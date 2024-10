Conferința Farmaciștilor Mureșeni 2024. Restabilirea echilibrului cu uleiuri esențiale, pentru o stare de bine în viața de zi cu zi

Folosite din cele mai vechi timpuri pentru a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește sănătatea fizică, psihică, emoțională, mentală, uleiurile esențiale, pot ajuta la restabilirea stării de bine, pierdute din cauza stresului zilnic, a anxietății. Însă este important ca recomandarea să fie făcută de către farmaciști, care sunt ”specialiști în domeniul plantelor medicinale”.

”Fluctuații ale dispoziției cred că are toată lumea. Este foarte ușor să ne pierdem echilibrul în viața de zi cu zi pentru că suntem tot timpul stresați, anxietatea este la cote înalte și cumva ne pierdem echilibrul. Poate că ar trebui să ne oprim la un moment dat, să ne dăm seama că sănătatea este cea mai importantă și, ca să avem succes pe toate planurile, atât noi cât și cei din jurul nostru, pe care îi influențăm, atât în familie, dar și pacienții pe care îi consiliem, trebuie să ne menținem o anumită stare de echilibru. Și cum putem să îl restabilim? Acum nu putem veni cu soluții miraculoase, pentru că nu avem neapărat soluții miraculoase, dar sunt câteva opțiuni pe care le putem încerca, le putem recomanda pacienților noștri. Și dacă recomandările sunt făcute de către noi, farmaciștii, care suntem specialiști în domeniul plantelor medicinale, atunci s-ar putea să le îmbunătățim viețile și să încercăm să le atingem echilibrul”, a precizat Conf. Dr. Ruxandra Ștefănescu, Prodecan al Facultății de Farmacie a Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie ”George Emil Palade” Târgu Mureș, în cadrul celei de a XII-a ediții a Conferinței Farmaciștilor Mureșeni, ce a avut loc în perioada 3-4 octombrie.

În prezentarea sa, intitulată ”Aromaterapia: Știința și arta echilibrului obținut cu ajutorul uleiurilor volatile”, lectorul a făcut o scurtă trecere în revistă a beneficiilor pe care uleiurile esențiale le au asupra stării de bine a organismului, dar și contraindicațiile.

Cum se administrează uleiurile volatile

Uleiurile volatile sunt lichide uleioase, ce se evaporă la temperatura camerei, au gust iute, aromat sau amar și miros caracteristic plantei producătoare. Se obțin prin distilare cu apă sau vapori de apă sau presarea la rece ori prin extracție cu solvenți volatili, dar și nevolatili.

Utilizarea uleiurilor în terapie se face prin administrare internă, topică și inhalare. În timp ce administrarea orală crește riscul de supradozare, majoritatea compușilor volatili iritând mucoasa gastrointestinală, cu posibilitatea de a apărea fenomene de greață și vărsături, inhalarea ”este considerată cea mai sigură metodă a uleiurilor volatile și prin inhalare absorbția compușilor volatili este destul de ridicată”. Inhalarea se poate utiliza în afecțiuni respiratorii, boli neurologice și pentru suportul emoțional.

În utilizarea topică trebuie respectate câteva reguli generale printre care faptul că uleiurile nu se aplică niciodată în stare pură pe piele, ci trebuie diluate în mod corespunzător și în funcție de pacient, respectiv doza trebuie ajustată dacă este vorba de o femeie gravidă sau care alăptează, ori copii sau persoane vârstnice. Diluția se face de obicei cu un ulei vegetal, un gel sau o loțiune. Totuși, există și excepții de la regulă privind utilizarea direct pe piele.

”Sunt câteva situații în care un ulei se poate utiliza pur pe piele, sunt situații excepționale. În cazul în care ne-am ars într-o zonă limitată putem să aplicăm repede un ulei, de lavandă, de exemplu, sau în cazul unei înțepături de albine se poate utiliza o picătură de ulei, dar, desigur, acestea sunt câteva excepții. Ca regulă generală, nu se aplică uleiurile nediluate pentru că sunt uleiuri iritante, care produc iritații grave la nivelul pielii și unele dintre ele au potențial alergizant și în timp pot să ducă la reacții alergice”, a subliniat Conf. Dr. Ruxandra Ștefănescu.

Parfumul recrează emoția unei amintiri

Prin utilizarea uleiului prin inhalare sau topic, adică aplicat direct pe piele, se va obține și un efect psihologic.

”Atunci când percepem un miros moleculele odorante pătrund în nas, unde se fixează pe mucoasa nazală, iar acolo receptorii olfactivi pot transmite informația bulbului olfactiv din creier, care va decoda această informație în funcție de experiența anterioară pe care am avut-o. De foarte multe ori, atunci când percepem un miros zâmbim sau ne simțim mai bine pentru că asociem acest miros cu o întâmplare fericită pe care am avut-o anterior. Același lucru se întâmplă și invers, uneori simțim un miros ce ne creează o stare de neliniște pentru că probabil am perceput acel miros într-un moment mai puțin fericit, să spunem, dacă nu chiar neplăcut. Atunci când percepem un miros nou, pe care nu l-am mai întâlnit, creierul este dezorientat. De cele mai multe ori, pentru că întotdeauna ne este frică de ceea ce nu cunoaștem, creierul îi va asocia un miros neplăcut, nu neapărat pentru că este neplăcut ci pentru că nu ne este cunoscut. Se poate face o antrenare a mirosului, pentru că în funcție de experiențele avute fiecare poate percepe un anumit număr de mirosuri distincte. Un parfumier poate să perceapă un număr foarte mare de mirosuri, pe când o persoană obișnuită percepe de o sută de ori mai puține mirosuri diferite”, a adăugat Prodecanul Facultății de Farmacie.

Uleiuri esențiale pentru o stare de bine

O serie de uleiuri volatile pot contribui la redarea bunei dispoziții. Uleiul de lavandă, care are în spate și studii clinice, are acțiune calmantă, hipotensivă, antimicrobiană și antifungică și este considerat oarecum sigur, putând fi utilizat și la copii. Însă utilizat în diluție necorespunzătoare poate să apară o alergie, o dermatită de contact, și pacientul poate să rămână sensibil la acel compus pe toată durata vieții.

Un alt ulei special prezentat este cel de bergamotă, care reduce simptomele asociate anxietății induse de stres, la fel și uleiul de portocale, care la nivelul sistemului nervos central are efect anxiolitic.

Uleiurile de citrice trebuie utilizate cu mare precauție. O recomandare venită din partea specialistului este ca, după aplicarea uleiurilor, pielea să nu fie expusă la razele solare, pentru o perioadă de 12-24 de ore, chiar dacă se utilizează cremă cu factor de protecție, care nu este sigur că va asigura protecție în fața fototoxicității.

Uleiul de tămâie îmbunătățește calitatea somnului, fiind recomandat și pentru copii, deoarece are efect alergizant foarte scăzut, nu este iritant și nu are efect fototoxic. Uleiul de trandafir are efect anxiolitic, cel de mușcată la fel, iar cel de ylang-ylang are efect tonic și stimulator.

Arina TOTH