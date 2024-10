FOTO – MurokFest 2024: O competiție savuroasă de zacuscă, ce a reunit o întreagă comunitate

Pe 5 octombrie 2024, restaurantul Murok din localitatea Miercurea Nirajului a fost gazda primei ediții a MurokFest, un festival culinar dedicat tradiției gătitului de zacuscă și bucuriei de a împărtășii cunoștințe despre roadele toamnei. Evenimentul a avut loc în curtea restaurantului Murok și a adus împreună opt echipe care s-au întrecut în prepararea celei mai gustoase zacuști, oferind totodată publicului o zi plină de voie bună și activități pentru toate vârstele.

O competiție strânsă pentru cea mai bună zacuscă

Competiția de gătit zacuscă a fost punctul central al festivalului, atrăgând echipe din diverse companii și organizații locale. Echipele, formate din minim cinci persoane și maxim 10 au fost: Miet, Fő az Egészség, Merkúr, Aeroportul Transilvania, Ropharma, GRR, Ön-kormányzat și Veltol Energy. Echipele înscrise au avut misiunea de a pregăti rețete proprii folosind un set de ingrediente de bază oferit de organizatori: 4 kg de ardei, 2 kg de ceapă și 1 kg de morcov, acesta din urmă fiind obligatoriu. În plus, participanții au adus ingrediente suplimentare pentru a personaliza și îmbunătăți preparatele.

Atmosfera a fost animată de entuziasmul concurenților și al publicului, care a putut degusta varietatea de zacuscă pregătită. Rețetele au variat de la zacuscă clasică cu vinete, până la variante inedite cu ciuperci, fasole sau chiar pește, dând un plus de diversitate competiției.

În paralel cu competiția culinară, vizitatorii s-au bucurat de o gamă largă de activități. Cei mici s-au distrat în colțul special amenajat pentru ei, cu un castel gonflabil și înghețată de la gelateria Brekeke. Adulții au avut ocazia să guste delicatese locale, precum produsele lactate Gabriella, mierea de la apicultura Karácsoni și specialitățile de muștar de la Mustáros fiú. De asemenea, evenimentul a inclus o expoziție de mașini și motociclete de cross, oferită de Aliat Volvo și Sport Maxx, iar atmosfera a fost întreținută de DJ Bero și concertul formației Tücsökraj din Sovata.

Premii generoase pentru cele mai bune echipe

Juriul format din cinci persoane a avut o sarcină dificilă în a evalua preparatele echipelor, ținând cont de gust, prezentare și servire. „Avem și un juriu de cinci persoane format din antreprenorul Doru Borșan, proprietarul restaurantului Gerendás Panzió din comuna Ghindari Ida Csont, proprietarul Emerald Luxury Events din Târgu Mureș Mihaela Negrea, partenerul meu de aici de la Murok restaurant Keresztesi Zsolt și președintele fundației Pro Economica Kozma Mónika”, a menționat Botond Novák, unul dintre proprietarii restaurantului Murok și principalul organizator al evenimentului.

La finalul deliberărilor, câștigătorii au fost anunțați la ora 17:00, iar premiile oferite au fost consistente. Locul I a fost premiat cu un voucher în valoare de 2.000 de lei de la compania Emag, locul II a primit un voucher de 1.400 de lei pentru cazare și masă la Hotel Kristal din Sovata, locul III s-a bucurat de un voucher de 700 de lei oferit de restaurantul Murok, iar premiul special al publicului s-a materializat într-un alt voucher de 700 de lei pentru o cină la restaurantul Murok.

O tradiție care prinde rădăcini?

Botond Novák, unul dintre organizatorii și proprietarii restaurantului Murok, a avut doar cuvinte de laudă pentru această primă ediție a festivalului. „Este prima ediție a acestui festival, însă eu personal consider că acest eveniment va deveni un festival de calibru, care va deveni tradiție peste câțiva ani. Presimt că va ajunge un eveniment de mare calibru în zona aceasta, la jumătatea drumului dintre Sovata și Târgu Mureș. De ce spun asta? Pentru că este vorba despre zacuscă, un preparat tradițional delicios pe care toți l-am mâncat măcar o dată, iar unii chiar l-am gătit alături de mamele și bunicele noastre”, a declarat acesta.

Ideea festivalului a luat naștere după ce organizatorii au participat la un alt festival culinar în județul Harghita, unde au fost inspirați de o competiție similară de zacuscă. „Ideea ne-a venit după ce am participat la un alt festival culinar foarte cunoscut deja în întreaga țară, acolo unde am văzut, în exclusivitate, o competiție de gătit zacuscă și mi s-a părut o idee foarte bună. Festivalul respectiv are loc anual în județul Harghita, iar noi ne-am gândit să aducem acest tip de concurs și la noi în Mureș, într-un festival al toamnei și al preparatelor specifice acestui anotimp. Ținta noastră principală a fost să aducem mai multe firme din județ, și nu numai, care să se întâlnească la restaurantul Murok sub forma unui team-building între companii, toate acestea pentru a se cunoaște mai bine între ele. Cu prilejul acesta ne-am gândi și să aducem un plus acestui team-building și să îl combinăm cu competiția gătitului de zacuscă”, a explicat Botond Novák.

Un festival culinar promițător

MurokFest 2024 a fost un succes din toate punctele de vedere, cel puțin așa au declarat cei prezenți. Atât echipele cât și vizitatorii s-au bucurat de o zi specială, diferită și cu multe zâmbete, voie bună și, bineînțeles, preparate tradiționale proaspete și gustoase. Cele opt echipe participante au demonstrat creativitate și pricepere, iar publicul s-a bucurat de o zi plină de distracție, degustări și surprize. „Sincer să fiu, nu mă așteptam să existe așa mulți doritori să trăiască această experiență inedită chiar din prima ediție, dar iată că s-au înscris suficiente echipe încât să ne bucurăm la maxim de experiență”, a concluzionat Botond Novák.

Text/foto: Lorena PINTILIE