Farcaș Mihai-Dan, demisie din Consiliul Local Reghin

Președintele partidului Forța Dreptei Mureș, Farcaș Mihai-Dan, a anunțat, în urmă cu câteva zile, decizia de a renunța la mandatul său de consilier local.

Într-o declarație oficială, acesta a explicat motivele care l-au determinat să facă acest pas și a subliniat că decizia a fost personală, luată în urma unei analize atente a responsabilităților sale publice și a priorităților profesionale și politice.

”Am hotărât să renunț la mandatul de ales local, mai exact la poziția de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Reghin, din dorința de a mă dedica mai mult proiectelor naționale ale Forța Dreptei – în contextul reprezentării nevoilor mureșenilor – și pentru a acorda mai mult timp dezvoltării echipelor pe care le coordonez, atât la nivel național, cât și internațional, în domeniile în care am obținut performanță, precum tehnologia, sănătatea, acțiunile caritabile și investițiile”, a declarat Farcaș Mihai-Dan.

Acesta a subliniat că implicarea sa în viața politică națională va continua cu și mai multă energie și determinare.

”Simt că pot face mai mult pentru reghineni și pentru mureșeni dintr-o poziție care conectează mediul privat și doctrina liberală prin politici de dreapta, cu sistemul public și legislativul. Din păcate, vedem astăzi că acestea nu mai reprezintă și nici nu sprijină mediul economic. Iar, pentru că stabilitatea și beneficiile unui loc de muncă la stat sunt restrânse unei clientele politice care ține sistemul în mișcare, trebuie să avem în continuare o dreaptă autentică și să creăm oportunități în mediul privat”, a adăugat președintele Forța Dreptei Mureș.

Pe parcursul mandatului său de consilier local, Farcaș Mihai-Dan a promovat o serie de inițiative menite să îmbunătățească viața comunității locale, punând accent pe transparență, responsabilitate și eficiență administrativă. Realizările sale în acest sens au fost apreciate atât de colegi, cât și de cetățeni.

”Vreau să mulțumesc reghinenilor și tuturor celor care mi-au acordat încrederea în candidatura la alegerile locale din iunie 2024. Vreau să îi asigur că cei ”1000 de cai putere” de care vorbeam vor fi puși în slujba comunității dintr-o postură la fel de importantă. Nu voi înceta să răspund solicitărilor, iar, alături de echipa de aleși locali, colegii din Forța Dreptei și partenerii noștri de alianțe, vom continua să adresăm nevoile cetățenilor. Vă invit să ne sprijinim reciproc, întrucât am demonstrat că, prin ambiția și implicarea mea, pot contribui la dezvoltarea comunității, iar acest efort va continua în etapa următoare, în care voi fi prezent. Ce urmează pentru Reghin la nivel local are la bază decizia pe care am luat-o astăzi”, a încheiat Farcaș Mihai-Dan, un ”antreprenor pursânge”, care deține și coordonează mai multe companii din sectorul tehnologiei informației, al sănătății, infrastructurii și construcțiilor și care s-a remarcat prin implicarea sa în acțiuni caritabile, fiind fondatorul unei asociații în 2019, alături de soția și fratele său.

(Redacția)