Paula-Maria Dărăban, continuitate la conducerea IȘJ

Prof. Paula-Maria Dărăban rămâne în funcția de inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean și în anul școlar 2024 – 2025, conform Ordinului Ministrului Educației, cu numărul 6.265 din 28 august.

„Anul școlar 2023 – 2024, primul an în care am ocupat funcția de inspector școlar general, a fost pentru mine o provocare, căreia i-am făcut față cu bine, alături de o echipă profesionistă de inspectori școlari împreună cu care am reușit să gestionăm multitudinea de probleme din sistemul de educație mureșean. Și împreună cu aceeași echipă începem noul an școlar, care pentru mine se profilează ca fiind unul mai complex, mai provocator datorită schimbărilor legislative din educație. Desigur, voi continua proiectele începute în anul școlar trecut și sper ca și anul școlar ce tocmai a început la 1 septembrie, să fie unul pe măsura așteptărilor și implicării noastre. Colegilor mei, elevilor și părinților le urez un an școlar cu împlinirile dorite!”, ne-a declarat prof. Paula-Maria Dărăban.

Vă reamintim că în 1 septembrie 2023, prof. Paula Maria Dărăban a fost numită, prin detașare în interesul învățământului, în funcția de inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Mureș. Anterior acestei numiri, prof. Paula Maria Dărăban a îndeplinit funcția de inspector școlar pentru disciplina Matematică.

