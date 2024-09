Comuna Apold, în straie de sărbătoare

Apold, satul de reședință al comunei mureșene cu același nume, a îmbrăcat haine de sărbătoare duminică, 1 septembrie, cu ocazia desfășurării evenimentului dedicat locuitorilor comunei. Terenul de fotbal al satului a găzduit o sumedenie de oameni dornici de distracție și voie bună.

„Ne-am pregătit cu o gamă variată de activități pentru toate vârstele. Pentru cei mici, am organizat jocuri distractive toate menite să aducă zâmbete și bucurie. Am avut și zone speciale pentru copii, unde aceștia s-au jucat și au explorat într-un mediu sigur și prietenos. Pentru adulți, am oferit spectacole folclorice și multe surprize care i-au încântat și au readus spiritul de sărbătoare”, a transmis Primăria comunei pe pagina sa de Facebook.

Omul sfințește locul

În cadrul deschiderii evenimentului, au fost prezente oficialități, printre care primarul comunei Apold, Gabriel Mureșan, alături de preoții satului, de prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre și de Mara Togănel, director al Cancelariei Prefecturii.

„Permiteți-mi să îl felicit și eu pe domnul primar. Este iubit nu doar pentru că este un om bun și extrem de empatic, care are grijă de dumneavoastră, ci și pentru că zicala „Omul sfințește locul” i se potrivește în totalitate. Așa cum a performat în sport, așa performează și în administrație. De aceea, noi, echipa liberală, suntem extrem de mândri cu Gabriel Mureșan și ne dorim ca și alți primari să fie de o seamă cu el – atunci județul Mureș ar fi mult mai departe”, a fost mesajul Marei Togănel pentru cei prezenți.

„Mulțumim din suflet tuturor pentru participare la „Ziua comunei Apold” și pentru că ați făcut din această zi una memorabilă! Fie ca spiritul de unitate și solidaritate să ne călăuzească mereu și să ne inspire să construim împreună un viitor prosper pentru comuna noastră”, a adăugat Primăria comunei pe pagina sa de Facebook.

Începând cu ora 13:00, pe scenă au urcat artiști precum Ștefania Pârlea, Anca Manoilă, Vasilică Balogh, Ionuț Langa, Daniela Vlad, Ana Gabriela Seni, Stanciu Rareș și formația „Acord”, alături de alți soliști și ansambluri de dansuri ai zonei. Totodată, evenimentul a cuprins și câteva meciuri de fotbal, dedicate iubitorilor acestui sport, urmate de premierea echipelor.

Alexandra BORDAȘ

(sursa foto – Facebook Primăria comunei Apold)