunoscătoare pentru fiecare comandă și pentru încrederea pe care oamenii mi-o acordă. Sentimentul că un necunoscut a văzut ce creez eu și își dorește acea jucărie sau oricare alta este foarte frumos, mi se confirmă de fiecare dată că sunt apreciată pentru ceea ce fac.

Rep.: Cum vezi evoluția artei croșetatului în era digitală? Crezi că interesul pentru lucrurile făcute manual este în creștere?

B.R.: Cred că există un loc pentru toți în era digitală, fiecare din noi poate să aibă o comunitate, indiferent dacă sunt zeci sau sute de oameni. Este important să fii prezent online și să îți expui atât munca, dar și procesul care se află în spate, pentru că și acesta este important. Prin asta le arăți oamenilor cât de mult efort s-a depus și cât de complex este procesul. Aprecierea oamenilor pentru munca ta va veni în timp, la fel și interesul pentru ceea ce creezi. Interesul pentru lucrurile făcute manual a existat mereu, însă consider că oscilează în funcție de perioada din an sau de ocazie, am observat că jucăriile croșetate sunt foarte căutate în perioada sărbătorilor sau pentru zilele de naștere. Mereu au existat oameni care au apreciat lucrurile manuale pentru că sunt speciale, cineva și-a dedicat timpul și a lucrat cu pasiune la un obiect pentru tine, iar oamenii apreciază acest lucru.

Rep.: Există vreo jucărie croșetată care are o semnificație specială pentru tine? Dacă da, care este povestea din spatele ei?

B.R.: Într-o oarecare măsură toate jucăriile sunt speciale, deoarece cu fiecare jucărie învăț ceva nou și fiecare este creată pentru a fi oferită din alt motiv. Spun că sunt toate speciale pentru că niciodată nu știu cum va fi produsul final, dacă se va apropia de poza modelului sau va arăta diferit. Cred că din toate jucăriile cel mai mult îmi place una decorativă în formă de ren. Am realizat-o anul trecut înainte de Crăciun și este jucăria la care mereu mă uit cu drag pentru că a fost prima pe care am creat-o și am păstrat-o pentru mine.

Rep.: Ce sfaturi ai pentru cei care își doresc și ei să înceapă să se alăture artei croșetatului, te-ai gândit să faci niște ateliere în care să oferi sfaturi pentru a duce tradiția mai departe?

B.R.: Pentru cei care doresc să pornească pe acest drum al creației, pentru început cel mai important este să își aleagă corect tipul de ață. Mie mi-a fost foarte ușor să lucrez cu un fir mai gros și plușat, deoarece alunecă mai ușor, iar ochiurile sunt mai mari și ușor de văzut, numărat. De aici pot urmări videoclipuri cu modul în care se poziționează croșeta și ața în mână și cum se realizează tipurile de ochiuri, cu toate că există foarte multe tipuri de ochiuri, se folosesc cinci-șase dintre cele mai simple, de bază. După ce s-au obișnuit cu terminologia, pot urmări videoclipuri care le arată pas cu pas cum să croșeteze și să îmbine o jucărie, dar să fie atenți să fie același tip de ață. Adevărul este că mi-aș dori să fac parte dintr-un grup de persoane cu care să discut despre croșetat și să împărtășim experiențe. Din persoanele pe care le-am cunoscut până acum și cu care am discutat, pot spune că toți am învățat din tutoriale, ne-am lovit de întrebări asemănătoare și am realizat aproximativ aceleași jucării la început. Însă, mi-ar plăcea să împart această pasiune și cu alte persoane, deoarece am acumulat cunoștințe pe care sunt încrezătoare că le pot împărtăși, este un lucru pe care îl iau în considerare pentru viitor.

A consemnat Alisia BALOGH