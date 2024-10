Operațiunea „Focus on the Road” în județul Mureș: controale intensificate pentru siguranța rutieră

În perioada 7 – 13 octombrie 2024, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș desfășoară o acțiune de amploare, intitulată „Focus on the Road”, parte a Programului Operațiunilor Europene al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (ROADPOL). Operațiunea are drept scop prevenirea accidentelor rutiere prin combaterea abaterilor care distrag atenția la volan.

Obiectivul operațiunii

„Obiectivul principal al acțiunii este depistarea și sancționarea abaterilor la regimul rutier de natură a distrage atenția de la conducere, pentru prevenirea accidentelor de circulație, ținând cont de pericolul și consecințele circumscrise unor astfel de evenimente”, a transmis Alexandra Luca, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Recomandări pentru participanții la trafic

Pentru a preveni incidentele nedorite, polițiștii recomandă șoferilor să respecte mai multe reguli esențiale în trafic:

Purtarea centurii de siguranță : Este esențial ca șoferii și pasagerii să poarte centura în permanență;

: Este esențial ca șoferii și pasagerii să poarte centura în permanență; Evitarea distragerilor la volan : Utilizarea telefonului mobil fără hands-free sau alte acțiuni care distrag atenția la volan pot avea consecințe grave;

: Utilizarea telefonului mobil fără hands-free sau alte acțiuni care distrag atenția la volan pot avea consecințe grave; Distanța față de vehiculul din față : Este important să se mențină o distanță suficientă pentru a opri în siguranță;

: Este important să se mențină o distanță suficientă pentru a opri în siguranță; Conducerea defensivă : Evitarea acționării bruște a sistemului de frânare și folosirea luminilor de întâlnire, inclusiv pe timpul zilei, pentru o mai bună vizibilitate;

: Evitarea acționării bruște a sistemului de frânare și folosirea luminilor de întâlnire, inclusiv pe timpul zilei, pentru o mai bună vizibilitate; Adaptarea vitezei la condițiile de drum și trafic : Polițiștii subliniază că viteza trebuie ajustată permanent în funcție de condițiile de drum și trafic;

: Polițiștii subliniază că viteza trebuie ajustată permanent în funcție de condițiile de drum și trafic; Evitarea condusului sub influența alcoolului sau a drogurilor: Condusul sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive reprezintă un pericol major pentru toți participanții la trafic.

Verificarea autovehiculului înainte de drum

„Nu uitați, înainte de plecarea la drum este necesară verificarea stării tehnice a autovehiculului şi, în special, a presiunii în pneuri, gradul de uzură al acestora, precum şi verificarea instalaţiei de climatizare. Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte legislația rutieră și să fie responsabili în trafic!”, au fost recomandările făcute de polițiștii IPJ Mureș.

(L.P.)

Sursa foto: IPJ Mureș