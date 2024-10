INTERVIU cu Laura Filip, consilier școlar și terapeut de cuplu și familie, despre sănătatea mentală și gestionarea emoțiilor

Într-o lume în care ritmul alert al vieții cotidiene ne pune deseori la încercare sănătatea mentală, am avut plăcerea de a discuta cu Laura Filip, consilier școlar și terapeut de cuplu și familie. Cu o experiență vastă în domeniul consilierii și terapiilor, Laura ne-a împărtășit perspective valoroase despre cum putem cultiva un stil de viață sănătos din punct de vedere mental, cum să ne gestionăm emoțiile și cum să abordăm provocările psihologice specifice generației actuale.

Pe parcursul interviului, am explorat teme precum importanța relațiilor sănătoase, meditația și gândirea pozitivă, și am aflat sfaturi practice pentru gestionarea stresului și autocriticii excesive. În plus, Laura ne-a oferit recomandări de lectură menite să inspire și să ghideze cititorii spre o stare de bine și echilibru interior. Vă invităm să parcurgeți acest interviu pentru a descoperi soluții practice și resurse valoroase care vă pot ajuta să navigați cu succes provocările vieții moderne și să dezvoltați o relație mai sănătoasă cu voi înșivă și cu cei din jur.

Reporter.: Aș dori să vă prezentați.

Laura Filip: Sunt Laura Filip, consilier şcolar, terapeut de cuplu şi de familie.

Rep.: Cum ați defini un stil de viață sănătos din punct de vedere mental?

L.F.: Un stil de viață sănătos din punct de vedere mental s-ar rezuma la controlarea emoțiilor, controlarea timpului, somn, odihnă activă, muncă, destindere, o pasiune pentru fiecare etapă de vârstă, dar și un aspect foarte important, relații sănătoase cu ceilalți. Cel puțin trei oameni cu care să conversezi deschis și într-un mod distractiv.

Rep.: Cât de importantă credeți că este meditația sau modul de gândire pozitiv în zilele noastre?

L.F.: Meditația este deosebit de importantă. Apare o mare schimbare în viața celui care o primește, o învață și o practică săptămânal. Eliberează mintea de gândurile repetitive, liniștește emoțiile, restabilește sănătatea, echilibrează hormonii, schimba PH-ul fiecărei celule din corp. Gândirea pozitivă reprezintă un stil de a gândi care se învață. Formularea propozițiilor și vocea noastră interioară pot fi controlate, ajustate și rearanjate astfel în cât emoțiile ce apar în urma gândurilor să fie moderat negative sau în cel mai bun caz să fie pozitive.

Rep.: Ce obiceiuri zilnice ne pot ajuta să ne menținem sănătos din punct de vedere psihologic?

L.F.: Consider că obiceiurile zilnice precum micul dejun servit cu entuziasm, ținută vestimentară potrivită momentului și care îți face plăcere, un sport ales pentru destindere sau o plimbare ușoară eliberatoare, un desert luat în timpul unei convorbiri plăcute cu cineva simpatic și drag ție. Munca să nu fie un calvar sau un supliciu pentru, ci un mod de a câștiga plăcut banii, dar e important să avem și un scop, un plan de viitor.

Rep.: Cum putem gestiona stresul constant din viața cotidiană, mai ales într-o lume din ce în ce mai agitată?

L.F.: Gestionarea stresului zilnic se poate face prin muzică, dans, joc simplu de picioare, exerciții de control al respirație, pauze scurte de zece minute în care mintea trebuie golită privind în zare sau privind o floare, un pom, un om drăguț trecând pe strada. Căutarea unui nou prieten, prietenă, plimbări ușoare, un pahar de apă călduță cu lămâie și controlul respirației.

Sfaturi pentru combaterea autocriticii excesive și a gândurilor negative

Rep.: Cum putem învăța să gestionăm emoțiile dificile, precum frica, furia sau tristețea, fără să ne lăsăm copleșiți de ele?

L.F.: Controlul emoțiilor negative se învață în câteva ședințe de consiliere. Câteva abordări simple pot fi luarea distanței față de corp și privirea din exterior a ființei și a situației declanșatoare, rearanjarea gândurilor, oprirea din activitatea declanșatoare sau din discuția prezentă și începerea altei activitate până la liniștire.

Rep.: Care credeți ca sunt cele mai des întâlnite probleme cu care se confruntă generația din zilele noastre?

L.F.: Problemele cu care se confruntă această generație sunt o mare agresivitate, un mare dezinteres pentru celălalt, neglijarea propriei sănătăți fizice și psihice, lipsa scopului pe termen mediu și lung.

Rep.: Ce sfaturi aveți pentru persoanele care se confruntă cu autocritica excesivă sau gânduri negative repetate?

L.F.: Câteva sfaturi ar fi să îndrăznească să bată la ușa unui psiholog. Să învețe tehnici de gândire pozitivă, să se desprindă de persoanele toxice şi să îndrăznească să facă schimbări în viața lor.

Rep.: Aveți niște recomandări de cărți pentru o gândire mai pozitivă și un stil de viață mai sănătos?

L.F.: Da, recomand cu mare drag aceste cărți: „Bucuria de a avea totul” de Bonnie Fuller, „Viața ne este programată” de David Hamilton, „Manualul stimei de sine” de Glenn R. Schirialdi, „Copilul interior” de Moussa Nabati.

A consemnat Alisia BALOGH