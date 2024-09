VIDEO-INTERVIU cu Andrei Mlendea, directorul turneului de tenis INTARO Trophy Târgu Mureș 2024

Baza Forza din municipiul Târgu Mureș găzduiește, în perioada 23-29 septembrie, prima ediție a turneului de tenis INTARO Trophy. Competiția este inclusă în circuitul internațional ITF Men’s World Tennis Tournament (M15), este organizată de compania INTARO Insurance Services și reprezintă o oportunitate extraordinară pentru municipiul Târgu Mureș de a se afirma pe scena sportivă internațională, prin promovarea unor valori esențiale precum sportul, fair-play-ul, perseverența și performanța.

Turneul INTARO Trophy nu ar fi fost posibil fără sprijinul și entuziasmul unor parteneri locali, companii care au răspuns cu promptitudine invitației de a se alătura inițiativei: Hotel Privo, Triplast, Cramele Liliac, Mind the Gap și Fizionova. De asemenea, INTARO Trophy 2024 a fost organizat cu sprijinul Federației Române de Tenis și al Federației Internaționale de Tenis, care au crezut în potențialul municipiului Târgu Mureș de a găzdui o competiție internațională și care ne-au oferit resursele necesare pentru a transforma această viziune în realitate.

Detalii suplimentare despre prima ediție a INTARO Trophy Târgu Mureș 2024 am obținut de la directorul turneului, apreciatul antrenor Andrei Mlendea, care a avut amabilitatea să ne acorde un mini-interviu pe această temă.

Reporter: Vă rog să ne prezentați principalele coordonate ale turneului: număr aproximativ de participanți și pe ce suprafețe se joacă.

Andrei Mlendea: Acest turneu se desfășoară pe zgură, am avut un tablou de 64 de jucători în calificări. Din păcate, acest tablou nu a fost plin, au fost doar 52 de jucători. Tabloul principal de simplu este de 32, este format din patru wild-carduri pe care organizatorii împreună cu Federația Română de Tenis le acordă, sunt opt sportivi din calificări și restul care au intrat direct pe tablou, după ce s-au înscris și Federația Internațională a făcut listele finale. La dublu, sunt 16 echipe.

Rep.: Unde se desfășoară meciurile și care vor fi punctele culminante ale turneului?

A.M.: Meciurile se desfășoară aici, la Baza Forza din Târgu Mureș. Finala de dublu va avea loc sâmbătă (28 septembrie – n.a.), iar finala de simplu va avea loc duminică (29 septembrie – n.a.), de la ora 11.00. Pe parcursul turneului avem sportivi foarte bine clasați, sportivi care au fost în echipa de Cupa Davis (a României – n.a.) sau chiar sunt în echipa de Cupa Davis, deci vor fi multe meciuri interesante de urmărit.

Rep.: Apropo de Cupa Davis, sunteți și dumneavoastră implicat direct, în calitate de antrenor. Ce perspective de viitor sunt după recentul meci cu China?

A.M.: Acum așteptăm tragerea la sorți. A fost o surpriză plăcută să batem China, nu e ușor să bați China la niciun sport, pentru că acolo e cam industrie, nu numai în tenis, ci la absolut orice sport, și noi prin aceste turnee împreună cu Federația Română de Tenis încercăm să menținem numărul acesta mare, ca să putem să ajutăm copii care vin din urmă, să le fie un pic mai ușor din punct de vedere financiar, să putem să le acordăm wild-carduri împreună cu Federația de Tenis și în sensul acesta să îi ajutăm să acceadă în Clasamentul Mondial cât mai repede, ca noi, pe viitor, în viitorul apropiat, să avem cât mai mulți sportivi cât mai sus clasați.

Rep.: Cu câte puncte ATP sunt premiați jucătorii finaliști și semifinaliști?

A.M.: La un turneu de 15.000 (de dolari – n.a.), câștigătorul ia 15 puncte.

Rep.: Asemenea turnee sunt numeroase în România, în calendarul oficial?

A.M.: Noi am avut acest circuit în urmă cu aproape 20 de ani și împreună cu Federația de Tenis, cu Fundația Țiriac, cu Raiffeisen, plus sponsorii locali și principali de la fiecare turneu în parte, am încercat să reinventăm acest turneu și avem turneele combinate, fete și băieți, aproximativ 35. Plus mai avem vreo 22 de Juniors, internaționale, pe lângă calendarul național pe care îl avem. La un moment dat, s-a făcut un sondaj și eram pe locul șase în Europa ca număr de turnee internaționale, ceea ce e un lucru extraordinar și dacă reușim să menținem acest lucru de acum încolo, îi va ajuta mult pe sportivii noștri.

A consemnat Alex TOTH