Caravana Bicicleta a pornit la drum pentru al 24-lea an consecutiv

Echipa Radio România Târgu Mureș pedalează din nou prin Transilvania, continuând tradiția Caravanei „Bicicleta”, un eveniment anual ajuns la a 24-a ediție. Scopul caravanei este de a promova frumusețile regiunii și de a întâlni ascultătorii direct în comunitățile lor, în județele Mureș, Harghita și Covasna.

Formată din jurnaliști, operatori tehnici, prieteni ai radioului și reprezentanți ai ONG-urilor, echipa va parcurge sute de kilometri pe bicicletă. Evenimentul își propune să promoveze turismul activ, nemotorizat și să încurajeze un stil de viață sănătos. Caravana a debutat în anul 2000 și de atunci a rămas fidelă obiectivelor inițiale, consolidând an de an legătura dintre Radio România Târgu Mureș și ascultătorii săi.

În cadrul unei conferințe de presă organizate vineri, 6 septembrie, jurnaliștii Kádár Zoltán și Sorin Șchiopu au oferit detalii despre traseul de peste 500 de kilometri pe care îl vor parcurge. Traseul va include localități pitorești și orașe mari din Transilvania, dar și câteva comunități izolate.

„Scopul este același de a ne întâlni cu cât mai mulți dintre ascultătorii noștri și nu doar cei din localitățile mari. Vom trece și prin câteva localități mai izolate, unde până și accesul cu mașina este destul de greoi. Sperăm să o facem mult mai bine cu bicicletele”, a Sorin Schiopu.

O noutate față de anii precedenți o constituie parteneriatul cu o firmă din Odorheiu Secuiesc, care le-a pus la dispoziție biciclete electrice pentru o zi. „Asta doar pentru o singură zi, pentru a vedea diferența dintre mersul pe bicicleta clasică și cea electrică, modernă”, a adăugat acesta.

Traseul caravanei include trecerea prin stațiunile Băile Tușnad, Băile Homorod, și va străbate zonele lacurilor Bezid și Zetea. Echipa va ajunge și în stațiunea Harghita Băi, unde, cu ajutorul bicicletelor electrice, speră să atingă Vârful Harghita Mădăraș.

„Sperăm să ne întâlnim cu cât mai mulți dintre ascultătorii noștri, deoarece acestea au fost cele mai frumoase momente din cele 23 de ediții precedente ale Caravanei Bicicleta. Ne-am bucurat și de frumusețea peisajelor, dar cele mai frumoase momente au fost cele în care am fost primiți cu multă bucurie de oameni simpli, oameni care ne-au auzit la radio și care nu ne cunoșteau decât vocile, și au ținut să ne cunoască și în persoană. Cu foarte mulți dintre aceștia am devenit prieteni și ne dorim an de an să ne revedem ca bune cunoștințe”, a spus Sorin Șchiopu.

Caravana a pornit simbolic astăzi, iar startul oficial va fi dat mâine, 7 septembrie, din localitatea Fântânele.

„Avem o tradiție ca în fiecare an să plecăm dintr-o altă locație din județele pe care le acoperă Radio Târgu Mureș. Astăzi vom merge până la Fântânele și o vom face tot pe bicicletă, așa că va fi un fel de tur de încălzire de vreo 35-40 de kilometri. În zilele următoare vor fi etape de câte 50-60-70 de kilometri”, a explicat jurnalistul.

Interacțiunea cu comunitățile locale a fost mereu un element esențial al caravanei. Mulți dintre ascultători ies la poartă pentru a saluta echipa, iar unii au devenit prieteni de-a lungul anilor. Oamenii îi pot întâmpina până duminică, 15 septembrie, atunci când caravana se va încheia, iar echipa Radio Târgu Mureș se va întoarce acasă, la Târgu Mureș.

Diana CĂRBUREAN