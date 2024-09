Concertele „Desculț în iarbă” revin la Târgu Mureș

Fanii festivalului „Desculț în iarbă” se vor bucura din nou de atmosfera specifică a evenimentului în perioada 28 – 29 septembrie, printr-o serie de concerte desfășurate în Complexul Weekend. Timp de două zile, târgumureșenii se vor putea relaxa în hamace, vor putea degusta preparate culinare delicioase locale și vor putea asculta muzică live.

Deși anul acesta Târgu Mureș nu s-a bucurat de organizarea festivalului propriu-zis, membrii comitetului „Desculț în iarbă” au decis să le ofere fanilor festivalului câteva concerte ale trupelor și DJ-lor îndrăgiți de aceștia, atât locali, cât și din alte județe.

„E o ediție mai „light” a evenimentului, având în vedere că anul acesta nu am reușit să ne organizăm foarte bine. Am aplicat pentru un concurs de proiecte la Primăria Târgu Mureș, am câștigat și am decis ca, totuși, să ținem o ediție „mai ușoară”, ca să nu pierdem un an al evenimentului. De obicei, partea de concerte o țineam toamna, iar vara avea loc evenimentul principal, „Desculț în iarbă”. Toamna mereu voiam să mai facem un eveniment și ne axam pe concerte mai mult decât pe activități, pe parteneriate cu ONG-uri sau pe standuri. Cumva am restrâns activitățile din cadrul evenimentului și am rămas doar cu concerte și partea de mâncare și băuturi”, a transmis Ionuț Onișor, organizator al „Desculț în iarbă”.

Evenimentul va fi unul cu intrare liberă, iar pe lista celor care vor întreține atmosfera timp de două zile se află DJ Dark, formația Spitalul de Urgență, DJ Sauce, Adrian Funk, Thomas PCZ & C. A. Strings, Iridon, DJ Mikaell, Rosso Bruno, Ozeo, Mitri, Adrian Birou, Puri. Ulterior, vor mai fi anunțate trupele de artiști locali, dar și cele din județul Cluj care vor urca pe scenă, alături comercianții locali care vor asigura partea culinară a evenimentului.

Alexandra BORDAȘ

(sursa foto: Facebook)