Festival muzical, în centrul municipiului Târgu Mureș

Și în acest an, în zilele de 20-21 septembrie, se organizează Festivalul de muzică creștină pentru tineri ”El este calea – He is the way – Ő az út!”.

Evenimentul va avea loc în Piața Teatrului și pe strada George Enescu din municipiul Târgu Mureș. ”Festivalul a debutat acum peste zece ani în Sângeorgiu de Mureș, pe malul râului Mureș, dar datorită numărului mare de participanți și deschiderii municipalității, de trei ani s-a mutat în centrul reședinței de județ, Târgu Mureș. Le doresc tinerilor să își deschidă sufletele și să se apropie și prin programele creative ale acestui festival, de Dumnezeul nostru Atotputernic!”, a scris sâmbătă, 14 septembrie, pe pagina sa de Facebook, ing. Sófalvi Sándor Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

