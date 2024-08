INTERVIU cu Denisa Dumbravă despre pasiunea care îi aduce liniște și împlinire: „Muzica este refugiul meu”

Într-o lume agitată și plină de provocări, Denisa Dumbravă a găsit în muzică un loc de refugiu, un spațiu în care își poate exprima emoțiile și se poate conecta cu sine. Tânără pasionată de artă, Denisa îmbină creativitatea cu introspecția, reușind să își păstreze echilibrul interior prin muzică și lectură. Într-un interviu sincer, Denisa ne dezvăluie cum pasiunea sa pentru cântat a evoluat de-a lungul anilor și ce înseamnă pentru ea să urce pe scenă. Vă invităm să descoperiți povestea unui artist sensibil și determinat, care aspiră să lase o amprentă semnificativă în sufletele celor care îi ascultă muzica.

Reporter: Ce îți place să faci în timpul liber?

Denisa Dumbravă: În timpul liber îmi place să mă dedic pasiunilor mele care îmi aduc liniște și împlinire. Cântatul reprezintă pentru mine mai mult decât o simplă activitate, este un mod de a mă conecta cu emoțiile mele și de a mă exprima creativ. Fie că îmi petrec timpul exersând la un instrument, cântând melodiile mele preferate sau experimentând noi stiluri muzicale, muzica îmi oferă o evadare și o modalitate de a mă relaxa.

Pe lângă muzică, lectura ocupă un loc special în viața mea. Îmi place să mă pierd în paginile unei cărți bune, să explorez noi lumi și să descopăr idei și perspective diferite. Cărțile mă ajută să evadez din cotidian și să învăț lucruri noi, fie că este vorba de ficțiune sau de lucrări de non-ficțiune. Aceste două activități, cântatul și cititul îmi oferă un echilibru perfect între creativitate și cunoaștere, între exprimarea liberă și explorarea interioară.

Rep.: Cum te-ai descrie în câteva cuvinte?

D.D.: Sunt o persoană care îmbină forța interioară cu o latură sensibilă și discretă. Deși, sunt puternică și determinată în fața provocărilor, adesea prefer să păstrez un profil mai modest și să rămân în umbră. De multe ori, pot părea rușinoasă sau rezervată, dar în spatele acestei aparențe se ascunde o voință de fier și o capacitate de a depăși obstacolele. Această combinație de forță și timiditate mă ajută să îmi păstrez echilibrul și să abordez situațiile cu calm și stăpânire de sine, chiar și atunci când nu mă simt complet în largul meu.

„Muzica este locul în care mă retrag pentru a-mi găsi pacea sufletească”

Rep.: Ce înseamnă muzica pentru tine?

D.D.: Muzica, pentru mine, este mai mult decât sunete și melodii este refugiul meu. Este acea liniște interioară care îmi aduce pace în momentele de agitație și îmi oferă un echilibru atunci când totul pare haotic. Fiecare notă mă ajută să mă reconectez cu mine însumi și să găsesc un colț de calm în mijlocul tumultului zilnic. Muzica este locul în care mă retrag pentru a-mi găsi pacea sufletească.

Rep.: Care este povestea ta, cum ai început să cânți?

D.D.: De mică îmi plăcea să cânt pe negativele ce le găseam pe YouTube, nu conta ce gen de muzică era. Părinții mei au observat ca îmi place foarte mult cântatul și ca fredonam non-stop așa că, au ales să mă lase la ore de canto. Sinceră să fiu am mers doar la câteva ore, deoarece eram cea mai mică și mă simțeam oarecum exclusă sau rușinată. Am renunțam la canto și am ales să fac altceva fotbal de performanță și dansuri populare. În clasa a IX-a am ales să particip la Balul Bobocilor de la Colegiul Național Pedagogic ,,Mihai Eminescu” unde am intrat demonstrând pasiunea mea pentru muzică. Descurajată ca nu voi putea cânta din cauza emoțiilor am ales să fac altceva la Bal. În ziua următoare la Bal părinții mei mi-au căutat profesor de canto, profesorul pe care îl am și acum, domnul Adrian Decean care de la prima oră m-a învățat cum pot să îmi păstrez calmul și liniștea când cunosc oameni noi.

„Visul meu este să îmi transform pasiunea într-un mod de viață și să las o amprentă semnificativă în sufletele oamenilor”

Rep.: Am văzut că ești invitată să cânți la diverse evenimente și festivaluri, cum te simți atunci când urci pe scenă?

D.D.: Când sunt pe scenă mă simt plină de emoție, este un amestec de entuziasm și timiditate. Simt cum inima îmi bate mai tare și cum fiecare privire din public îmi amplifică emoțiile, dar în același timp, există și o bucurie profundă în a împărtăși ceea ce iubesc. Deși, emoțiile mă copleșesc uneori, scena este locul în care îmi testez curajul și mă conectez cu mine însămi și cu ceilalți într-un mod cu totul special.

Rep.: Care este țelul tău în această carieră muzicală?

D.D: Țelul meu în cariera muzicală este să creez muzică ce rezonează cu oamenii la un nivel profund, să transmit emoții autentice și să inspir pe cei care ascultă. Vreau să evoluez continuu ca artist, să îmi perfecționez abilitățile și să aduc ceva unic în lume prin muzica mea. Pentru mine, muzica nu este doar o carieră, ci o formă de exprimare și de conectare cu alții. Visul meu este să îmi transform pasiunea într-un mod de viață și să las o amprentă semnificativă în sufletele oamenilor.

Rep.: Ce muzică asculți în timpul liber, crezi că muzica poate fi o formă de deconectare și relaxare?

D.D.: În timpul liber îmi place să ascult o varietate de genuri muzicale, pentru că fiecare stil îmi oferă ceva diferit. Muzica este pentru mine o formă de deconectare și relaxare, indiferent de genul pe care îl ascult. Uneori mă las purtat de ritmurile energice ale rock-ului sau pop-ului alteori, mă relaxez ascultând jazz sau muzică clasică. Muzica are această putere de a mă transporta în alte stări de spirit, de a mă elibera de stres și de a-mi oferi momente de liniște și introspecție. Indiferent de ritm sau stil, fiecare melodie contribuie la starea mea de bine și mă ajută să mă reconectez cu mine însumi.

A consemnat Alisia BALOGH