”Ziua prieteniei”, la Ideciu de Jos

Primăria şi Consiliul Local Ideciu de Jos organizează în acest sfârşit de săptămână ”Ziua Prieteniei”. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 28 septembrie și este dedicat întregii comunităţi, găzduit de zona ștrandului Ideciu de Jos, începând cu ora 10.00.

„Ziua prieteniei este dedicată în primul rând cetățenilor din comuna Ideciu de jos. Este în primul rând o invitație la socializare. Ne-am dat seama în campania electorală că trebuie să facem ceva în plus pentru comunitatea noastră. Nu ne referim aici doar la infrastructură, la condiții mai bune de trai ci și la momente în care să aducem lumea împreună pentru a socializa, pentru a lega prietenii cu cei din comunitate, pentru ca lumea să fie mai apropiată și mai unită. Acest eveniment are ca scop tocmai aceste aspect, atât pentru copii unde avem numeroase activități dedicate lor, cât și pentru cei mari. Practic, este o sărbătoare pentru toate vârstele. Locația acestui eveniment este deja cunoscută de cei din comuna Ideciu de Jos, locul unde a avut loc și tradiționalul Târg al Băilor Sărate și Nămolului Mineral. Important de știut este faptul că ștrandul va fi deschis, plus faptul că spre seară va avea loc o seară retro cu muzica anilor 90 care sper să fie pe placul celor care vor onora cu prezența la ”Ziua Prieteniei”, ne-a declarat Lucian Feier Lăurean, primarul comunei Ideciu de Jos.

Concurs gastronomic

Pe parcursul zilei vor avea loc concursuri diverse, de alergat, de biciclete, fugă în sac, dexteritate (tâmplărie și bătut cuie), de băut bere, trasul cu frânghia, skanderberg. Cel mai apetisant se anunță concursul de gătit. „Pentru prima dată vom organiza un concurs culinar. Va fi una din atracțiile acestei sărbători unde toți cei prezenți vor putea savura preparatele ce vor fi gătite la ”Ziua Prieteniei”, a precizat primarul comunei Ideciu de Jos.

Alin ZAHARIE