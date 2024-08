INTERVIU cu Andrea Lázár, șef promoție Medicină Dentară-limba maghiară, UMFST Târgu Mureș

Perseverență, motivație, pasiune, empatie pentru pacienți sunt calități pe care Andrea Lázár le consideră necesare pentru a deveni un bun medic stomatolog. Este originară din Miercurea Ciuc și a absolvit în acest an Facultatea de Medicină Dentară, linia de studii limba maghiară, din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, în calitate de șef de promoție, cu media 9,46. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi a oferit mai multe detalii despre motivul pentru care a ales UMFST Târgu Mureș, cum au fost anii de facultate, dar și care sunt planurile sale de viitor.

Reporter: Ce moment din viață ți-a influențat decizia de a alege profesia de stomatolog?

Andrea Lázár: În liceu am fost într-o clasă cu profil de științe ale naturii. Mi-a plăcut de la bun început chimia și de aceea am vrut să continui studiile urmând farmacia. Dar înainte de admitere am fost la un control la stomatolog și s-a născut ideea de a alege profesia de stomatolog, care unește gândirea logică, arta, medicina și interacțiunea cu oamenii.

Rep.: Ai ales să studiezi la UMFST Târgu Mureș. Ce te-a atras la această universitate, ce a înclinat balanța în favoarea ei? Ce oportunități de dezvoltare educațională și profesională ai găsit aici?

A.L.: Am ales UMFST deoarece este singura universitate din țară care oferă cursuri în limba maghiară. A fost important pentru mine să-mi continui studiile la o universitate unde să învăț în limba mea maternă, deoarece consider că toate lumea poate să se exprime cel mai bine în limba sa maternă. Desigur, pe parcursul anilor de studenție am luat parte la lucrări practice care erau în limba română, astfel având posibilitatea să îmi aprofundez cunoștiințele și în limba română. În primii ani am beneficiat de o bază teoretică foarte bună și vastă din fiziologie, histologie, tehnologia protezelor. La disciplinele clinice am avut profesori foarte buni, specialiști remarcabili, care m-au motivat să învăț. Am avut oportunitatea de a participa la o cercetare științifică, care a constituit baza lucrării mele de licență și pe care am prezentat-o la Congresul Științific Studențesc (Tudományos Diákköri Konferencia – TDK), organizat de Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș (MMDSZ). Procesul de pregătire și congresul rămân amintiri frumoase și plăcute deoarece am primit un sprijin puternic din partea coordonatorilor mei și am avut posibilitatea să experimentez cum se face o cercetare, care sunt pașii.

”Mi-a plăcut atmosfera stagiilor deoarece am avut posibilitatea să discut cu colegii mei și să rezolvăm cazurile împreună, astfel am învățat mai eficient”

Rep.: Cum este să fii student la Facultatea de Medicină Dentară a UMFST Târgu Mureș? Descrie, te rog, în câteva fraze experiențele din anii de facultate, stagiile practice, schimbul de experiență, interacțiunea cu colegii, cadrele didactice, cu pacienții.

A.L.: Mi-a plăcut atmosfera stagiilor deoarece am avut posibilitatea să discut cu colegii mei și să rezolvăm cazurile împreună, astfel am învățat mai eficient. Am avut colegi cu care am legat prietenii frumoase. Cred că pe lângă învățat sunt esențiale relațiile sociale și dezvoltarea psihologică. Eu am avut parte de toate acestea alături de prietenii mei și comunitatea din cămin. Cadrele didactice ne-au sprijinit, ne-au explicat foarte clar materia și ne-au pregătit pentru carieră. Am beneficiat de practica de vară în Ungaria prin programul Erasmus+. Toate acestea vor fi importante pentru cariera mea, în viitor, deoarece am văzut tehnologii noi și am făcut cunoștință cu foarte mulți oameni.

Rep.: Cu ce provocări te-ai confruntat în stagiile de practică și cum ai reușit să le depășești?

A.L.: Primii ani de studenție au fost foarte grei. Orașul, colegii, limba, totul îmi era străin. Am trecut prin momente grele la primele examene și a trebuit să mă acomodez într-o nouă comunitate. M-a ajutat foarte mult familia, care a fost alături de mine pe parcursul acelor momente pline cu stres, emoții și tristețe. După toate aceste încercări consider că dacă cineva vrea să învețe poate să-și atingă obiectivele indiferent cât de departe se află.

Rep.: Ai un mentor care ți-a ghidat pașii și ți-a deschis apetitul pentru o anumită disciplină?

A.L.: Mi-am făcut lucrarea de licență cu doamna doctor Kovács Mónika, specialist endodonție. Pentru mine doamna doctor este un model, deoarece este foarte empatică cu pacienții, are vaste cunoștințe în domeniul endodonției și este o excelentă profesoară. Ea mi-a deschis apetitul pentru disciplina endodonției, care este o disciplină foarte frumoasă, dar care necesită și foarte multă răbdare.

Rep.: Ai finalizat anii de facultate în calitate de șef de promoție. Câtă muncă se află în spatele acestei realizări? Au existat și sacrificii?

A.L.: Am fost mereu motivată să învăț pe parcursul celor șase ani. Nu-mi place să fac lucrurile superficial și acest lucru este valabil și pentru învățat. Îmi place să cunosc în detaliu procesele, patologia, tehnologiile. Iar faptul că am finalizat anii de facultate în calitate de șef de promoție mă motivează să muncesc și mai mult în viitor, consider că este un feedback că pot să îmi îndeplinesc visurile dacă sunt perseverentă și devotată muncii.

Rep.: Care sunt planurile tale de viitor? Ce înseamnă să fii medic dentist la început de drum? Te atrage ideea de a rămâne în România sau de a pleca în străinătate?

A.L.: În prezent mă pregătesc pentru examenul de Rezidențiat și aș dori să rămân să lucrez aici, în Miercurea Ciuc. Oriunde m-aș duce acest loc rămâne casa mea și m-aș reîntoarce. Visul meu este să devin un medic stomatolog empatic, care înțelege ce simt pacienții.

Rep.: Ce atuuri trebuie să aibă un medic stomatolog bun?

A.L.: Un bun medic stomatolog trebuie să aibă în primul rând cunoștine teoretice foarte bune, să cunoască protocoalele. Dar cred că cea mai importantă este atitudinea, să lucreze motivat, cu suflet și cu pasiune.

Rep.: Dacă ai sta de vorbă cu un absolvent de liceu, proaspăt ”boboc” la Medicină Dentară, ce i-ai transmite? Ce sfaturi i-ai da?

A.L.: I-aș spune să aibă curajul să-și cunoască colegii de la bun început. Organizațiile studențești (MMDSZ, LSTGM) sunt comunități receptive și pot să-i ajute să-și dezvolte abilitățile de comunicare, să experimenteze cum se organizează evenimentele. Anii de facultate nu înseamnă doar învățare, ci este și un proces de maturizare.

A consemnat Arina TOTH