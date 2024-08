INTERVIU. Voluntariat cu Impact. Experiențele Brianei Zokorias la ISU Mureș

Avem plăcerea să discutăm cu Briana Zokorias, o tânără pasionată de voluntariat, care își dedică o parte din timp și energie pentru a sprijini activitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș. În interviul ce urmează, Briana ne împărtășește experiențele sale din cadrul ISU, ne explică ce înseamnă să fii voluntar într-un domeniu atât de important și ne vorbește despre impactul pe care voluntariatul îl are asupra dezvoltării personale și profesionale. De asemenea, ne dezvăluie momente memorabile și ne oferă o perspectivă asupra motivelor pentru care tinerii ar trebui să se implice în activități de voluntariat.

Reporter: De ce ai ales să faci voluntariat în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș?

Briana Zokorias: Am ales să fac voluntariat în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș, deoarece fiind o fire deschisă experiențelor noi am considerat acest mediu prielnic dezvoltării mele. Având în vedere că îmi doresc o carieră în medicină, voluntariatul îmi permite să privesc din alte perspective tot ceea ce ține de viața umană.

Rep.: În ce constă activitatea ta de voluntară la ISU Mureș, ce responsabilități ai?

B.Z.: Cu toate ca nu sunt voluntar la ISU de prea mult timp, până în prezent am participat la diferite activități, printre care, cea mai recentă e Ziua Informării preventive, care a avut loc marți, 13 august. Am împărțit pliante oamenilor care se aflau la Complexul Apollo, în Sângeorgiu de Mureș. Totodată, le-am adus la cunoștință importanța siguranței de acasă ceea ce exclude folosirea instalațiilor improvizate și cu atât mai puțin a celor deteriorate sau stricate. În calitate de voluntar ISU, trebuie să dăm dovadă de seriozitate punctualitate și multă implicare.

Rep.: Mai activezi și în alte asociații de voluntariat, dacă da care sunt acelea?

B.Z.: Da, sunt mândră că pe lângă voluntariatul la ISU, activez ca voluntar al organizației Salvați Copiii de aproape 2 ani.

Rep.: Ne poți împărtăși o experiență memorabilă și impresionantă care te-a marcat­?

B.Z.: Una din cele mai interesante experiențe la care am avut ocazia să particip, a avut loc acum două luni, la sediul Dafcochim unde am avut rolul de „victimă” în cadrul unei simulări de scurgeri de gaz. Alături de alți colegi voluntari am fost „salvati” de echipele de pompieri. Ceea ce mi-a plăcut a fost faptul ca această simulare a fost foarte bine organizată de la mirosul de gaz, până la apelul telefonic la numărul de urgență 112. Noi, victimele, am fost ridicați și transportați în cel mai scurt timp cu ambulanțele. Consider acest gen de exercițiu e extrem de util, atât pentru angajații sediului, cât si pentru noi, voluntarii. Astfel, învățăm să ne confruntăm cu diferite situații și pericole.

Rep.: Ce abilități și cunoștințe crezi că ai dobândit în timpul voluntariatului la ISU Mureș?

B.Z.: Ca voluntar ISU mi-am dezvoltat concentrarea, răbdarea, punctualitatea și seriozitatea. Ambiția este prioritară când vine vorba de a excela în domeniul ales, dar mă bucur că mereu m-a caracterizat această calitate. Nu în ultimul rând, m-am împrietenit cu mulți alți voluntari cu care împărtășim aceleași pasiuni și interese.

Rep.: Care crezi că este rolul voluntariatului?

B.Z.: Voluntariatul este după părerea mea o activitate vitală. Nu numai că ne familiarizăm cu noi concepte, dar ajungem să înțelegem mult mai bine lumea din jurul nostru. Învățăm să socializăm cu diferitele personalități ale oamenilor să ne gestionăm emoțiile și mai presus de toate să ne dezvoltăm pe plan personal și profesional.

Rep.: De ce crezi că e important ca tinerii să facă voluntariat?

B.Z.: E important ca tinerii să se implice în cel puțin într-o organizație de voluntariat. Pe lângă faptul că își fac noi prieteni, învață să adopte un comportament adecvat învață să fie cooperativi, să lucreze în echipă și să respecte anumite reguli. Cu siguranță, în urma cunoștințelor dobândite vor avea numai de câștigat.

A consemnat Alisia BALOGH