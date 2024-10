FOTOREPORTAJ: Un nou început pentru comuna Suseni. Aleșii locali au depus jurământul

Sala de ședințe a Primăriei Comunei Suseni a găzduit marți, 15 octombrie, ședința festivă a Consiliului Local, prilej cu care aleșii locali rezultați în urma alegerile din 9 iunie 2024 au depus jurământul de învestire.

Și-au intrat în drepturi consilierii Berchi Carol-Marcel (PSD), Cengher Florin Nelu (PSD), Cengher Paul (PSD), Lengyel Karoly (UDMR), Morar Florin (AUR), Morar Mihai (PSD), Negrea Aurel (PNL), Nechiti Mircea Valentin (PNL), Racz Istvan (UDMR) și Simon Istvan (AMT), precum și primarul ales, Mihai Morar. Lista celor 11 consilieri locali cât însumează Consiliul Local al comunei Suseni va fi completată de Zaharia Doru Gabriel (PNL), ce urmează să fie validat în următoarea ședință a Consiliului Local Suseni.

„Jurământul pe care l-ați depus presupune și un document pe care l-ați semnat. Este foarte important ca acest jurământ să nu reprezinte doar un document de care aveți nevoie la dosarul pentru a ocupa funcția pentru în care ați fost investiți astăzi. Ceea ce prevede acel jurământ, ”să fac tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Suseni” să se și realizeze în practică în cei patru ani de mandat care încep astăzi pentru toți cei care ați depus jurământul. Pentru aceasta vă doresc în primul rând înțelepciune, sănătate, bună colaborare. Cetățenii comunei, unii sunt membri ai unor partide, alții sunt doar simpatizanți, sunt apolitici, dar nevoile lor nu au culoare politică. Pentru aceasta vă rog ca în cadrul Consiliului Local să țineți cont de nevoile cetățenilor înainte de toate”, le-a trasnmis noilor aleși locali Alexandru Cîmpeanu, subprefect al județului Mureș.

Aleșii locali, încurajați de Dumitrița Gliga

La momentul festiv a asisitat și deputatul social-democrat Dumitrița Gliga, președintele PSD Mureș, care a urat succes noilor aleși locali ai comunei Suseni.

„Vreau să vă doresc mult succes în activitatea pe care o veți desfășura de acum încolo și sunt convinsă că veți avea într-adevăr, cum spunea și domnul subprefect, înțelepciunea de a da dovadă în continuare de unitate pentru binele locuitorilor comunei Suseni. Vă doresc mult succes și în ce mă privește, puteți conta pe sprijinul meu oricând”, a precizat deputatul Dumitrița Gliga.

Fostul primar al comunei Suseni, Mircea Mariș, a mulțumit celor care i-au fost alături vreme de trei mandate, și a urat succes noului primar, Mihai Morar. „Le mulțumesc tuturor consilierilor care m-au sprijinit în decursul celor trei mandate și au fost alături de mine. Nu spunem că nu am avut divergențe în Consiliul Local, dar totuși am dus lucrurile pe făgașul cel bun. Sunt onorat pentru ceea ce am făcut, pentru ce las în urma mea. Le mulțumesc colegilor din Primărie în primul rând, fără ei nu putem lucra și să avem rezultate așa de bune. Las o echipă închegată, o echipă bună, profesionistă care știe ce are de făcut. Lasă o echipă care, cu siguranță va duce mai departe ceea ce a învățat, ceea ce au fost pregătiți și formați. Urez noului primar succes, să ducă mai departe proiectele care sunt în derulare, bineînțeles să nu se oprească la ele, să aducă și alte proiecte și cu siguranță comuna Suseni va avea ceea ce este mai bun pentru ea. Sunt mândru că sunt de la Suseni. Sunt mândru că am crescut în această comunitate și voi rămâne în această comunitate”, a spus Mircea Mariș.

”Trebuie să lucrăm în echipă”

Ultimul cuvânt a fost cel al noului primar al comunei Suseni, Mihai Morar, care a promis că va continua proiectele începute de fosta conducere a primăriei.

„Chiar dacă au trecut deja patru luni de la alegeri, vreau să mulțumesc celor care au investit în mine pentru următorii patru ani. Vreau să le mulțumesc celor pe care poate nu am putut să-i conving să mă voteze. Vreau să le spun că voi fi primarul tuturor și pot conta pe sprijinul meu și voi face orice să le satisfac cerințele. Nu voi fi un primar al unora sau altora, voi fi primarul tuturor. De asemenea, cum a spus și domnul Mircea Mariș, clar că trebuie să continuăm proiectele acestea, nu sunt munca unui sigur om, sunt munca unui întregii echipe și trebuie să lucrăm în echipă dacă vrem să avem rezultate. Contez pe sprijinul Consiliul Local pentru că fără ei nu vom putea face lucruri bune așa cum ne cere jurământul și ceea ce am jurat trebuie să și respectăm, să ducem la capăt cu bine acești patru ani de zile. Vreau să le urez spor colegilor mei din aparatul de specialitate, sper să înțelegem bine, să avem rezultate. Acestea vor veni dacă vom munci foarte mult. Sper să muncim împreună și să fie bine pentru toată lumea”, a spus Mihai Morar, primarul comunei Suseni.

Berchi Carol-Marcel (PSD)

Cengher Florin Nelu (PSD)

Cengher Paul (PSD)

Lengyel Karoly (UDMR)

Morar Florin (AUR)

Morar Mihai (PSD)

Negrea Aurel (PNL)

Nechiti Mircea Valentin (PNL)

Racz Istvan (UDMR)

Simon Istvan (Alianța Maghiară din Transilvania)

Alin ZAHARIE