FOTO: Weekend de familie la Parada Baloanelor cu Aer Cald din județul Mureș

Sfârșitul de săptămână care tocmai a trecut a fost unul special, cu zboruri pline de adrenalină și programe de familie în localitatea mureșeană Mătrici, unde a fost organizată cea de-a 18-a ediție a Paradei Baloanelor cu Aer Cald.

Evenimentul a oferit numeroase oportunități de zbor pentru iubitorii de sporturi extreme, care, pe lângă zborul cu balonul, au putut încerca parapanta și zborul cu paramotorul. Cererile au venit din toate colțurile țării, ba chiar și din afara granițelor, astfel încât biletele s-au epuizat rapid.

Decolarea celor 18 baloane cu aer cald a fost spectaculoasă chiar și de la sol, iar cei care au zburat au comparat experiența cu o călătorie cu balonul în Cappadocia.

Potrivit organizatorilor, zborul cu balonul cu aer cald este extrem de dependent de condițiile meteorologice: în timp ce primele două zile au oferit condiții perfecte pentru decolare, duminică vremea s-a înrăutățit, astfel că nici zborurile și nici programele planificate nu au putut avea loc. Primele semne ale vremii nefavorabile de duminică au apărut sâmbătă după-amiază, și, deși baloanele au fost pregătite pentru zboruri ancorate, piloții nu au considerat sigure decolările. Celor care nu au putut zbura și au achiziționat biletele în avans, li se restituie valoarea biletelor.

“Deși vremea nu a fost favorabilă pe tot parcursul evenimentului, am avut o paradă de succes atât în ceea ce privește zborurile, cât și programele de la sol. Am primit aproape doar feedback-uri pozitive. De la an la an, interesul este tot mai mare, ceea ce ne încurajează să oferim o experiență și mai diversificată participanților”, a declarat Lőrincz Miklós, unul dintre organizatorii principali ai Paradei Baloanelor cu Aer Cald.

În cursul zilei de sâmbătă, peste 5.000 de persoane și-au cumpărat bilete pentru Parada Baloanelor cu Aer Cald, însă fiind un eveniment de familie, la paradă, numărul participanților a fost mai mare, deoarece copiii sub 12 ani au putut intra gratuit. Pe aceștia îi așteptau programe variate, au avut ocazia să cunoască mai îndeaproape baloanele cu aer cald, au participat la ateliere de creație, au putut cumpăra produse de la producători locali și s-au implicat în spectacole interactive pe scenă – totul pentru a oferi familiei o experiență plăcută.

Atmosfera a atins punctul culminant în timpul concertelor, când trupa Compact din Cluj-Napoca iar apoi adevărate legende rock, precum Joe Rudán și Miklós Varga, au urcat pe scenă. Seara de sâmbătă s-a încheiat cu un spectacol Night Glow de foc și lumini impresionant prezentat de cele 18 baloane cu aer cald sub cerul nocturn.

”Ne vedem și anul viitor, în ultimul weekend din septembrie, la Mătrici!”, au mai transmis organizatorii evenimentului.

(Redacția)