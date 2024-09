FOTOREPORTAJ: Ziua Familiei, sărbătorită în satul Câmpenița din comuna mureșeană Ceuașu de Câmpie

Duminică, 22 septembrie, terenul de sport al satului Câmpenița, aparținând comunei Ceuașu de Câmpie, a găzduit o sumedenie de localnici dornici de a încununa ziua dedicată familiilor și legăturilor dintre acestea, punând accent pe întâlnirea dintre oameni, pe socializare și pe crearea și recrearea conexiunii dintre familiile localnicilor.

Evenimentul care a deschis brațele spre toți locuitorii satului a fost organizat de cele două biserici, Biserica Adventistă și Biserica Reformată și a debutat prin mesajul celor doi preoți, preotul Ferenc Zorgel Jozsef și preotul Nagy Sándor. Cuvântul a fost, apoi, preluat de către primarul comunei, Szabo Jozsef Levente.

Preotul Ferenc Zorgel Jozsef

Preotul Nagy Sándor

Primarul comunei, Szabo Jozsef Levente

Legăturile interumane pe primul loc

„Ziua Familiei a fost o idee a localnicilor. Noi, cele două Biserici, am fost invitați anul trecut, iar anul acesta suntem deja organizatori. Motivația principală a evenimentului a fost ieșirea în public a tuturor familiilor din acest sat, din Câmpenița. În primul rând, dorim ca părinții să vină cu copiii lor – asta înseamnă familia. În al doilea rând, dorim ca familiile să se întâlnească între ele. Trăim vremuri moderne în care ușa se închide automat, poarte se închide automat, iar oamenii ies și intră fără să-și vadă vecinii, fără să salute. Totodată, noi, Biserica Adventistă, am venit cu un cort dedicat sănătății; avem medici, avem asistenți, avem teste pregătite – oricine poate să vină, este gratis. Avem alimente sănătoase, bio, plus mâncare vegetariană și vegană. Ne dorim să vină cât mai mulți localnici. Mi-aș dori ca fiecare consătean să stea de vorbă cu fiecare consătean, să se creeze mai multe prietenii între copii, între părinți, între bunici – cred că acesta ar fi un rezultat foarte bun”, a transmis preotul Ferenc Zorgel Jozsef.

Eveniment cu și pentru oameni

„Până când a venit pandemia, erau organizate multe sărbători asemănătoare – Zilele comunei, Zilele satului, dar, de atunci, nu s-a mai organizat niciun eveniment. Astfel, am văzut că este nevoie de apropierea celor două religii din localitate și acesta a fost un motiv în plus să încercăm să organizăm o astfel de sărbătoare. Anul trecut a avut loc prima dată această sărbătoare. Ediția de anul acesta, spun eu, este mai reușită, mai organizată, mai „cu pretenții”. Anul trecut, de exemplu, au gătit doar cele două Biserici; anul acesta deja avem sponsorizări, anume câteva firme, fotbaliștii locali, partidul UDMR. Acum avem în jur de 7 feluri de mâncare – sarmale tradiționale sau vegetariene, gulaș tradițional din diverse tipuri de carne, tocăniță de berbec. 80% din lucrurile oferite de sărbătoare sunt gratis, donate de cele două Biserici – mâncarea, jocurile dedicate copiilor și o grămadă de lucruri. Este un eveniment gratuit, iar lumea poate dona dacă dorește”, a povestit Szikszai Robert, curator al Bisericii Reformate din Câmpenița.

O zi plină de activități

Programul zilei a debutat cu slujba religioasă, urmată de deschiderea oficială realizată de primarul comunei, în urma căreia publicul s-a bucurat de spectacolul oferit de fanfara Bisericii Adventiste. Pe scenă a urcat apoi grupul de dansatori ai satului, care au încununat tradițiile și obiceiurile locale prin dansurile lor tradiționale. Cei mici au fost entuziasmați la sosirea Serviciului voluntar pentru situații de urgenţă al Primăriei Ceuașu de Câmpie. Pompierii serviciului au bucurat publicul prin intermediul demonstrațiilor cu foc susținute. Prânzul nelipsit a fost urmat de diverse activități, precum paintball gratuit sau călărirea poneilor.

Susținerea producătorilor locali

O dimensiune importantă a sărbătorii i-a privit pe producătorii locali, cărora li s-au oferit standuri pentru a-i încuraja pe localnici să achiziționeze și să consume produse realizate de oamenii satului.

„Ei au venit cu diverse produse: pâine, prăjitură, miere, flori, diverse obiecte realizate prin împletirea papurii. Adevărul este că evenimentul se adresează locuitorilor din satul Câmpenița – nu este o zi a localității, ci o zi a familiilor locuitorilor. Ne gândim, totuși, că există posibilitatea ca anul viitor să ne extindem; vom sărbători tot o zi a familiei, dar pe comună. Să vedem cum se va încheia această ediție”, a adăugat Szikszai Robert.

Alexandra BORDAȘ