Conferința Internațională „Interdisciplinaritatea în Inginerie – Inter-Eng” revine la UMFST

În perioada 3-4 octombrie 2024, Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației de la UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș va găzdui cea de-a 18-a ediție a Conferinței Internaționale „Interdisciplinaritatea în Inginerie – Inter-Eng 2024”. Acest eveniment științific de prestigiu va aduce în prim-plan 87 de lucrări științifice, concentrându-se pe tema principală: „O dublă tranziție digitală-verde eficientă pentru o industrie europeană mai competitivă”.

Un parteneriat internațional remarcabil

Ediția din acest an este organizată în colaborare cu Academia de Științe Tehnice din România, Universitatea McMaster din Canada și Universitatea Zagazig din Egipt, demonstrând încă o dată caracterul global al conferinței. Evenimentul va reuni specialiști din 12 țări situate pe patru continente, printre care Brazilia, Canada, Grecia, India, Italia, Republica Moldova, Maroc, Nigeria, Polonia, Portugalia, România și Ungaria. Participanții provin din domeniul ingineriei și din domenii adiacente, iar comunitatea academică internațională își va aduce aportul la dezbateri și prezentări de înalt nivel, potrivit umfst.ro.

De-a lungul celor 17 ediții desfășurate cu succes, Inter-Eng și-a consolidat statutul de eveniment de referință în cercetarea științifică din Târgu Mureș, reușind să atragă atenția asupra importanței ingineriei în cadrul dezvoltării științei și cercetării. Conferința din 2024 este susținută de Consiliul Județean Mureș, care continuă să promoveze evenimentele științifice cu o aplicabilitate practică majoră în societate.

Proiectul Erasmus+ Twin 4.0, o oportunitate pentru industria europeană

În cadrul Inter-Eng 2024 va avea loc și evenimentul final de valorificare a proiectului Erasmus+ Twin 4.0, intitulat „Spre tranziția dublă pentru o industrie europeană mai competitivă”. Pe parcursul acestui eveniment, vor fi prezentate și testate rezultatele proiectului, care sunt disponibile pe platforma de formare colaborativă Twin 4.0 (https://twin40.eu). Aceste rezultate includ un instrument pentru auditul de impact asupra mediului, un curs de instruire privind tranziția dublă, precum și un ghid destinat furnizorilor de educație și formare profesională. Proiectul a fost dezvoltat în parteneriat cu organizații din Italia, Spania, Cipru, Bulgaria și România.

Lucrările prezentate în cadrul conferinței vor fi publicate în renumita revistă Lecture Notes in Networks and Systems, editată de Springer Nature. Aceasta este indexată în Scopus și evaluată de Clarivate Analytics Web of Science pentru includerea în Conference Proceedings Citation Index, garantând astfel o vizibilitate și recunoaștere internațională pentru cercetările prezentate.

Speakeri de renume internațional

Un element important al Inter-Eng 2024 este prezența unor keynote speakeri de renume internațional. Printre aceștia se numără:

Prof. dr. habil. Mariana Domnica Stanciu, Universitatea „Transilvania” din Brașov, România;

Prof. dr. habil. Laszlo Kovacs, Universitatea din Miskolc, Ungaria;

Prof. dr. Bogdan Robu, Universitatea Grenoble Alpes, Franța;

Prof. dr. Dan Centea, Universitatea McMaster, Canada;

Prof. dr. Abdelazim M. Negm, Universitatea din Zagazig, Egipt;

Prof. dr. Ismail Abd-Elaty, Universitatea din Zagazig, Egipt.

O oportunitate de colaborare interdisciplinară și internațională

Conferința Inter-Eng 2024 oferă o platformă unică pentru schimbul de idei, cercetări și inovații între specialiști din întreaga lume. Evenimentul nu doar că aduce împreună experți din multiple domenii, dar contribuie și la dezvoltarea unor soluții inovative pentru provocările actuale ale tranziției digitale și verzi, care vor modela viitorul industriei europene.

(L.P.)

Sursa foto: umfst.ro