CSM Târgu Mureș se califică în turul 3 al Cupei României

Echipa de baschet CSM Târgu Mureș a reușit să obțină o victorie importantă în meciul disputat sâmbătă, 14 septembrie, împotriva CSM Galați, calificându-se astfel în turul al treilea al Cupei României.

Formația gazdă a cedat la finalul meciului cu scorul de 82-101, echipa lui Faragó Péter reușind victoria și, totodată, calificarea mai departe.

Antrenorul CSM Târgu Mureș, Faragó Péter, s-a arătat mulțumit de prestația echipei sale și a evidențiat câteva momente cheie ale partidei: „Am ajuns la meci după o călătorie lungă. Cred că pregătirea noastră a decurs bine. În prima repriză nu am putut transforma avantajul mic într-unul mai mare, de două cifre. Am avut câteva prestații individuale bune și jocul nostru a fost suficient de rapid pentru a înscrie 50 de puncte”.

Un moment decisiv al meciului a fost cel din sfertul al treilea, când echipa sa a reușit să se distanțeze. „În sfertul al treilea, am reușit să venim cu un cinci care a răspuns bine la schimbările defensive ale echipei gazdă pentru a construi un avantaj de 10-12 puncte. La jumătatea ultimului sfert am jucat o apărare extrem de dură și am reușit să ne desprindem. Am continuat să menținem ritmul și, spre dezamăgirea echipei gazdă, diferența cea mai mare a fost stabilită până la final. A fost un meci mai greu decât a arătat scorul. Momentul cheie a fost că am reușit să ținem cel mai bun jucător al gazdelor la doar 2 puncte în a doua repriză, după o primă parte excelentă și că ne-am păstrat mintea limpede și am fost capabili să ne concentrăm în momentele importante”, a explicat antrenorul.

Acesta a adăugat că, deși scorul final arată o diferență clară, meciul a fost mult mai echilibrat decât sugerează cifrele. Faragó Péter a subliniat și importanța jocului colectiv, evidențiind faptul că toți jucătorii au avut ocazia să contribuie la victorie: „O victorie frumoasă, cu performanțe individuale bune și am reușit să dăm fiecăruia șansa de a juca”.

Cu această victorie, CSM Târgu Mureș își asigură prezența în turul al treilea al Cupei României.

(D.C.)

Sursa foto: Facebook| CSM Târgu Mureș