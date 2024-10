László Kádár obține rezultate remarcabile la WDF Europe Cup 2024

Echipa Națională de Darts a României a reușit performanțe istorice la WDF Europe Cup 2024, desfășurată în perioada 24-28 septembrie la renumitul complex sportiv x-bionic® sphere din Šamorín, Slovacia. La cea de-a 23-a ediție a competiției, care a reunit 288 de jucători de elită din 40 de țări, România a demonstrat un progres semnificativ în acest sport, înregistrând cele mai bune rezultate din istoria sa.

László Kádár cucerește bronzul la simplu masculin

Cea mai notabilă performanță individuală a fost realizată de mureșeanul László Kádár, care a obținut medalia de bronz la proba de simplu masculin. Kádár a avut un parcurs de excepție, ajungând până în semifinale, unde s-a confruntat cu olandezul Dennie Olde Kalter. Într-un meci extrem de echilibrat, Kádár a fost învins cu scorul de 5-6, asigurându-și însă un loc pe podium. Această medalie reprezintă o premieră absolută pentru România la un turneu de talia WDF Europe Cup, marcând primul bronz din istoria participării țării noastre la această competiție.

Echipa masculină – victorie de grupă și locul 10 pe națiuni

Potrivit Federației Române de Darts, performanțele echipei României nu s-au oprit la nivel individual. Echipa națională masculină, formată din Daniel Racoveanu, Adrian Frim, Atilla-Brodi Vonya și László Kádár, a obținut o victorie impresionantă în competiția pe echipe, câștigând grupa din care a făcut parte, o premieră pentru România. Deși nu se afla printre favorite, echipa a reușit să învingă adversari redutabili precum:

9-4 împotriva Scoției, favorita principală a grupei;

9-5 împotriva Maltei;

9-6 împotriva Slovaciei, țara gazdă;

9-8 împotriva Insulelor Feroe.

Calificată în faza optimilor de finală, echipa României a fost la un pas de o nouă performanță majoră, pierzând la limită cu scorul de 9-8 în fața Croației, după un meci decisiv care i-ar fi propulsat în sferturile de finală.

Cu o medalie de bronz la individual și o clasare în top 10 pe națiuni, România și-a consolidat poziția ca o echipă emergentă în acest sport. În prezent, László Kádár ocupă locul 24 în clasamentul mondial WDF la masculin, o dovadă în plus a ascensiunii sale și a echipei românești în competițiile internaționale.

„Am participat la Campionatul European la Darts în Slovacia cu echipa României, atât la masculin, cât și la feminin. A fost o participare foarte bună a echipei naționale. Și fetele au început bine. Au bătut capul de serie, Germania, dar după s-au lăsat și nu s-au mai calificat, probabil și din cauza oboselii. Noi, la masculin, am început foarte bine. Am bătut toate echipele din grupa noastră. După am avut puțin ghinion, deoarece am jucat cu Croația și am pierdut cu 9-8. A fost o participare de echipă foarte bună. La individual, am ajuns până pe podium. Am avut niște meciuri foarte frumoase și o zi foarte bună. Am bătut jucători de renume și am ajuns în semifinală. După ce am condus cu 4-1 și 5-3, am pierdut cu 6-5. Din păcate n-am prins finala, dar eu am fost mulțumit. Se putea și mai bine. Acum am luat prima medalie ca țară la un campionat european prin mine. Dedic medalia echipei, le-am spus și lor. Sunt mândru și bucuros. Puteam mai bine și ca echipă și la individual”, a declarat László Kádár.

Diana CĂRBUREAN