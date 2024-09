Campionatul Mondial de SuperMoto, la Transilvania Motor Ring

În zilele de 7 și 8 septembrie, județul Mureș devine centrul mondial al sporturilor pe motor, găzduind o etapă din Campionatul Mondial de SuperMoto. Evenimentul se va desfășura pe circuitul Transilvania Motor Ring, singurul de acest fel din România, care a primit omologarea pentru organizarea mai multor competiții sportive de la Federația Română de Automobilism Sportiv. În acest weekend, pe pistă vor concura 21 de sportivi din 14 țări.

Joi, 5 septembrie, la Târgu Mureș a avut loc o conferință de presă la care au participat Thomas Moldovan, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, Nicoleta Olariu, purtător de cuvânt al Federației Române de Motociclism și vicepreședinte al Federației Europene de Motociclism, și Alessandro Erzegovaz, managerul general al XIEM.

Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a subliniat importanța acestui eveniment pentru județ: „Este o desebită plăcere să fim organizatorii unui eveniment la nivel mondial. Aș dori să menționez că Campionatul Mondial Grand Prix Romania este chiar un eveniment pe care de mult tot îl dorim să îl organizăm la Târgu Mureș, iar cu ajutorul celor din breaslă am reușit să ajungem în acest punct”.

Acesta a evidențiat și importanța investițiilor făcute pentru modernizarea circuitului: „Practic, prin organizarea acestui eveniment, circuitul Transilvania Motor Ring trece la un nivel superior, în ceea ce privește complexitatea și impactul evenimentelor găzduite. (…) Cred că toți cei care se vor prezenta la acest circuit pentru a vedea ce înseamnă un Campionat Mondial de SuperMoto, vor vedea ce înseamnă aceste investiții la Transilvania Motor Ring”.

Eveniment internațional și promovare turistică pentru județul Mureș

Prin organizarea acestor competiții internaționale, județul Mureș apare și pe harta evenimentelor internaționale de motociclism. Evenimentul este unul care se va vedea în 96 de țări, prin transmisii televizate, iar pentru județul Mureș aceasta mediatizare face o conexiune între sport și turism.

„Când vorbim despre un Campionat Mondial organizat la noi însemană că vin sportivii împreună cu staff-ul lor, alături de vizitatori și de presă și cred că este o posibilitate de a face o reclamă deosebită județului Mureș și acestui sport pe motor. (…) Dorim ca și în viitor să avem organizate mai multe campionate naționale și mondiale, nu numai pe moto, cât și pe motomobilism”, a mai adăugat acesta.

La rândul său, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, Thomas Moldovan, a remarcat reușita organizării unui astfel de eveniment de amploare: „Am pus Cerghidul pe aceeași hartă cu Marea Britanie, Franța și cu țări de renume care organizează de foarte mult timp un astfel de eveniment și iată că se poate. Chiar dacă foarte mulți au fost sceptici vizavi de faptul că noi am putea să organizăm un campionat mondial de moto la Târgu Mureș, uite că am reușit după doi ani de zile. Este și va fi de mare impact”.

Impact financiar redus pentru un eveniment de anvergură

Campionatul Mondial de Supermoto este considerat „Formula 1” în acest sport, iar la nivel de Agenție, toate evenimentele sunt susținute și sprijinite, impactul financiar fiind unul foarte mic. Datorită structurii circuitului care permite desfășurarea unui astfel de eveniment, cheltuielile sunt reduse.

„Când am vorbit cu cei de afară și le-am spus că organizăm un astfel de eveniment doar cu atâția bani, au fost sceptici. Acest eveniment se poate verifica peste tot și se realizează cu aproximativ 600.000 de lei. (…) Făcând o comparație, acest campionat este Formula 1 în SuperMoto. Altceva mai bun în Supermoto nu există. Este practic cel mai mare eveniment de acest gen care se poate întâmpla și se aduce aici, la Transilvania Motor Ring. Mă bucur că avem echipă, fără ea nu se poate”, a spus acesta.

Munca depusă pentru organizarea acestui campionat a fost una asiduă. La competiție vor participa sportivi din partea a 10 națiuni. Sunt câteva accidentări care s-au produs în timpul anului. Sunt concurenți din Germania, Italia, Franța, Elveția, Spania, Cehia, Belgia, Bulgaria, SUA și un concurent din Ucraina.

„Vreau să mulțumesc tuturor partenerilor care au contribuit la organizarea acestui concurs, în primul rând instituțiilor locale, Ministerului Sportului, Federației Române și Federației Internaționale de Motociclism”, a declarat Alessandro Erzegovaz.

Supermoto a mai existat la acest nivel în România la Arad și la București când încă nu erau sportivi care să practice acest sport. La Arad în urmă cu zece ani a avut loc ultima organizare, dar pe un circuit de carting, SuperMoto reprezentând combinație între viteză și motocross, mai exact, între teren plat și accidentat.

„Noi am venit din primul an în întâmpinarea acestei construcții, prin 2007, apoi am venit când s-a dat în folosință circuitul și acum sunt încântată că pot veni la un concurs de talie mondială. Vom avea și sportivi din România, deoarece pentru ei facem toate aceste lucruri, pentru a putea face performanță și în motociclism. Este o pepinieră extraordinară aici, în Județul Mureș. Cred că este județul cu cei mai mulți pasionați de motoare din țară”, a spus Nicoleta Olariu.

Supermoto s-a născut în urmă cu 30 de ani în Franța și s-au folosit motociclete normale, pentru asfalt, foarte ușoare dar între timp, atât sportul, cât și concurenții și echipele care participă au cunoscut o dezvoltare enormă.

Diana CĂRBUREAN