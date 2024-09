9.400 de pensionari mureșeni sunt plecați peste hotare

Noua lege a pensiilor prevede că pensionarii care trăiesc în străinătate trebuie să trimită de două ori pe an documentul care dovedește că sunt în viață, numit certificat de viață, potrivit unui anunț făcut de Casa Județeană de Pensii Mureș, într-o conferință de presă organizată vineri, 13 septemrbie, de la ora 11.00. La eveniment au participat Eugenia Neagoe, director executiv CJP Mureș, Angela Cotoară, având funcția de Şef serviciu Pensii Internaționale, Katai Melinda, șef serviciu plărți, prestații și Răstășan Roxana, consilier serviciu juridic comunicare și relații cu publicul.

Legea 360/2023 prevede că termenele până la care trebuie să trimită certificatele de viață către casele de pensii sunt 31 martie, respectiv 30 septembrie ale fiecărui an. Concret, pensionarul din străinătate este obligat să semneze partea A a certificatului de viață în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de reședință, respectiv de domiciliu, după caz, care poate fi o instituție de pensii, o autoritate administrativă locală, un notar public, un oficiu consular al României sau un birou al unuia din patronatele cu care Casa Națională de Pensii Publice a încheiat protocoale de colaborare sau mediul de familie, în ultimă instanță.

În județul Mureș, 9400 de pensionari sunt plecați peste hotare.

”9400 de scrisori am trimis în toată lumea, este ultima dată când trimitem acest certificat. Am explicat în această adresă de înaintare că pe viitor pot accesa site-ul nostru unde la secțiunea Formulare pot găsi certificate de viață, în diferite limbi străine ”, a menționat Angela Cotoară.

Teoretic, nici o pensie aflată în plată nu va fi diminuată în urma recalculării. Legea prevede că, în cazul în care rezultatul recalculării este un cuantum mai mic decât cel în plată, se păstrează cuantumul mai avantajos pentru pensionar. Se insistă mult pe contributivitate, cu cât lucrezi mai mult şi contribui mai mult, cu atât pensia îţi va fi mai mare.

Foarte mulți au considerat că pentru anii de vechime se consideră puncte de stabilitate, menționează Eugenia Neagpe, director executiv CJP Mureș. Stagiul contributiv neasimilat se referă la facultate şi stagiul militar, iar stagiul necontributiv înseamnă suplimentul de spor. Persoanele care au fost încadrate în grupa I de muncă au primit un supliment de spor de şase luni la an, iar pentru grupa a II-a, au primit trei luni la an într-o perioadă, acum cei care sunt încadraţi în condiţii deosebite primesc patru luni la an. În cea mai mare parte, perioadele necontributive sunt aceste suplimente de spor, dar aici intră şi pensia de invaliditate, de exemplu, la fel şi cumulul pensiei cu salariul. Pentru aceste persoane nu se aplică punctele de stabilitate, fiindcă au beneficiat deja de recalcularea drepturilor de pensie şi nu se pot plăti de două ori aceeaşi prestaţie. Revenind la perioadele necontributive, tot acest supliment de spor se dă jos la calculul punctelor de stabilitate şi nu se dau bani pentru aceşti ani.

În ceea ce privesc concediile medicale, doar la care s-a reţinut CAS se iau în calcul. La fel şi cu indemnizaţia de şomaj, după 1 aprilie 2001, şomajul este contributiv, înainte de această dată, nu.

Formulă pentru recalcularea pensiei

Recalcularea pensiei se efectuează conform unei formule precise. Valoarea punctului de referință (VPR) este înmulțită cu numărul de puncte.

Aceste puncte sunt alcătuite din:

Puncte de contribuțivitate, care reprezintă totalul contribuțiilor efectuate.

Puncte de stabilitate, care se calculează astfel:

0,50 puncte/an pentru ani de muncă între 26 și 30.

0,75 puncte/an pentru ani de muncă între 31 și 35.

Puncte de necontribuție, care includ perioadele de serviciu militar, șomaj sau studii universitare (0,25 puncte pentru fiecare an în aceste categorii).

Aceste elemente, combinate conform formulei, determină recalcularea pensiei.

Ce sunt punctele de stabilitate și cui se acordă?

Punctele de stabilitate sunt puncte suplimentare acordate celor cu stagii de cotizare mai mari de 25 de ani, după cum urmează:

0,5 puncte pentru fiecare an peste 25 de ani;

0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani;

1 punct pentru fiecare an peste 35 de ani Aceste puncte se adaugă la punctajul total pentru a determina cuantumul pensiei.

”Aproximativ 15.000 de pensii au scăzut, dar scăderile sunt foarte mici. Tot aici se regăsesc și cei cu pensia minimă socială, care vor continua să rămână la pensia minimă socială, am întâlnit persoane care au lucrat 1 lună, două, trei și au intrat în pensie de invaliditate” a menționat Eugenia Neagoe.

3000 de dosare încă sunt în lucru, ca urmare a unor erori.Eeste crescut plafonul până la care veniturile din pensii sunt neimpozabile, de la 2.000 de lei la 3.000 de lei. Măsura urmează să fie aplicată de la 1 octombrie.

La Casa Județeană de Pensii Mureș, 2859 de persoane au fost în audiență pentru a cere clarificări privind sisetmul public de pensii. 1451 de reclamații, sesizări și cereri de revizuire și 593 de cazuri pentru care se impune revizuirea.

Pensiile de serviciu sau speciale au rămas aproximativ la fel, pentru că au o vechime de 25 de ani, nu pot beneficia de puncte de stabilitate. În județul Mureș sunt în jur de 150 de persoane care beneficiază de pensie specială. Pensia maximă este de 250.000 lei.